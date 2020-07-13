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高职扩招向连片特困地区倾斜

2020年07月13日05:26  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京7月12日电  （记者赵婀娜）今年《政府工作报告》要求今明两年职业技能培训3500万人次以上，高职院校扩招200万人，要使更多劳动者长技能、好就业。日前，教育部、国家发改委、财政部、人社部、农业农村部、退役军人事务部等六部门联合下发《关于做好2020年高职扩招专项工作的通知》（以下简称《通知》），要求各地全面深化职业教育改革，进一步稳定高职扩招规模，在2019年印发的《高职扩招专项工作实施方案》要求的基础上，确保稳定有序、高质量完成2020年高职扩招专项工作。

　　《通知》明确，各地要系统总结经验做法，做好扩招各环节工作，向优质高职院校倾斜，向区域经济建设急需、社会民生领域紧缺和就业率高的专业倾斜，向贫困地区特别是连片特困地区倾斜，在对退役军人、下岗失业人员、农民工、高素质农民等群体单列计划的基础上，积极动员企业员工和基层农技人员等在岗群体报考。各地要统筹做好本地疫情防控和高职扩招工作，适时组织高职扩招专项考试的补报名和招录工作，为学生接受高职教育提供多种入学方式。

　　《通知》强调，中央财政继续加大对高职院校扩招支持力度，各地要切实履行主体责任，加快补齐办学条件，加大政府购买高职教育服务力度，加强高职院校教师队伍建设，科学编制专业人才培养方案，做好分类教育管理工作，严把人才培养质量关，实现质量型扩招。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月13日 12 版）

(责编：牛镛、熊旭)
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