原标题：学生社团种太阳“种下希望”十五年

疫情尚未结束，短暂的返校时间里，武汉科大化工学院大四毕业生金朝正戴上一次性手套、做好个人防护和消杀，与20多名师生志愿者一起，深入各大宿舍楼，来一场“绿色毕业季”旧物捐赠活动。他们先后捡到2000多个废瓶子，还有3000多斤旧图书和各种各样的学习用品，这些将全转化成爱心募集。

金朝正所在的志愿团队叫“种太阳”（全称为武汉科技大学化工学院学生党总支种太阳爱心基金会——记者注）。今年是种太阳团队捡瓶子的第15个年头。

武汉市东南方向120公里外的湖北省黄石市阳新县，曾是国家扶贫开发工作重点县，青壮年大都外出务工，贫困留守儿童较多。

2005年年底，化工学院2003级学生党支部策划了一次“帮扶贫困中学生”主题党日活动，帮扶对象是阳新县大王初级中学的贫困孩子们。

2003级学生党员田广中，自小在石家庄农村长大，父母靠种地供他上学。但第一次实地考察时，大王中学的场景还是让他和同学们感到震惊。学校的偏僻程度超乎大学生们的想象。一行人从武汉出发，下绿皮火车换大巴车，再换三轮车，最后走上山路，120公里足足花了5个多小时。

“实在是太穷了。”田广中说，学校的泥巴操场坑坑洼洼，宿舍床铺由木板拼凑而成，冬天，窗户包一层薄膜用来御寒。吃水靠多年前驻军部队打的一口井。当地大多数适龄孩子只念到初中。在校的学生，每餐吃咸菜拌饭，衣服打满补丁，有不少人还打着赤脚，一周生活费仅有几元。当地的贫困现状、孩子们面临辍学的无奈，深深刺痛了大学生的内心。

2003级学生党支部返校后，将走访的情况向学院老师作了汇报，老师鼓励他们在校园里开展公益募捐。武汉籍学生党员则联络中学母校，募集二手书籍、文体用品和衣物。

“看到孩子们连饭都吃不饱，觉得自己以前拿到奖学金后就和室友大吃一顿，是一种罪恶。”田广中第一个捐出了自己当年的奖学金。

在校大学生经济实力有限，捐款也不长久。2003级化工专业李莹带领同学们，到汉正街批发市场购回一些装饰品和生活用品，同时收集毕业班学生捐出的旧凉席、小风扇、收音机、台灯等进行义卖。

历时两个月，学生党员们筹集了86袋衣物和4000余册书籍，募集到6000多元爱心资金。2006年7月，大家背着装满书籍和物资的行囊，一路辗转，送到大王中学。

献完第一份爱心后，这群大学生却犯了难。“我们毕业走了后，那里的贫困学生怎么办，难道又重回原点？”

有人提议，校园里每逢毕业季和节假日，同学们就会丢很多废瓶子，还有大量二手物品，可以捡来卖了换钱，并用这笔钱成立一个爱心基金，一届一届接力。

在化工学院党委和老师们的支持下，在学院内发起成立了一个爱心奖学基金，起名“种太阳”，寓意“种下希望，像太阳一样光芒万丈”。核心成员包括院内学生和党员，面向全校招募志愿者。

每逢开学季、毕业季和大型节假日，在武汉科大的校园里，带有“种太阳”标识的大学生志愿者，手拿编织袋，穿梭在楼道里、操场边、学生宿舍楼，寻遍每一个旮旯角落，将废瓶子一个个捡来，瓶子汇集在一起，数以万计堆成小山。捡瓶子换来的钱，都存入种太阳爱心基金账户。

最初，种太阳团队在大王中学设立奖学金，奖励每个成绩有进步的孩子20元到60元。2008年开始，改为每年从初中毕业班学生中遴选一位成绩排名前10名且家庭贫困的孩子，精准资助，每年1000元，直到学生读完高中。

然而，校园里的“生意”并不好做。家庭困难的保洁阿姨抱怨队员们抢了她们的“生意”，有同学质疑“协会在赚钱”，也有宿管员出于安全考虑不让志愿者进宿舍楼。

校园公益之路的艰难考验着种太阳的队员们。他们尝试把收到的瓶子留一半给保洁阿姨；将贫困学生的生活现状拍下照片、张贴募捐的公益海报，到各学院各班级去宣讲大王中学的故事，也跟学校保卫部门沟通。

“当地一个读初二的小女孩，家里墙上贴满奖状，可她最大的理想是表姐能够继续上学。因为表姐成绩更好。她准备念完初中就去打工，供表姐和弟弟上学。而我们的资助，能够帮她重返学堂。”种太阳团队将走访所见所闻，讲给身边的同学听，用真情换真心。

