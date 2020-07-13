原标题：到祖国最需要的地方绽放青春

■毕业以后，第一份工作是留在大城市还是到基层发展，常常成为大学生职业规划的难题。应该说这个问题没有“标准答案”，但对于那些有志于从实践中发挥专业特长、积累一手经验的年轻人来说，基层无疑是合适的选择。

■大漠荒凉无声，人生郁郁葱葱。一大批有知识、懂技术、能创新的高素质人才走向基层，将为偏远落后地区注入发展活力。在2020届高校毕业生走上就业岗位之际，祝愿你们鹏程万里，归来仍是少年。

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今年6月，中国石油大学（北京）克拉玛依校区送别了首批435名毕业生，其中118人选择到新疆基层工作。7月7日，习近平总书记给这些毕业生回信，肯定他们到边疆基层工作的选择，并寄语广大高校毕业生志存高远、脚踏实地，不畏艰难险阻，勇担时代使命，把个人的理想追求融入党和国家事业之中，为党、为祖国、为人民多作贡献。

“志不求易者成，事不避难者进。”基层是青年淬炼成长的试验场，是他们磨砺青春的理想国。实现中华民族伟大复兴的中国梦需要一代一代青年矢志奋斗，118名赴新疆基层工作的毕业生生逢其时、肩负重任。这些年轻人的职业选择，诠释了当代青年的理想信念与家国情怀，让青春之花绽放在祖国最需要的地方。

基层为青年提供最丰富的实践资源。一位资源勘查专业的毕业生说，他需要常到野外一线进行地质勘查，掌握不同区域、不同剖面下的地质现象，进而判断地下油气储藏。毕业以后，第一份工作是留在大城市还是到基层发展，常常成为大学生职业规划的难题。应该说这个问题没有“标准答案”，但对于那些有志于从实践中发挥专业特长、积累一手经验的年轻人来说，基层无疑是合适的选择。

基层为青年放飞想象力、创造力提供了一片沃土。许多伟大的发明创造，都来自基层工作产生的灵感与经验。中国农业大学师生40多年扎根河北曲周，把论文写在大地上，“科技小院”探索了一条人与土地和谐共荣之路。不少科研工作者感慨，在书斋里突破不了的瓶颈，在实验室里发现不了的问题，能在复杂的基层环境中找到攻克线索，让新技术得到更全面的检验。

基层是最好的磨刀石，能为年轻人积累受用一生的宝贵财富。2019年“最美基层高校毕业生”、北京大学硕士宗立冬，参加工作以后一直扎根宁夏基层乡镇，工作角色不断变化，服务基层群众的热情一如既往。“改造世界的原点就是要认识当下的中国，而认识中国最好的切入点就是深入到基层。”这句铿锵有力的誓言，是当代中国青年认识世界、改变世界的有力遵循。

习近平同志多次通过座谈、回信等方式，勉励大学生到基层一线去。2011年7月，习近平在西藏大学看望各族师生员工时，勉励大学生要立志扎根西藏，踊跃到农牧区去，到祖国和西藏最需要的地方去，磨炼意志、增长才干，建功立业、报效祖国；2014年青年节前夕，他给河北保定学院西部支教毕业生群体代表回信，称赞他们在西部地区辛勤耕耘、默默奉献，为当地经济社会发展、民族团结进步作出了贡献；2016年12月，他在全国高校思想政治工作会议上发表重要讲话，鼓励高校学生把视线投向国家发展的航程，把汗水洒在艰苦创业的舞台，到基层去、到西部去、到祖国最需要的地方去。

前进的道路从不会一帆风顺，大学毕业生到基层、到边疆工作，难免遇到各种各样的困难和挑战。青年在基层磨砺本领，要尽快甩掉书生气，缩短在基层单位的适应时间；要保持初生牛犊不怕虎的劲头，不懂就学，不会就练；要善于向基层群众学习，从劳动中汲取智慧，把劳动者的经验转化为具有普遍指导意义的理论。

青年走向基层，背后是党和国家的坚实后盾，是来自全国上下的支持。习近平总书记的回信中，也表达了对广大高校毕业生的亲切关怀。各级党委、政府和社会要千方百计帮助高校毕业生就业，热情支持高校毕业生在各自工作岗位上为党和人民建功立业。鼓励青年深入基层一线吃苦磨练，要积极主动为他们创造良好条件，放手让青年在重要领域和重要岗位上施展才华。

大漠荒凉无声，人生郁郁葱葱。一大批有知识、懂技术、能创新的高素质人才走向基层，将为偏远落后地区注入发展活力。青年足迹所至，种下希望之花，收获奋斗硕果。在2020届高校毕业生走上就业岗位之际，祝愿你们鹏程万里，归来仍是少年。

(责编：李依环、熊旭)