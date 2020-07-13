人民网>>教育

到祖国最需要的地方绽放青春

2020年07月13日08:01  来源：中国青年报
 
原标题：到祖国最需要的地方绽放青春

　　■毕业以后，第一份工作是留在大城市还是到基层发展，常常成为大学生职业规划的难题。应该说这个问题没有“标准答案”，但对于那些有志于从实践中发挥专业特长、积累一手经验的年轻人来说，基层无疑是合适的选择。

　　■大漠荒凉无声，人生郁郁葱葱。一大批有知识、懂技术、能创新的高素质人才走向基层，将为偏远落后地区注入发展活力。在2020届高校毕业生走上就业岗位之际，祝愿你们鹏程万里，归来仍是少年。

　　-------------------

　　今年6月，中国石油大学（北京）克拉玛依校区送别了首批435名毕业生，其中118人选择到新疆基层工作。7月7日，习近平总书记给这些毕业生回信，肯定他们到边疆基层工作的选择，并寄语广大高校毕业生志存高远、脚踏实地，不畏艰难险阻，勇担时代使命，把个人的理想追求融入党和国家事业之中，为党、为祖国、为人民多作贡献。

　　“志不求易者成，事不避难者进。”基层是青年淬炼成长的试验场，是他们磨砺青春的理想国。实现中华民族伟大复兴的中国梦需要一代一代青年矢志奋斗，118名赴新疆基层工作的毕业生生逢其时、肩负重任。这些年轻人的职业选择，诠释了当代青年的理想信念与家国情怀，让青春之花绽放在祖国最需要的地方。

　　基层为青年提供最丰富的实践资源。一位资源勘查专业的毕业生说，他需要常到野外一线进行地质勘查，掌握不同区域、不同剖面下的地质现象，进而判断地下油气储藏。毕业以后，第一份工作是留在大城市还是到基层发展，常常成为大学生职业规划的难题。应该说这个问题没有“标准答案”，但对于那些有志于从实践中发挥专业特长、积累一手经验的年轻人来说，基层无疑是合适的选择。

　　基层为青年放飞想象力、创造力提供了一片沃土。许多伟大的发明创造，都来自基层工作产生的灵感与经验。中国农业大学师生40多年扎根河北曲周，把论文写在大地上，“科技小院”探索了一条人与土地和谐共荣之路。不少科研工作者感慨，在书斋里突破不了的瓶颈，在实验室里发现不了的问题，能在复杂的基层环境中找到攻克线索，让新技术得到更全面的检验。

　　基层是最好的磨刀石，能为年轻人积累受用一生的宝贵财富。2019年“最美基层高校毕业生”、北京大学硕士宗立冬，参加工作以后一直扎根宁夏基层乡镇，工作角色不断变化，服务基层群众的热情一如既往。“改造世界的原点就是要认识当下的中国，而认识中国最好的切入点就是深入到基层。”这句铿锵有力的誓言，是当代中国青年认识世界、改变世界的有力遵循。

　　习近平同志多次通过座谈、回信等方式，勉励大学生到基层一线去。2011年7月，习近平在西藏大学看望各族师生员工时，勉励大学生要立志扎根西藏，踊跃到农牧区去，到祖国和西藏最需要的地方去，磨炼意志、增长才干，建功立业、报效祖国；2014年青年节前夕，他给河北保定学院西部支教毕业生群体代表回信，称赞他们在西部地区辛勤耕耘、默默奉献，为当地经济社会发展、民族团结进步作出了贡献；2016年12月，他在全国高校思想政治工作会议上发表重要讲话，鼓励高校学生把视线投向国家发展的航程，把汗水洒在艰苦创业的舞台，到基层去、到西部去、到祖国最需要的地方去。

　　前进的道路从不会一帆风顺，大学毕业生到基层、到边疆工作，难免遇到各种各样的困难和挑战。青年在基层磨砺本领，要尽快甩掉书生气，缩短在基层单位的适应时间；要保持初生牛犊不怕虎的劲头，不懂就学，不会就练；要善于向基层群众学习，从劳动中汲取智慧，把劳动者的经验转化为具有普遍指导意义的理论。

　　青年走向基层，背后是党和国家的坚实后盾，是来自全国上下的支持。习近平总书记的回信中，也表达了对广大高校毕业生的亲切关怀。各级党委、政府和社会要千方百计帮助高校毕业生就业，热情支持高校毕业生在各自工作岗位上为党和人民建功立业。鼓励青年深入基层一线吃苦磨练，要积极主动为他们创造良好条件，放手让青年在重要领域和重要岗位上施展才华。

　　大漠荒凉无声，人生郁郁葱葱。一大批有知识、懂技术、能创新的高素质人才走向基层，将为偏远落后地区注入发展活力。青年足迹所至，种下希望之花，收获奋斗硕果。在2020届高校毕业生走上就业岗位之际，祝愿你们鹏程万里，归来仍是少年。

 

(责编：李依环、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

2019年全国教育经费总投入为50175亿元 教育部近日发布了2019年全国教育经费执行情况统计快报。经初步统计，2019年全国教育经费总投入为50175亿元，比上年增长8.74%。 【详细】

原创报道|

教育部发布2020年第1号留学预警 疫情期间，澳大利亚发生多起针对亚裔的歧视性事件。教育部提醒广大留学人员做好风险评估，当前谨慎选择赴澳或返澳学习。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved