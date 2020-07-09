原标题：多地启动高考阅卷工作 10余省份公布查分时间

中新网客户端北京7月9日电 8日，伴随外语科目考试结束，全国超半数省份的高考收官，10余省份也已公布了查分时间。已经结束考试的地区，多数今明两天启动阅卷工作。

7月8日，在湖北省宜昌市各考点，考生陆续走出考场。经历了7日一整天的雨水，8日宜昌阳光明媚，考生们笑容灿烂。付蓓蓓 摄

18省份结束2020年高考 多地查分时间公布

8日17时，伴随考试结束铃声响起，包括福建、山西、吉林等在内的全国18个省份的2020年高考正式落下帷幕。

由于考试日程安排不同，还有部分省份的高考将在9、10两日陆续收官。

这其中，辽宁、西藏、新疆、江苏、上海、黑龙江、内蒙古、江西8省份将在9日结束所有考试。

北京、天津、浙江、海南、山东5省份将在10日结束考试。

另外，由于安徽歙县考区遭遇洪灾导致7日的高考未如期开考，经综合研判，报教育部批准，该考区将于9日启用2020年普通高等学校招生全国统一考试语文、数学(文、理)科目副题进行考试。

伴随部分省份高考收官，各地高考成绩查询时间、志愿填报时间等也陆续公布。

据不完全统计，截至8日晚，已经有北京、山东、湖北、吉林、青海、湖南、甘肃、陕西、广西、江西、四川等在内的10余省份公布了高考成绩查询时间，大部分定于本月的下旬。

其中，江西、广西、湖北、甘肃、四川等省份的查分时间预计为7月23日；陕西为7月24日；湖南为7月25日前；青海、北京、河南为7月25日；吉林、山东为7月26日。

7月8日，山西太原一高考考点外，家长与走出考场的考生拥抱庆祝。 中新社记者 武俊杰 摄

各地部署阅卷工作 考后疫情防控仍不松懈

考生结束了考试，但后续的阅卷工作才刚刚开始。特殊背景之下，今年的阅卷工作除了要求确保公平公正，防疫工作也没有松懈。

此前，教育部就曾发文，要求要有序做好考后防疫工作。依照要求，考务人员按要求有序交接试卷、答卷、草稿纸等考试材料。对评卷点或评卷区域严格实行封闭管理，并实行评卷教师健康状况每日零报告制度。

在此基础上，各地又出台了更细化的举措。

例如，山东要求对评卷点或评卷区域严格实行封闭管理，进入评卷区域或工作场所的所有工作人员须进行体温测量，体温异常的不得参加评卷工作。

在消杀方面，山东要求评卷场所及设施用品等每日两次消毒，重点对工作区域公共部位表面消毒，并明确张贴完成标识。保持良好通风，正确使用空调。阅卷过程中，扩大工作人员岗位间距。

此外，隔离考场的答案袋拆启、答卷扫描等环节，工作人员需穿戴工作服、医用防护口罩和一次性手套等，必要时可穿戴防护服，工作开始和结束时均要做好手卫生。

确保公平性方面，在甘肃，评卷工作在省招委领导下，成立甘肃省普通高校招生全国统一考试评卷工作领导小组和甘肃省普通高校招生全国统一考试评卷工作仲裁组，全面加强对评卷工作的领导和对有质疑答卷的复核认定；省教育考试院成立了网上评卷工作办公室，全面负责实施评卷工作。

陕西方面介绍，该省教育厅和省教育考试院将严格工作标准，认真细致组织好高考评卷各项工作，重点加强评卷场所和人员防疫，确保评卷公平公正。

图片来源：中央气象台官网

今明两天，这些地区考生仍面临暴雨考验

今明两天，仍有部分省份考生要继续完成剩下的考试科目，其中江西、江苏、浙江等地的部分考生仍将面临强降雨影响。

8日18时，中央气象台继续发布暴雨橙色预警。

据预计，7月8日20时至9日20时，江西中北部、福建北部、浙江中南部、上海、湖南中部、贵州中南部、广西北部、云南西部和东北部、四川南部以及华北中西部等地有大到暴雨。

这其中，江西中部偏东地区、浙江西南部、福建西北部、湖南西南部、贵州东南部等地的部分地区有大暴雨，江西东北部等地局地有特大暴雨(250～280毫米)。上述部分地区伴有短时强降水(最大小时降雨量40～60毫米，局地可超过80毫米)，局地有雷暴大风等强对流天气。

此后，10日雨带略有北抬，强降雨范围和强度有所减小，四川盆地西部、江南北部、江汉东部、江淮南部等地的部分地区有大到暴雨，局地大暴雨。

今明两天，尚未结束高考的地区仍要做好相应的保障措施，以确保高考顺利进行。(完)

(责编：郝孟佳、熊旭)