原标题：走出考场，迎来晴天——歙县“延期高考”结束见闻

7月9日，考生走出安徽省歙县中学考点。新华社记者 张端 摄

新华社合肥7月9日电 题：走出考场，迎来晴天——歙县“延期高考”结束见闻

新华社记者陈尚营、姜刚

9日下午5点，歙县中学。

考试结束铃声响起，小殷收拾好文具、准考证等物品，走出考场。

校门外，焦急等待的爸爸停止了擦拭电瓶车上残留的雨水，妈妈时不时伸头张望，手心里都是汗。

对于小殷来说，2020年高考的经历非同寻常。

7月9日，考生在安徽省歙县第二中学考点外拥抱庆祝。新华社记者 黄博涵 摄

7月7日，因严重洪涝灾害，安徽黄山市歙县不具备组考条件。报教育部批准，歙县考区于9日启用2020年普通高等学校招生全国统一考试语文、数学（文、理）科目副题进行考试。

经过各方充分准备和保障，9日，2100多名考生在歙县中学和歙县第二中学，顺利参加了延期的考试。

下午5点10分，在歙县二中，高三（11）班班主任徐凤珍召集刚刚结束高考的学生们开了最后一次班会，主题是“做最好的自己”。

“还有两年我就退休了，这是我作为班主任带的最后一届毕业生。”徐凤珍说，没想到这次高考第一天经历那么多波折，“但还好，接下来一切顺利。”

7月9日，考生（前）走出安徽省歙县中学考点。新华社记者 张端 摄

让徐凤珍欣慰的是，学生们表现都很出色，“老师通过不同方式给孩子们解压，他们也很坚强。”教室里，同学们纷纷在黑板上写下自己的名字，把徐老师围在中间，拍了一张合影。

在歙县二中校门外的马路边，站满了前来迎接考生的家长。张国华在警戒线外来回踱步，“暂时不问考得怎么样，先接她回去吃顿好的。”张国华平时做木工，很少有时间陪伴女儿。

上午把孩子送到考点，张国华抽空去菜市场买了女儿最爱吃的豆角和火腿，“晚上家里亲戚过来聚聚，今年孩子顺利考完真是不容易。”

下午5点30分，看到女儿走出校门，张国华赶紧迎上去，父女俩相视一笑，两天前的担心和焦虑，一扫而空。

此时的歙县，雨过天晴。

(责编：孙竞、熊旭)