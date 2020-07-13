这个学院，有特色不简单

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《国家职业教育改革实施方案》印发以来，政策红利不断释放，我国职业教育发展步入快车道。

在改革过程中，河南机电职业学院创新教学模式，商场里开课教学、生产线上开发课程、与企业合办特色专业，培养更多学生获得过硬本领，实现人生价值。

高考那年，只差5分，王好好和本科擦肩而过。在爸爸的建议下，王好好选择了河南机电职业学院，学习数控技术专业。

入学不久，王好好在制图课上交了一张作品。老师评价：“无论是布局还是细节，堪称精美！”同学投来羡慕的目光。之后，王好好还在全国职业院校技能大赛中获了奖，并进入企业重点实验室实训。

凭借一技之长实现人生价值，职业教育给了王好好们一个圆梦的通道。2019年，国务院印发《国家职业教育改革实施方案》，要求经过5—10年左右时间，职业教育基本完成由政府举办为主向政府统筹管理、社会多元办学的格局转变，由追求规模扩张向提高质量转变，由参照普通教育办学模式向企业社会参与、专业特色鲜明的类型教育转变。

王好好就读的河南机电职业学院的探索，提供了一个职业教育改革样本。

课堂走进商场里

说好了去学校采访，车却开到了商场。推开郑州华南城商家的大门，哪有学校的影子？走进一家电商公司，企业负责人正在讲网店管理。又进了一家会计师事务所，会计师正在教学生记账。隔壁，终于有一间“像样”的教室，老师摆出上市公司实时数据，让学生分析、研判。

“真场景、真实习、真项目、真绩效，培养学生真本事。”河南机电职业学院党委书记张震说，经过10多年探索，从“引企入校”到“送教入企”，再到“走出校园”，该校15个二级学院44个专业全部与企业深度合作。

走出校园，说着容易，做起来难。2018年，商贸物流学院从学校搬出，进驻产业园，改名云商学院。起初，很多学生家长不理解。

“传统课堂‘缺场景’，模拟实训好比‘养盆景’，真实环境才是‘好风景’。不管多难，都要创造真实的训练场景。”该校云商学院院长王全录说。没有宿舍，学院整租、重装一栋楼宇；没有食堂，就在宿舍、商场辟出学生就餐间；没有图书馆、操场，就新买一批图书器材，再从学校搬一些，建成专业图书室、健身房；没有传统教室，就在企业里找地方上课……学院引入18家合作企业、1家研究院、7个创业工作室，安排企业注册、小额贷款、会计记账等服务项目，逐步形成产、学、研、创4种场景。

肖晓红是云商学院2016级学生。在校期间，她一边上课，一边在市场摸爬滚打。按她的说法：“传统课堂上，老师教电商后台管理，学生摸不着也听不懂。模拟训练时，自己做个网页，也不知道管不管用。但在真实环境中，能发现真问题。”

2017级学生郝奕霖说，学院开辟了20多个创客空间，建立学徒制、教师工作室制、创业部落、合伙人制、独立创办公司等5种创业形态，引导学生创业。目前，他已参与创办3家物业公司。

课程开在生产线上

没有了传统教材和闭卷笔试，学生们靠什么学习？答案是“线场课程”。

“线场课程”，就是在生产线上的课程。该校课程与培训学院总监李超介绍，开发这类课程，首先由工程师、教师、研究员、企业家进行头脑风暴，提取工匠精神、专业理论、批判思维等课程因子；接着，列出职业岗位、典型任务、职业能力清单，并将职业技能等级证书考试内容纳入课程；然后，按照“任务——完成”“问题——解决”等模式，编排活页式教材，形成课程包；最后，重回“产、学、研、创”场景育人。

“线场课程”怎么教？李超以制作机械门栓为例：学生拿到任务清单，先预习理论，内容涉及工差与配合、机械制图、金属材料学等；再完成下料、划线、锉削等步骤，共分解为227项任务。

“线场课程”让学生成为主体，变闭卷考试为过程考核、结果考核。学生的工作页成绩、任务评分成绩、学习记录、周总结成绩和考勤成绩一目了然。毕业时，不用通过校园招聘，用人单位也可以轻松择优选人。

“学校不断研发、征集、购买课程，因材施教。”李超说。2019年，河南省印发职教改革实施方案，要求以课程资源为核心，建设一批职业教育数字化教学资源库。到2022年，遴选、认定1000门左右省级职业教育在线精品课程，开发200种左右校企合作的地方特色教材。

“办好类型教育，‘线场课程’牵住了职业教育改革的牛鼻子。”中国职业技术教育学会常务副会长李曜升说。

校企合办特色专业

在职教改革实施方案中，产教融合、校企共同育人是重点。但现实中却存在学校“剃头挑子一头热”的现象。深化校企合作，需要多方探索。

依靠股份合作，河南机电职业学院与河南龙翔电气股份有限公司建起1万多平方米的厂房，设立电气工程学院，办起7个特色专业。通过借力办学，职业学院与商丘市民权县签订协议，共建制冷技术学院，实现“工学结合”。

在车间内，30多名学生守在生产线旁，有的装冷凝器，有的装毛细管。学生胡里峰说：“上午在教室，学原理和工艺，下午到车间，学装配和管理。表现优秀，可能被提前录用。”

河南省教育厅有关负责人介绍，河南鼓励试点建设一批产教融合型行业、企业和院校；健全产教融合、校企合作激励政策；鼓励职业教育集团化、联盟式发展。

如今，河南机电职业学院紧随产业发展方向，按照“一院一址，一址一策”原则，办起信息工程学院、巨通电梯学院、无人机学院、智能终端学院、乡村振兴学院、汽车服务学院等。

教育部职业技术教育中心研究所邓泽民教授认为，实现职业教育由政府举办为主，向政府统筹管理、社会多元办学的格局转变，仍需转变观念、完善政策，部门配合、狠抓落实，厚植企业承担职业教育责任的社会环境。

《 人民日报 》（ 2020年07月13日 12 版）

(责编：牛镛、熊旭)