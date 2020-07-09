原标题：高考志愿怎么报？学长支招助你告别“选择焦虑症”

王思佳

贾文博

滕怀钰

于承志

李昊龙

任钊

2020年高考刚刚结束，大学和专业的选择又将成为这届考生、家长们关心的头等大事。作为每年吸纳就业的大户，汽车、智能网联、新能源等出行领域的专业一直是备受社会关注的重点。

本期“青年说”，6位优秀的青年学子现身说法，从专业现状、就业前景、未来发展等多个维度带来出行专业“面面观”，以第一视角为考生和家长提供最新鲜的专业解读。

车辆工程专业一直很年轻

清华大学车辆工程专业博士生 王思佳

我本科和博士期间所学的专业都是车辆工程，它曾是一门传统工科，但随着汽车产业的变革，如今的车辆工程已成为一项交叉学科，培养复合型人才。专业设置的课程注重数理基础和工程素养，除了《汽车理论》《发动机原理》等本专业核心课程之外，还包括数理类、信息类、机械类等课程，工科中实践类课程也必不可少，如《汽车结构拆装实习》等，在实操中培养学生的设计能力和实验能力，最终达到学以致用的目标。

汽车产业是体现国家竞争力的标志，中国在从“汽车大国”到“汽车强国”转型的路上势在必行。如今，汽车的电动化、智能化、网联化、共享化正在重塑中国汽车行业格局，车辆工程专业也与时俱进、推陈出新，产学研用四位一体。

随着许多国家和地区政府出台相关政策，保障和促进汽车相关前沿行业的快速发展，谷歌、苹果、华为、百度等互联网公司、科技巨头纷纷进军汽车产业链，老牌车企积极转型，布局新能源及智能驾驶领域，未来汽车产业仍有很大的发展潜力和上升空间，人才缺口大，机遇与挑战并存。

“新基建”来了 自动驾驶专业迎最强助推器

大连理工大学车辆工程专业硕士研究生 贾文博

随着人工智能、5G、云计算等学科的不断发展，自动驾驶汽车已经成为汽车行业的研究重点，而且它要比我们想象中更快地到来。

自动驾驶行业虽然最近几年才在大众眼中火热起来，但是发展速度却非常快。它由高精度地图、定位、感知、预测、规划、控制等主要模块构成，每一个模块中都有亟待攻克的技术。

自从研究生阶段接触到这一行业后，我就被这汽车行业的终极梦想所吸引，目前我的研究生方向是自动驾驶汽车的环境感知。顾名思义，环境感知的任务就是让汽车有一双看到周围环境的眼睛，它包括传感器配置、目标检测、传感器信息融合等多项内容。

随着国家大力推进5G新基建，自动驾驶行业的发展速度还会不断加快，对专业性人才的需求也会越来越大。不仅在环境感知方面，在高精度地图、定位、预测、规划、控制等方面也需要更多更专业的人才。各个车企、汽车电子供应商以及汽车研究院都会将自动驾驶这一课题提上日程，特定应用场景下的自动驾驶汽车也会不断投放，相应的城市基础设施建设也会进行试点。或许就像前辈们说的那样，在不久的将来，我们就会看到自动驾驶成为现实。

追寻内心 用兴趣定位未来

华北理工大学车辆工程专业 滕怀钰

汽车产业近年来得到了快速发展。我国这一支柱产业也正在积极地从中国制造转向中国创造。

目前，我们车辆工程的同学在本科阶段的专业课构成以汽车构造、汽车理论、汽车设计、汽车制造工艺学以及内燃机原理等传统汽车的知识为主。随着部分学校开始实行“本科生导师制”以及“本科生进实验室”制度之后，我们越来越多的同学可以提早在本科阶段了解到近年来兴起的智能物联网汽车的发展、新能源与清洁能源汽车的相关技术突破攻关以及汽车结构轻量化技术的进步等等。

