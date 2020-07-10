西北工业大学校长汪劲松：理性客观认识世界

人民网北京7月10日电 今天下午， 西北工业大学2020届本科生毕业典礼暨学位授予仪式在长安校区举行。全体在校校领导，院士、学校杰出人才代表，校学位评定委员会委员，各学院院长、党委书记，各职能部门负责人及导师代表、家长代表们出席典礼，与毕业生们共同分享收获的喜悦，祝贺他们圆满完成了学业，即将昂首阔步迈向崭新的人生征程。

西北工业大学校长汪劲松以《理性客观认识世界》为题，为全体毕业生送上叮嘱与祝福，并宣布授予学位。

西北工业大学校长汪劲松

以下为汪劲松校长题为《理性客观认识世界》发言全文——

同学们，老师们，来宾朋友们：

下午好！受新冠肺炎疫情影响，今天，我们以一种“线上与线下相结合”的方式举行2020届本科生毕业典礼，为同学们庆祝人生这一重要时刻。我相信，这样一场特别的毕业典礼一定会给大家留下终生难忘的记忆。首先，我代表学校、代表张炜书记向所有圆满完成学业的同学表示热烈的祝贺！也请同学们和我一起，向陪伴你们成长的老师、家长和亲友们表示感谢！

突如其来的疫情给全世界带来了前所未有的挑战。抗击疫情既是一场不期而至的大考，又是一本生动而深刻的“教科书”。从这本书中，我们读懂了中国力量、中国精神、中国效率的高效与强大，看到了我国为全球疫情防控做出的重要贡献，感受到了国家制度的显著优势；从这本书中，我们读懂了什么是生命至上、人民至上，什么是无私奉献、家国情怀，什么是白衣执甲、闻令而动；从这本书中，我们更看到了无数和同学们年龄相仿的中国青年勇挑重担，奔赴抗“疫”一线，用实际行动贡献了青春的力量，展示出中国青年的责任与担当。当然，最令我们感到骄傲的是，作为西工大的青年学子，面对这场考验，你们严格服从安排，克服各种困难，不仅顺利完成了学位论文任务，同时积极参与志愿服务，主动担当社会责任，为抗击疫情贡献了西工大青年的智慧和力量，展现了新时代西工大青年的精神风貌。我也相信，你们所克服的困难与挑战、收获的磨砺与成长必将成为深刻的青春印记和宝贵的人生财富。

在疫情期间，我们还看到，各种媒体平台每天充斥着大量的信息，比如各种关于病毒来源的判断、防疫手段的推荐、疫情走向的预测等报道，令许多人迷失于信息的海洋之中，也有部分人丧失了基本的判断能力。同学们，随着互联网的高速发展，在这样一个信息爆炸的时代，信息既丰富了我们的生活，同时也在改变着我们的认知、影响着我们的观念和行动。作为即将毕业的青年大学生，无论走向社会还是继续深造，身处知识碎片化的浪潮和舆论泡沫化的环境中，面对着各种矛盾信息，你们都应当始终保持清醒的头脑和冷静的心态，学会理性、客观地认识这个世界。这也是我今天想跟大家交流的主题，临别之际，与大家共勉。

理性、客观地认识世界，需要始终保持正确的价值追求。青年的价值取向决定了未来整个社会的价值取向。同学们正处在成长成才的关键时期，也是价值观形成的关键期。在这样一个价值多元的变革时代，部分人很容易被各种社会舆论和评价体系所动摇，产生对自我价值的怀疑，失去了坚守的理想和前进的方向。在学校的办学历程中，一代又一代西工大人之所以能够在国防科技领域“愿意去、留得住、干的好”，形成让我们引以为傲的“西工大现象”，其核心就在于西工大人面对党和国家发展需要时的价值选择。正是这种正确的价值追求让西工大人在“孔雀东南飞”的年代，扎根西部、默默奉献，担负起了人才强校、人才强国、科技报国重任。

同学们，不论外部环境如何变化，希望你们坚守自己的初心，始终保持正确的价值判断和价值选择，不盲从、不附和、不随波逐流。

理性、客观地认识世界，需要始终保持学习的态度和对知识的渴求。知识是成才的基石，也是探索世界与追求真理的钥匙。当今时代，知识更新周期大大缩短，各种新知识、新情况、新事物层出不穷，只有努力学习掌握科学知识，锤炼过硬本领，才能使自己的思维视野、思想观念、认识水平跟上越来越快的时代发展。

同学们，今后不论你们从事什么工作，都要保持学习的态度，努力掌握科学文化知识和专业技能，绝不能满足于碎片化的信息、快餐化的知识，在不断学习、不断实践中求真理、悟道理、明事理。

理性、客观地认识世界，需要不断提升独立思考能力和批判性思维能力。爱因斯坦说过，“教育的首要目标永远是独立思考和判断”。“批判性思维”是提出疑问、获取证据、分析推理，创造性做出有说服力解答的一种思维方式。鲁迅先生的《狂人日记》里有这样一句话：“从来如此，便对吗？”正是对“批判性思维”的一种很好解读。尽信书不如无书，对权威盲目崇拜而没有怀疑永远不会创造新的突破。人类历史上很多重大的学术进展，往往都是在最熟视无睹的地方取得的，是在不断质疑和反思中形成的。

独立思考和批判性思维，是探寻真理和认识世界的关键。希望同学们在未来的学习和工作中，敢于理性地提出挑战、发出质疑，独立自主地解决问题，努力取得更大的进步。

亲爱的同学们，你们即将踏上新的征程，迎接新的挑战。希望同学们牢记嘱托，勇挑重担，在实现中华民族伟大复兴中国梦的新长征路上奋勇拼搏！衷心地祝福同学们平安健康、前程似锦！谢谢大家！

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