原标题：乡村基层教师缘何不愿应聘中层

临近期末，学校对岗位情况进行摸底，让教师填报下学期聘任意愿，以便作出统筹安排，其中一项就是聘任中层干部。谁知全校几十名教师，竟没有一位教师愿意聘任中层干部！这其中究竟有怎样的缘由呢？

学校中层领导一直是苦和累的代名词，这早已不是什么秘密。

笔者在小学中层岗位已经工作了20多年，对此深有体会，也能理解教师不愿意聘任中层干部的苦衷。

学校中层苦累之处最多的地方，其实就是忙不完地填报各种表册，整理资料和档案，迎接上级各种检查。而且每次时间都非常急，有时正上着课呢，都会被打断，要完成上级安排的紧急通知。

年报、学籍、营养餐、转学、日常管理、教师培训、教科研、调课、考勤，控辍保学、教育资助、安全管理，等等，这些工作都是学校中层分内职责，为此忙到焦头烂额。一般情况下，学校中层只配备有教育主任和总务主任两人，工作繁重情况显而易见。笔者在任职过程中，实在忙不过来只得打辞职报告，但学校一直没有回复。

除了完成上述工作，学校中层还必须带好自己所承担的主要课程，和家长进行沟通，在教案作业及课堂教学方面还要作好表率。每天早到校，迟回家，做事考虑问题都要顾全大局，双休日或节假日值班带班更是常态。而且，在工作安排上，如果操作不到位，还会引起矛盾。用基层教师的话说，应聘学校中层还不如应聘班主任，虽然也苦累些，好在国家还有班主任津贴补助。

另外，还有一个原因，就是学校女教师偏多，家务活儿及照看孩子之类的负担较重，遇到加班加点的工作更是难以分身。这也导致学校中层无人应聘。并非大家图轻松，而是这个岗位确实琐事太多，干扰太大。

基层教师不愿意竞聘中层，上级无奈之下只得进行任命式安排。

笔者很赞同一位教师的看法：我能干好一名教师的本职，而且会出色地完成自己的教学工作，但我无法胜任学校中层工作，因为我无法静下心来专攻所长。这位教师的话代表了很多基层教师的真实想法，也就是说，与教学无关的事情太多，干扰太大，这些情况在一些媒体上也屡屡被提及。虽然相关主管部门不断出台减负政策，减轻基层学校的负担，减少无谓的检查，减少与教学无关的干扰，然而，笔者感觉，效果并不是特别明显。

减负收效甚微，学校中层压力山大，无人应聘中层岗位也就不足为奇了。

但是，必须承认的是，20余年的学校中层任职，笔者也有所得。其中，最大的收获就是增加了更多的沟通和协调能力，对于不同个性的教师在协调工作中所采取的应变能力。

笔者认为，学校中层岗位事务繁杂琐碎，需要配备年富力强的教师来担任。一方面，学校要加强多方面的培养，特别是重点提高学校中层人员的工作协调能力和组织能力。从普通教师岗位到中层管理岗位，工作角色的转变带来的是工作观念的转变，之前仅是单一的本职工作，角色转变后就要形成全局观念，做好教师的情绪稳定工作以及统筹合理安排；另一方面要加强角色转变的培训。目前，有关角色转变的培训方面的内容偏少，导致教师岗位变化后难以适应，出现管理上的问题。

教学质量始终是学校的生命线。笔者认为，要不断促进教学质量的提升就必须发挥出学校中层的效能，而要发挥出中层的效能，就必须减少一些无关的检查带来的影响，减少无关教学的事对学校的干扰，只有这样，才能把学校中层从繁琐的迎检填报各种表册中解脱出来，也才能增加教师应聘学校中层岗位的积极性。

（作者为基层教师）

(责编：孙竞、熊旭)