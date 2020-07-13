原标题：西藏返乡大学生为家乡旅游直播“带货”

“各位游客大家好，欢迎大家来到大美西藏最美林芝，来到我们‘西藏江南’墨脱县游览。”最近几个月，江苏旅游职业学院毕业生、门巴族青年贡桑罗布正忙着在抖音上为家乡直播“带货”，只不过他带的“货”是家乡的旅游景点。

墨脱县是国内最后一个通公路的县城。3年前，18岁的贡桑罗布离开家乡，来到了几千公里外的扬州求学。

毕业后，贡桑罗布选择返乡，一边实习，一边准备公务员考试。然而滞后的就业信息，加上新冠肺炎疫情影响，让贡桑罗布犯了难。

3月，墨脱县因暴雨引发山洪，公路切断，电信网络基站被损坏，整个县城断网3天。就是那3天，贡桑罗布错过了好几家用人单位的招聘通知。“家乡的就业机会本来不多，因为疫情就更少了。”贡桑罗布说。

为了保证少数民族学生，特别是偏远山区学生第一时间掌握相关就业信息，江苏旅游职业学院采取一对一就业帮扶措施。旅游管理学院院长曾雄鸣的帮扶对象就是贡桑罗布。贡桑罗布“失联”那几天，曾雄鸣急在心头。

从3月开始，曾雄鸣几乎每天都给贡桑罗布打电话，提供就业信息。目前，贡桑罗布已进入墨脱当地旅游部门实习。

线上投简历、参加招聘、线上签约和办理入职……来自该校烹饪科技学院的藏族学生旦增桑步最近通过线上招聘会，成功入职拉萨航龙物流有限公司。

受疫情影响，今年无法像往年一样举办大型线下招聘会，旦增桑步所在的烹饪科技学院创新就业指导工作，实施线上“五云”模式，即“就业云指导”“宣讲云开展”“简历云投递”“招聘云面试”“协议云签约”，学生无需出门，在家即完成求职的全过程。

为了帮助少数民族毕业生找到合适的工作，该校还专门面向少数民族举办了6场定向招聘会，提供了200多个岗位。

江苏旅游职业学院党委书记田浩说，学校将继续多措并举，做到精准宣传、精准服务、精准落实，真正将毕业生就业工作做实、做细，做到“就业服务不断线，一个学生不失业”。（吴飙 李超）

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