高考作文题里的人文精神

今年全国高考，1071万考生走入考场，面对高考作文题，在方寸之间尽情挥洒自己的才情与睿智。这11道高考语文作文题以材料作文为主，紧密联系时代主题，在考察学生的文字功力外，更注重价值引领与思维锻炼，力争让考生想说话、有话说，激发出考生的表达欲，其中彰显的人文精神更是令人印象深刻。

关切重大社会现实，鼓励考生理性思索，正确看待人与外部世界、时代生活、社会现实的关系，是此次高考作文题的特点之一。受新冠肺炎疫情影响，今年的高考比往年推迟举行，考生难免受到影响。面对突如其来的疫情，是畏缩不前、退避三舍，还是勇往直前、逆行上阵？无数抗疫英雄给考生树立了榜样，也启发他们在面对困难时要鼓起勇气、勇闯难关。全国新高考Ⅰ卷作文题罗列了抗疫斗争中坚守岗位的各行各业人物群像，启发考生从“距离”与“联系”的角度破题，思索危急时刻人与人的关系；全国Ⅱ卷围绕抗疫过程中的国际合作，启发考生思索全球化时代人类命运的紧密联系；天津卷虽未局限于抗疫话题，但其中提到的科研工作者、医务工作者、快递小哥，无疑是当下生活中重要的“中国面孔”。

检视省察自我，鼓励考生找到自己的人生道路与人生方向，彰显自我意识与主体精神，是此次高考语文作文题的特点之二。希腊德尔斐神殿上有一句箴言：“认识你自己。”苏格拉底曾说，未经省察的人生不值得一过。在即将踏上崭新人生之旅时给自己找个方向、定个目标，对考生们十分重要。全国Ⅲ卷以给高一新生写信的形式，要求考生围绕“我是怎样的人”“如何生活得更有意义”等命题进行发挥，激励考生绘就人生蓝图。浙江卷启发考生在“个人与家庭、社会之间的落差或错位中”找准自己的人生定位与角色。

此次高考语文作文题的特点之三，是推崇开放、多元、包容、平等的信念，鼓励考生在作文中张扬个性、独抒己见。北京卷材料一以北斗卫星“每一颗都有自己的功用”为隐喻，启发考生认识到不同人和不同事物存在的独特价值，反思“唯成功论”的弊端。全国新高考Ⅱ卷是半命题作文，要求考生结合自己的人生阅历，选择一个地名进行讲述。北京卷材料二以“一条信息”为题，既关注到互联网社会中我们被海量信息包裹的事实，又敞开无限可能。考生选择写的这条信息可以是好消息，也可以是坏消息，甚至是诈骗短信，是一道充分体现考生个性色彩的作文题。全国Ⅰ卷围绕齐桓公、管仲、鲍叔三人交往的一段材料，允许考生就人际关系的任一侧面做文章，是命题观念开放包容的体现。江苏卷独树一帜，触及互联网时代“信息茧房”的问题，鼓励考生对这一现象进行批判性思考，是被同质化信息紧紧包裹，还是敞开心扉，我们可以拥抱更多选择。

今年高考已过，人生前程广阔。期待考生们带着命题人的祝福扬帆起航，作文题里潜藏的“寄语”，将会成为他们未来日子里的一道光亮。

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