原标题：直击歙县高考

7月9日下午，安徽省歙县中学考点外，考完最后一门科目的考生走出考场。当日，歙县考生参加因内涝影响而未能进行的高考语文、数学科目的补考。中青报·中青网记者 江山/摄

7月9日下午5点，延迟了一天的歙县高考落下帷幕。这一天，被梅雨困扰多日的歙县终于迎来晴天，阳光明媚，洪水退去。

7月7日，安徽省黄山市歙县因暴雨遭遇50年一遇的洪涝灾害。到上午9点，全县2000多名高考考生只有500多人到达考场。歙县考点的语文、数学科目被迫推迟至9日举行。

最后一场考试是数学。离交卷时间还有半个小时，家长已把考场外的道路围得水泄不通。

有一位母亲跑了好几家花店，才买到一束鲜花——因为许多店都被水淹了。向日葵最早被抢购一空，因为象征着光明前景。

2020年高考对他们而言颇为特殊，先是因为新冠肺炎疫情延迟了一个月，又遇上一场洪水，将这场高考推后一天。

7月8日一早，许多家长6点就将孩子送到考场，只因害怕第二场洪水到来。武警官兵连夜搭建起两座浮桥，并准备了30艘冲锋舟，以防最坏的情况发生。在7日积水严重的歙县二中考场外，记者的“长枪短炮”对准了考生、老师、家长。

7月7日10点半，王洁（化名）接到儿子的电话，上午的考试取消了。他们家在与歙县相邻的屯溪区，她那天6点起床，准备去歙县看孩子，还特地穿上红色旗袍，打算给孩子买披萨吃。但她得到的是“屯溪通往歙县的交通已经中断”的消息。儿子说上午的考试取消了，她想对他说一些鼓劲的话，但说着说着自己就哭了，孩子反过来安慰她：“不要担心，别着急，这边挺好的。”

平安路的杂货店老板金玲（化名）记得，水是从清晨4点开始涨起来的，1米高的烟柜进了一半水。

下午，学校再次通知数学高考延期举行，学生回教室复习，老师安慰他们，“这也许是一种幸运呢，毕竟天将降大任于斯人也”。

在这座以古徽州府城所在地闻名的历史名城，教育始终是一个招牌。明清时期，这里曾出过进士623人，近代著名教育家陶行知也成长于此。

7月8日，洪水退去。歙县二中门口的一块林地上，树木一排排自东向西倒伏。一个幼儿园里，海洋球散落得到处都是，煤气罐被冲到离教室50米外的围墙边。在一处旅游景点徽商大宅院，前一天的洪水曾“卡住”门口两只石狮子的喉咙，墙上挂着的一幅古画被水泡得鼓了起来。几乎每家每户都在清理淤泥和垃圾。

第一天的考试结束，王洁买了足够4个人吃的披萨，送到学校宿舍。她跟儿子开玩笑：“你这20年过得比别人的一辈子都要精彩，非典、奥运会、新冠肺炎疫情、洪水都碰上了，以后写回忆录会很精彩。”

有学生为考试之外的事情担忧。7月8日中午，当乘坐学校统一接送的大巴车返校时，一个学生经过家门口，看到家中店面被冲毁，一片狼藉。当天晚上，这个学生连打了4个电话回家。父母本想向孩子隐瞒这个消息，但是孩子固执地问家里的损失情况，最后安慰他们“生命安全比财产重要”。

7月8日晚，歙县中学一名高三教师告诉中青报·中青网记者，学生精神状态比前一天好了许多，“没有家长专门打电话来反映问题”。

7月9日下午5点，歙县最后一场高考数学考试结束，张立和同学们一起乘坐大巴，返回学校收拾行李。他只想快点回到家里，睡个好觉。有人感慨，“假期已经少了一天”。（江山 王海涵 郑重）

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