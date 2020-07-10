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不妨让婚恋规划成为一门必修课

2020年07月10日09:38  来源：中国青年报
 

前不久，民法典关于“离婚冷静期”的设置，引发社会广泛关注，仅微博相关话题阅读量就高达12.9亿次。

我注意到，有不少网友建议，既然有“离婚冷静期”，更应当设立“结婚冷静期”，因为没有结婚也就不存在着离婚之说，年轻人更应该在结婚之前，认真冷静地思考一下，是不是出于情感“冲动”才决定要结婚的，避免发生一些刚领完证就后悔、酒席都没来得及办就离婚的现象。

当然，这样的逻辑也并不十分严密，结婚和离婚之间有必然的直接联系，但家家有本难念的经，这其中的因素显然也更加曲折、复杂。在此，我无意去探讨国家立法层面的合理性，更想从教育系统和社会总体幸福指数的角度去做一些讨论。

应该看到，婚姻的满意度关乎个人和家庭的福祉，而人们总体婚姻的幸福感也会产生累积效应，增加社会总体的幸福感和满意度，离婚率的不断走高，从隐性层面来说，就可能意味着社会总体幸福指数的降低。

比尔·盖茨曾谈过他的投资观，他认为，人生最重要的投资就是婚姻。但人们对婚姻问题的讨论，却从来不像讨论GDP那样给予更多的关注。更具象一点说，很多人更愿意思考怎么去投资股票，怎么去买理财产品，而且讲起来也头头是道，却很少愿意思考怎么让自己未来的婚姻生活更加幸福美满。

如果说人生前半段的十几年时间都在学校里接受知识的灌输，后半段实际面对的除了工作问题，更多的是生活问题、家庭问题。然而，对于我们的人生极为重要的婚姻问题，教育却是从来都不会过问的，更多的是靠个人 “自学成才”。平心而论，在学校学习的生涯中，我们更喜欢讨论职业生涯规划，并且将之纳入就业和创业教育系统，很少正大光明地讨论婚姻规划、幸福生活之类的话题，乃至教授这样的一门课程，换言之，婚姻生活规划在教育系统中总体是偏废的。

这导致的结果是，与专业知识的系统性、深度性相比，我们对婚姻的认识大都是肤浅的、零散的、碎片化的，或是受到影视作品或小说的片面影响，或是受到家长经验的灌输。然而，时代处在不断发生变化中，一些父辈的人生经历与年轻人的实际需求之间也存在着错位，老一辈的经验可能存在局限性，并不具备绝对的适用性。

更为尴尬的是，在没有接受过任何系统的婚姻规划教育的前提下，很多毕业生在离开校园，走上工作岗位之际，就在父母的“催逼”之下，直接面临相亲与结婚的现实要求。现实中，很多人在相亲之前也未必能够对自己有正确的认识和定位，并不清楚自己究竟该找个什么样的人，遑论接受一些专业方法的指导。

老话常说，男怕入错行，女怕嫁错郎。其实，从经济学的角度来看，婚姻更是一种战略投资，婚姻失败，离婚就直接意味着财产的分割，不管是对男性，还是对女性而言，都是如此。当然，婚姻也是一种超经济的行为，不是单一的投资与收益这么简单，还需要进行多维度、多方面的考量。毕竟，两个人谈恋爱的时候是单点对单点的沟通，彼此的关系比较简单，而一旦决定结婚，两个人在一起生活，其实就成了两家人之间的并购。因为关起门来，回归家庭生活，双方都会裹挟着彼此家庭的基因、习惯，乃至思维模式。

说到底，婚恋规划既是一种思想和理念，也是一种技法和策略。不同的人对婚恋当然会有不同的认识和理解，但是，它应该形成一套融合相亲、恋爱、结婚、感情维系和法律援助等完整、系统的知识体系，并且在直面批评和修正中不断地完善，从而给年轻人提供一些引导和启示。

或许整个教育系统对于婚姻幸福的关注、研究和把握还不够，无法形成有针对性、切合实际需要的课程体系，自然缺乏讲授这门课的自信，又或者主观上认为，婚姻幸福只是家庭和个人的事情，不必作为一门正规的课程系统来教授。但从提高社会总体幸福指数上来，教育不应该对此视而不见。我们在争论法律规定是否对离婚自由产生限制的同时，也不妨从源头上反思一下，教育对于年轻人的婚恋规划究竟还能够做些什么。

（作者系南京师范大学博士生胡波）

(责编：李依环、熊旭)
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