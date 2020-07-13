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湖南益阳：大学生巡逻队请缨上大堤

2020年07月13日08:03  来源：中国青年报
 
原标题：益阳：大学生巡逻队请缨上大堤

　　7月8日晚11点，湖南益阳境内的长江主要支流之一资江的大堤八字哨段，堤外水流滚滚，堤内一盏盏防汛灯明亮地照射着堤脚。12位身穿雨衣、头戴安全帽的年轻人正拿着铁锹，沿堤脚仔细查险。

　　领头的祝海竣是湖南农业大学农学院研究生，这几天学校正在举行网上学科考试。听说现在资江大堤已超过警戒水位，防汛形势较为紧张，他坐不住了。资江是益阳的母亲河，流域面积近3万平方公里，防汛不容有失。他向镇、村提出申请，通过当地团组织的联系，组成一支大学生巡堤队，担负巡堤查险的责任。

　　“学科考试对我们来说是考场，防汛对我们来说却是战场！”祝海竣和小伙伴站在高梁坪村防汛中队的旗帜下，许下诤诤誓言。

　　考虑到大学生缺乏巡堤查险的实战经验。上岗前，村里的长辈就向他们传授巡堤查险的基本知识，识别排查管涌、散浸等险情的技巧。12名大学生分成两个小组，每6人一组，配备两名经验老道的巡堤队员带班，每6小时一轮换，从晚上6点开始，到第二天早上7点，轮流守护堤垸安澜。他们每班巡逻责任堤段20多趟，行走路程达20多公里。

　　近期，湖南西北部地区普降暴雨，江河水位猛涨，位于洞庭湖畔的益阳各县区面临严峻考验。在团益阳市委的组织下，各基层团组织第一时间动员千名团员、青年志愿者迅速行动，开展防汛抗洪工作，充分发挥青年突击队作用，以实际行动为党和政府分忧，保障群众安全度汛。

　　益阳市南县连日来大雨倾盆，各条河流水位猛涨，6个堤垸全面超警。7月8日下午3点，武圣宫镇水位已达37.39米，超过保证水位0.39米，防汛形势极其严峻。团武圣宫镇委书记刘炎成带领青年突击队巡堤，在专业技术人员指导下开挖浸沟，连续多日奋战在防汛一线。

　　团茅草街镇委书记徐梦瑶顾不得照顾家中两个小孩，24小时坚持一线巡堤。浪拔湖镇哑巴渡站水位检测器被杂草卡住，青年志愿队队员彭勇奋不顾身地跳入湍急的河流，经过近20分钟的努力，将杂草清理干净，确保安全度汛。团南洲镇委组织20余名青年干部在一线巡查堤坝、排查险情、运送物资等各种抗灾抢险准备工作，同时加强对沟渠堤坝、剅口等特殊地段和危旧房的巡查，定时报告水情、险情。

　　汛期骤然而至，团资阳区委第一时间发动各级团组织就地组建青年突击队，迅速聚集青年力量，立即进入防汛战时状态。团茈湖口镇委、团沙头镇委紧急召集镇内青年志愿者成立青年突击队，24小时轮班坚守。他们发扬能吃苦、能战斗的青年特质，认真履行汛期值班工作，积极协助党员干部巡查堤坝、排查险情、运送物资等各种抗灾抢险准备工作。

　　1996年出生的郭健琛是第五大队黄箭中队带班干部，他帮助爱心企业家搬运捐献的慰问物资。第九大队新源中队的带班干部黎栋梁，每日风雨无阻地参与清基扫障、巡堤查险等工作。张家塞乡乌龙堤巡查护堤任务吃紧，某些堤段的巡逻队员已经疲惫不堪。为了分担压力，张家塞乡的团员青年主动请缨，开挖浸沟、清基扫障，风雨无阻，坚持战斗在一线，被当地镇村干部誉为防汛一线的“青春堤坝”。（谌思羽 洪克非）

(责编：李依环、熊旭)
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