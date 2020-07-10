原标题：当下的坎坷无碍海外留学方向

近日有媒体报道说，美国行政当局发布对国际学生管理的规则说明，引来各方关注。这个说明，要求在美国留学的外国籍学生，如果在即将到来的2020—2021学年里，其所在学校只开网课，那么就不能留在美国本土。对这一新规则，美国哈佛大学和麻省理工学院已经联合向波士顿地区联邦法院提起诉讼，要求撤销这一规则或者提供可选择的选项。这个诉讼也得到了许多美国大学的支持。

但是，不论这个诉讼的结果如何，恐怕都难以解决留学生面临的诸多困难。即使是现有的状况，也已使许多在美外国留学生陷入了窘境，学业堪忧。在美国留学的100多万名留学生中，中国留学生和访问学者有40多万，占了1/3强。因此，这个管理规则，在新冠肺炎疫情导致的国际交通不畅等复杂的时局背景下，不仅会影响到已在美国留学的学生及其家庭的利益，也会影响到即将到美国留学或有到美国留学意愿的学生及其家庭的规划。尤其是对那些准备在初中、高中、大学阶段就到美国留学的学生而言，其家庭经济状况绝大多数属于中上水平，这些学生的学习规划路径的改变，会影响家庭支出规划的改变，进而也会对国内乃至留学目的地美国的相关领域产生影响。

美国现时推出有关留学生的管理规则，既出于对外国籍学生管理的原因，也不无美国国内政治的考量。作为美国左翼政治渊源之一的大学，大多是美国行政当局所倡导的“重开”政策的坚定反对者，尽管这种反对更多是基于防控疫情的需要，还是在美国总统大选前保持“萧条”景象的需要，呈仁智互见的局面。借此，大学是否“重开”，就成了美国国内政治博弈和斗法的标的。通过这个对国际学生的管理规则，美国行政当局给反对“重开”的大学出了道不大不小的难题，而中国及其他国家的在美留学生，只不过是受到了殃及。

不过，从历史的角度看，当下的状况，只是留学之路上的小坎坷。无论是从个人的角度，还是从国家的角度，赴国外留学，不仅是国家间交流交往之必需，也是人类文明进步之必需，更不用说对于人才的培养和发现来说，留学是一个事半功倍的办法，因此，留学之路还是应该走下去的。前几年《留学》杂志回顾中国“重开”留学美国之路的历史时刻：“1978年7月10日凌晨3点，美国白宫的电话骤然响起，总统吉米·卡特被从睡梦中惊醒。电话来自北京，打电话的人是总统科学顾问弗兰克·普雷斯博士。他正在中国访问。‘我正和邓小平副总理会见，他问了一个我无法回答的问题。他想知道能不能送中国学生到美国留学。他问能不能派5000人。’卡特想了一下，说：‘你告诉邓小平，他可以派10万人。’”

今天，7月10日，恰是距这个决定了无数中国学子命运的电话铃声响起整整42年的日子。这40多年间，中国留美的在校学生和学者达到了40多万，这个数字，恐怕是仍然健在的时任美国总统卡特也不敢想象的。40多年来，中国留美学生学者、留学其他国家的学生学者，为中国各领域、各行业的飞速进步和发展，为中国的科技以及思维、理念、思想、意识带来的变化，起到了无可替代的重要推动作用。

1847年，中国历史上第一个留学生容闳在烟波浩渺的大海上长途颠簸之后，到达美国，进入了著名的耶鲁大学，由此开启了中国人的留学之路。百余年来，山重水复，然方向没变，留学之路还要走下去。

（作者：辛畋暡，系媒体评论员）

(责编：孙竞、熊旭)