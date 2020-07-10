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“毕业寄”传递了母校的安全感

吕京笏

2020年07月10日08:51  来源：中国青年报
 
原标题：“毕业寄”传递了母校的安全感

因为疫情，很多2020届毕业生还没来得及跟母校认真道别，就要转身投入社会。离校的日子一天天靠近，留在寝室的个人行李怎么办？为确保毕业生平安文明离校，一些高校的师生员工齐上阵，给未返校毕业生提供了贴心的行李寄送服务，让学生的需求，在疫情防控中得到呵护。

云中谁寄“行李”来？寄者真心，收者暖心。比如，中国传媒大学电视学院的志愿者团队，通过线上会议平台，让毕业生可以全方位全过程看到自己的宿舍，确认自己的物品；北京科技大学将普通物品与易碎、贵重物品分开打包、分开寄送，并且为贵重物品进行保价，全部免费邮寄到家；中国石油大学（北京）地球科学学院的毕业生，最近陆续收到了学校在端午节假期寄出的包裹，每个人的包裹上都有教师的亲笔签名及寄语，包裹中还有用大篆字体篆刻的带有学生姓名的专属印章。

毕业，像是一条渡河，一岸是象牙塔，一岸是社会。从相对单纯的象牙塔，到更为复杂、更加残酷的社会，是人生中至关重要而难免坎坷的跨越。毕业生都希望能有一个圆满的毕业季，为大学生活画一个圆满的句号。

然而，今年的许多毕业生无法参加毕业典礼，甚至回学校取行李都成了奢侈。在这样的情况下，学校寄出的是行李，更是温暖，表现出“全心为学生考量”的人文关怀。学校充分考虑学生权益，是教育工作应有的责任。有毕业生说，在收到行李的一刻，感觉毕业就像离家一样不舍，教师的悉心，像极了母亲般“临行密密缝，意恐迟迟归”。

母校，之所以难忘，不是因为她尽善尽美，而是因为无论条件多么局促、环境多么严峻，她总是用心保护你，给你温暖和安全感。

(责编：孙竞、熊旭)
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