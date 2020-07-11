7月7日，延期一个月的高考顺利举行。新冠肺炎疫情防控期间，各地无法如期开学，纷纷推行线上教学。高考宣布延期后，作业帮等在线教育平台相继为高三学生推出免费直播课，线上教育成为护航高考学子的重要力量。

“我们先后推出‘春季加油站’‘高考加油站’等在线免费直播课，开放一系列学习工具，共服务近805万高考考生。”作业帮创始人、CEO侯建彬说，“大流量是发展机遇，也挑战着我们的内容、技术。但既然站到台前，我们得扛起责任来。”

雪中送炭，助力高考备战

“1月30日学校通知延期开学，组织上网学习。”这可急坏了今年要高考的河南学生小林，“我是复读生，压力确实大，担心学校网课进度不适合自己，正是关键阶段，真着急！”

“2月初，姐姐偶然看到作业帮的免费直播课，于是帮我报了名。”以前没接触过在线学习的小林试听后心里踏实不少。疫情防控期间，作业帮面向全国中小学生推出“春季加油站”免费直播课计划。3月底，作业帮又专门推出“高考加油站”计划，为全国高三学生提供90天的免费直播课，很多像小林这样有自主学习需求的高考考生可以根据自身情况选课听讲。

不仅是提供课程教授知识，作业帮等在线教育平台也临时充当起考生的“心理疏导员”。

学播音主持专业的武汉考生小刘去年年底的艺考成绩不错，但突如其来的疫情打乱了他的计划，“老师在直播课上让我们不要担心，课程会一直陪着大家直到高考。知道我是武汉考生，互动区很多一起听课的小伙伴也为我加油鼓劲。在这样特殊的时期，有这么多素未谋面的老师、伙伴在千里之外支持陪伴，很暖心。”

5月武汉高三年级开学后，小刘学习状态不减。“我觉得这与疫情防控期间在家狠下一番功夫分不开，也离不开网课老师的加油打气。”

因材施教，提升教学品质

近年来，在线教育行业迅速发展。与之同时，在线教育也面临一些问题，一些平台忽视教学规律，以应试为导向，内容超纲同质，师资门槛不高，有的教学人员缺乏基本教学能力。2019年7月，教育部等六部门发布《关于规范校外线上培训的实施意见》，针对校外线上培训存在的问题进行整治，净化行业生态。

国家重拳整治，在线教育平台也在自纠自查、自我赋能。“教育要因材施教，不能大水漫灌。我们通过大数据和AI记录分析每个学生的学习特点，方便老师为每个孩子量身定做学习计划，实现个性化培养，提高学生学习效率效果。”侯建彬介绍。

老师抓不住学生，学生注意力容易分散、学习效率低……不同于传统的面对面教学，在线教育对教与学都提出较大挑战。“这些是在线教育起初的弱点，也是突破点。”作业帮联合创始人所晖说，“通过优化课程设计，提升技术含量，我们用课堂交互技术把屏幕变得更立体生动，激发学生学习兴趣；通过在课件中穿插动图、视频等活跃课堂气氛，增加教学互动。”

不仅做足课上的“绣花功夫”，作业帮还积极拓展课外素养活动，寓教于乐。

来自黑龙江的小乔很兴奋，她刚刚在线上听完一堂以“爱书还要会读”为主题的阅读课，授课的是作家王蒙。这是作业帮平台推出的在线公益系列课程。“我们通过在线讲授课外知识，帮助学生开阔视野、提升文化素养，同时也是很好的放松调剂。目前课程报名人数已超2000万。”侯建彬说。

促进普惠，守好教育初心

在贵州，9岁的小田现在每个周末都用爸爸的手机看网络直播课。手机里，远在北京的老师讲小学三年级数学，屏幕外的小田听得认真。这是她第一次接触课外辅导班。

城市里线上线下优质课程丰富，海量课程源源不断，相比之下，边远地区基础教育资源差距明显。“中国1.94亿中小学生群体，大多数孩子都在三线及以下城市，他们缺乏好内容、好环境，对优质的教育资源有非常强烈的渴求。”中国教育科学研究院研究员储朝晖说。

在促进教育普惠方面，诸多在线教育平台尝试搭桥。2018年11月，侯建彬发起“千帆公益计划”推进教育扶贫，相继和贵州省沿河土家族自治县、河北省赤城县达成教育帮扶合作。截至目前，平台已先后赴内蒙古、甘肃、云南等地的十余所学校进行爱心助学，捐赠大批图书、优质课程。

“在偏远乡村，越来越多的孩子能接触到网课资源，透过手机屏幕感受到什么是标准普通话，什么是有趣的课堂思维。”所晖说，不光是学生，不少边远地区教师也通过作业帮的智能题库、知识点讲解提升教学水平。数据显示，截至去年9月，三线及以下城市的作业帮激活用户占比从2016年的65%上升到75.8%。

“线上教学是新手段，但教育的普惠初心不能变。”侯建彬说，“有网就有课，我们在这方面有优势，优势也意味着责任。”

《 人民日报 》（ 2020年07月11日 05 版）

(责编：岳弘彬)