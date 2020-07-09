原标题：24小时直击高考保障：通州城管的“不眠夜”

经过提前宣传告知，高考前夜的工地静悄悄 摄影/本报记者 黄亮

7月7日高考首日，早上7时不到，通州区梨园镇综合行政执法队副队长肖永亮就来到了通州区运河中学西校区，这是通州区高考考点之一，肖永亮和执法队员们在考试期间反复认真巡查，保障了考点周边秩序。在高考前夜，为了能让考生们睡个好觉，他和队员们还一直夜巡到凌晨一点多，才轮班休息。

北京青年报记者了解到，包括队长和副队长，通州区梨园镇综合行政执法队共有12名外勤队员。高考期间，他们分成三组不间断在岗执勤。肖永亮说：“每年高考中考都是我们最缺觉的时候，全天候保障确实辛苦，不过学生们也很辛苦，我们为他们创造好的考试条件，也觉得值得了。”

7月6日21时

此前曾被举报的工地静悄悄

“我们辖区内现在共有7个工地，此前都已经进行了多次的宣传告知，并在工地显要位置张贴了《致首都建设施工从业单位的一封信》。”肖永亮已经多次参加高考保障行动，对于高考期间的夜晚来说，没有举报特别是夜施扰民举报就是最完美的，不过没有举报并不是靠运气，而是要靠执法队员们此前反复提醒和宣传告知，是要防患于未然，把准备工作做到最好。

通州全区共有2300余名考生，今年7月1日起，通州城管执法局已启动“静心2020”中高考服务保障，加大对考点周边环境秩序的巡查监控力度，其中，要最大限度减少并及时制止影响考生学习生活的夜间施工扰民等违法行为。

“每个考生背后都是一个充满期望的家庭，今年的考生也特别不容易，我们就更要为他们保障好。”7月6日21时，在一处公园建设工地内，两辆安静的推土机停在一旁，工地黑着灯，非常安静，而在距离工地不到几百米的地方，就可以看到一排排亮着灯光的居民楼，肖永亮指着一座楼告诉北青报记者，这座楼里就住着两位高考生，此前这个工地在卸材料的时候发出较大声音，被楼上居民举报了。肖永亮和同事们了解到楼上还住着应届高考生，在几天时间内就多次到工地找到负责人，反复告知宣传。

一般来说如需夜间施工，要办理夜间施工许可，期限在每天22时至次日6时。中高考期间，除抢险抢修等特殊工程之外，所有工程均不能进行夜间施工。因为宣传告知力度大，7月6日21时，肖永亮和执法队员们巡视的几个工地都是一片静悄悄，肖永亮说：“之前告知工作起到了效果，挺好的。”

7月6日22时30分

路遇临时施工及时监督叫停

“如果有举报，我们就直扑举报点位，没有举报时，我们就在街面上巡视。”通州区梨园镇综合行政执法队队员叶京负责7月6日晚的举报接线，“如果有辖区内的相关举报会第一时间告知执法组，而高考期间夜施扰民举报也会受到优先处理。”

不过让叶京感到欣慰的是，7月6日晚上到7月7日早上，梨园辖区没有出现有关夜施扰民的举报，“说明学生们都睡了个好觉，肯定能考个好成绩。”

虽然没有接到举报，但肖永亮和执法队员们分为两个车组，分别在路面上巡查。7月6日22时30分肖永亮所在车组发现一路口有施工人员在对人行道进行画线，现场的机器发出了一些噪音。肖永亮了解情况后，因为该位置离居民区较远，又属于需要紧急施工完成项目，便要求施工工人现场降低声音，并尽快结束。十分钟后，现场施工结束，施工人员撤离，肖永亮才和执法队员们继续开始巡查。

“对工地的巡查每晚并不是一次就结束了，每个工地至少在不同时间段会巡查三到四次。”肖永亮介绍，“如果看到有工地的大灯未关也会要求马上关闭，紧邻着居民区的话，虽然没有噪音，但灯光也十分刺眼，影响休息。”

在地铁七号线万盛东站地下管廊项目现场，北青报记者看到，这里只有一名工人留下看管现场，他表示城管部门早就通知不能施工了，7月6日这天就做了简单打扫，全天工地都没有开工。高考前夜，肖永亮和队员们一直忙到了7月7日凌晨1点多才返回队里，和衣而睡。他说：“不敢脱衣服，有举报了，蹬上鞋就出发去现场了。”

7月7日早7时

提早到岗维护考场周边秩序

按照要求，高考考场外各保障岗位城管执法人员应于早7时30分前上岗，下午14时前上岗，虽然高考前夜忙到凌晨才睡，但肖永亮7点之前就带着队员们早早来到了通州区运河中学西校区外的岗位上，“早点来踏实，往年我们也是提早到岗。”肖永亮告诉记者，“因为昨夜没有举报，所以自己心情不错睡得也不错，虽然只睡了4个小时。”

“往年高考发各种资料的、发小广告的人不少，今年则是完全没有。”因为疫情等原因，今年考场外的环境秩序要明显好于往年，不过城管执法队员们也依然很忙碌，帮家长和考生指路，对考点周边“三类场所”疫情防控进行检查，还带着药箱、风油精以备不时之需。

考试期间

反复巡视确保周边工地无噪音

两辆车、六名执法人员，这是通州区梨园镇综合行政执法队在考点外的人员配置，在分配好岗位后，肖永亮便来到距离考点约500米的一处已经停工的施工工地再次确认，根据要求城管执法人员要保证考点周边环境秩序良好及考点500米范围内的施工工地无产生噪声的施工作业。虽然多日已反复叮嘱和宣传告知，但考试当天执法队员还是每隔一段时间就到工地附近巡视一次，以防意外情况出现。在肖永亮手中还有一份考点周边工地台账，上面工地建设单位、施工单位和相关负责人联系方式一应俱全。

7月7日下午是数学考试，通州区梨园镇综合行政执法队也完成了换班，队长明德林依然早早带领队员们提前到达岗位，他们也将为考生们忙碌到午夜。

通州城管：

实名盯守维护考场周边环境秩序

7月7日上午，通州区城管执法局联合市场监管局及属地政府等部门，在潞河中学考点周边就高考期间涉及“三类场所”“七小场所”商户落实疫情防控情况开展督导检查。

检查组重点检查了通州区潞河中学周边商户在高考期间的防疫工作落实情况，其中发现个别门店存在未佩戴口罩手套、未摘门帘等问题，按照相关工作职责，属地综合执法队和市场监管所就上述问题现场进行督促整改。

北青报记者了解到，中高考期间，通州城管执法部门将集中投入执法力量，全力以赴保证考生复习和考试的外部环境。联合相关部门，着重加强考点周边“三类场所”疫情防控检查执法，加大巡查频次，对影响考生学习生活的突出环境秩序类问题加大整治力度，进一步保障好考场周边环境秩序。

同时，各保障岗位城管执法人员在各考点及考点周边施工工地部署队员实名制盯守，保证考点周边环境秩序良好及考点500米范围内的施工工地无产生噪声的施工作业。城管执法部门将最大限度减少并及时制止影响考生学习生活的夜间施工扰民等违法行为。考试期间，如出现高温、防汛、空气重污染、大风等极端天气，特别是遇强降雨天气，城管执法部门将迅速应对，及时启动响应相关预案，积极配合相关部门加强秩序疏导和服务考生。

记者 李涛

(责编：郝孟佳、熊旭)