“一分钱，看似不起眼，可积少成多，也能够做出大公益。”种太阳队员、2015级化工专业刘念感慨。

2016年，废瓶子回收价格由5分钱降到4分钱。刘念带着负责财务的同学，与收废品的老板“唇枪舌战”几个小时，好不容易让对方把每个瓶子的回收价格增加了2分钱。“1万多个瓶子算下来，能增加几百元。这意味着，又能为一个孩子多募集到几个月的生活费”。

在种太阳内部，越来越多的同学像田广中一样，捐出自己的奖学金。在其他学院，更多的大学生自愿加入。一项校园传统渐渐形成：同学们看到废瓶子，就捡来攒着，攒够一定数量，交给种太阳的志愿者。

废瓶子零散不好堆放，同学们突发奇想，将废瓶子塞在阳台铁栅栏空隙处。五颜六色的饮料瓶高高挂在阳台上，从远处看，成了一道别样的风景。

“捡起一个废瓶子，校园环境就会少一份污染。”在种太阳第十三届负责人包星洋看来，捡瓶子的过程中，同学们自发维护校园环境的意识渐渐增强。

2018年，种太阳团队参与了香港环境保护协会“漂流瓶活动”，凭借巨大的瓶子回收数量和新颖的创意，荣获全国三等奖。

校园公益助学的接力棒，在一届届种太阳人手中传承下来。

00后大学生志愿者尤杰参与了捡瓶子活动。他跟着团队，一晚上跑了180多个宿舍，共捡到旧瓶子17254个、易拉罐356个。有些废瓶子里有没喝完的饮料，有的是从外卖垃圾袋里翻出来的，“味道让人有点想呕吐”。

尤杰在省城长大，家庭条件优越，这是他第一次从垃圾堆里翻找废瓶子。“想到这是在为贫困中学生募集爱心基金，便不觉得累了！关注社会弱势群体，尽己所能去帮助他们，于我们而言，是一份不可推卸的责任。”

15年来，在种太阳一届届队员的影响下，武汉科大先后有3万多人次志愿者参与进来，累计捡瓶子130余万个，换得3.5万元爱心基金，累计资助150个孩子，其中精准资助家庭困难学生18名。

大王中学是大王镇上唯一一所初级中学，孩子们的家分散较远。为了解学生的生活思想状况，队员们要走二十几里山路进行家访。资助名单也由多次走访及回访决定。

走访中，队员们发现，农村孩子的父母不在身边，爷爷奶奶不懂学习内容，存在隔代教育障碍。没有家长的监督，孩子们很容易形成不重视学习的风气。而以往的主课支教又难以唤起他们的兴趣。

队员们决定，从团队里选人定期来支教，结合化工学院学科特性，在支教中增设素拓兴趣课堂，培养学生对知识的好奇心。“牛奶彩虹”“水中悬蛋”化学实验，“人类是大自然的保护者还是破坏者”辩论赛、“光荣啊，中国共青团”主题活动课等多彩纷呈的课堂，激发了孩子们的兴趣，将心思从山野中拉了回来。每逢寒暑假，有家长还会主动送孩子来报名参加。2016年，支教团队从各个学院募集到运动用品和500余册图书，装了满满3个大行李箱，为大王中学建起了图书角。

大王中学的贫困学生，也牵动着历届种太阳校友的目光，团队情感由此而寄托。

2019年7月，种太阳2006年学生负责人李艳杰发动所在单位的职工和党员为孩子们爱心募捐1万元。李艳杰所在单位还与种太阳合作建立了资助大王学生专项计划，每年定向资助3名学生，每人1000元。李艳杰说：“这个组织陪伴了我整个大学生涯。当年做爱心义卖、收瓶子，经常一做就是整整一天。虽然苦，但值得。”

看着这支队伍一路成长，大王中学校长李军对他们打心眼儿里敬佩。“来了就住教室、打地铺，不给学校添麻烦。夏天蚊子多，天气又热，但他们都坚持下来。他们资助孩子们的钱，都靠捡瓶子换的，很珍贵！”

15年助学接力，爱心种下的种子悄然发芽：2009年资助对象陈某考取湖北师范大学；2015年资助对象陈某考取商丘师范学院；2018年资助的3个同学，均以高分考入阳新一中。

“教育就是用一棵树去摇动另一棵树，用一片云推动另一片云。”在化工学院党委副书记卢绍伟看来，这场爱心接力早已超出了公益的范畴。“一次次对困难学生家庭的走访，一个个捡起来的废旧瓶子，一场场爱心义卖……同学们身体力行，在劳动中感知‘积小善成大善’的意义”。

“我从农村贫困家庭走出，靠国家助学金和奖学金才读完大学。种太阳伴随我大学4年，它教我学会从受助到助人。”刚刚考取一所985院校研究生的金朝正说。6月18日，他看到“湖北明确各类学校开学时间，高校在校生将按照往年惯例开学”的新闻，更让他觉得组织这场捐赠有价值。“到了9月，这批废瓶子就可以转交给下一届种太阳团队。下学期的爱心资金，就能够及时汇到孩子们的手中了”。（胡林 吴金伟 雷宇）

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