回想儿时，父母工作繁忙，奶奶总是带着我坐公交车兜转在城市中间。那时我经常思考为什么司机旁边有个总在响的大铁包，夏天不会热吗？车尾的排气管为什么经常冒黑烟，难道不会对城市造成污染吗……拥抱着自儿时以来的疑问与期待，我如愿以偿地在高考后进入车辆工程专业学习。兴趣是我们每个人学习与工作的内在驱动力，希望对车辆工程及相关专业感兴趣的相关考生能够追寻自己的内心，考上自己心仪的学校、心仪的专业，寻找属于自己的未来。

重燃飞行梦 民航业期待更多青年力量

美国L3航空飞行学院飞行员专业 于承志

疫情当下，要说哪一行受到的冲击最大，民航业首当其冲。无论是国际航班量的大幅减少，还是国内航班降价销售，抑或是各个航司推出的各种“随心飞”套餐，都无不展示出民航业正在接受严峻挑战。作为一名民航人，自然也受到了这种冲击的影响。但我坚信，背靠祖国，严冬终将过去，民航业一定会迎来复苏。

时间回到3年前，作为一名土木相关专业的大学生，偶然接触到了“大毕改”这一成为飞行员的途径，让我儿时的飞行梦想又重新燃烧了起来。虽然对我来说，相较于之前学习的专业，飞行是一个完全陌生的领域，“怎样成为一名飞行员”，“能不能成为一名飞行员”是我那个时候最操心的问题。虽然心中有疑虑，但我还是决定要拼一把。“我一定要试一试!”这就是我那时候最真实的想法，就是抱着这样的想法，先后通过了各项体检、面试，正式成为一名飞行学员，开始了我的飞行之路。

很多时候，大部分人都认为飞行是拥抱蓝天的自由，是看见与众不同的景色。但在我看来，飞行更多时候是程序化的、标准化的、机械化的，是对每一条航理知识的消化，是对飞行操作动作的精准掌控，是对紧急情况的沉稳处置。“地面苦练，空中静飞”就是对飞行生活的最好概括。

随着民航业的蓬勃发展，未来肯定还需要更多优秀的新鲜血液，希望广大有志青年踊跃加入，为祖国民航业的发展添砖加瓦。

“新四化”转型下 内燃机研发仍有发展潜力

吉林大学能源与动力工程专业 李昊龙

我所学的专业是能源与动力工程专业，因为隶属汽车工程学院，所以我们的专业涉及的也主要是汽车方面，属于传统机械类专业，在大二下学期我们还要再一次选择专业，专业会分为两大类：热能和内燃机，选择专业不同，将来的专业课和就业方向也就会有所不同。

尽管新能源转型成为汽车行业的新趋势，但是在未来几十年内，内燃机在汽车中仍然起到关键作用。在其他动力源汽车仍存在如电池能量密度低、成本高及充电难等问题的情况下，可以对内燃机挖掘更大的潜力。

对于汽车行业的我们来说，随着汽车智能化的发展，应该在学习期间尽可能多学习计算机方面的知识，熟练掌握多种工程软件，方能在汽车行业转型中把握自己，成为综合性人才。

跨界成特色 自动化专业“抢跑”互联网时代

北方工业大学自动化专业 任钊

我所就读的专业以系统科学、控制科学、信息科学等新兴横断学科为理论基础，以电工技术、电子技术、传感技术、计算机技术、网络技术等先进技术为主要技术手段，以实现各类运动体的运动控制、各类生产过程的过程控制、各类系统的最优化等跨学科综合性专业。

自动化专业属于具有广泛适应性的宽口径专业，几乎所有的工业部门都可以同自动化专业挂钩，现代化的农业、国防、城市管理、服务业也都与自动化技术息息相关。在掌握一定的动手能力和专业技能的基础之后，自动化系设置了工业智能检测与智能制造、物联网、智能家居、机器人技术等一系列极具现代化特点的专业方向。

程鸿鹤

(责编：郝孟佳、熊旭)