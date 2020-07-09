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高考在七月

2020年07月09日08:58  来源：中国青年报
 

　　7月7日上午，北京市丰台区，北京市第十二中学考点，结束上午的考试后，高考考生们走出考场，一位考生从人群中牵起家人的手。当天是2020年全国统一高考第一天，据了解，今年北京市高考在7月7日至10日举行，共49000多名考生，设17个考区，132个考点学校，2867个考场，每考场考生人数由过去的30人减至20人。中青报·中青网记者 李峥苨/摄

　　7月7日上午，北京市中国人民大学附属中学朝阳学校（东校区）门口，一名考生在进入考场前与家人挥手。中青报·中青网见习记者 孔斯琪/摄

　　7月7日上午，北京市第八十中学门口，高考语文考试结束后，等待考生的家长们。中青报·中青网记者 李隽辉/摄

　　7月8日上午，安徽省歙县中学考点门口，第一场理综考试结束，考生陆续走出考场。受洪涝灾害影响，歙县7月7日的语文、数学考试延期至9日举行，7月8日的考试正常进行。中青报·中青网记者 江山/摄

　　7月7日上午，北京市第八十中学门口，语文考试开始前，校门口的一名考生。中青报·中青网记者 李隽辉/摄

　　7月7日上午，北京市中国人民大学附属中学朝阳学校（东校区）门口，考生们在进入考场前抓紧时间看复习资料。中青报·中青网见习记者 孔斯琪/摄

　　7月7日上午，湖北省武汉市武钢三中考点，语文考试结束后，考生们陆续走出考场。中青报·中青网记者 朱娟娟/摄

　　7月7日上午，北京市陈经纶中学门口，一位老师为考生戴上代表幸运的红手链。中青报·中青网见习记者 曲俊燕/摄

　　7月7日下午，北京市第一七一中学门口，数学考试结束后，一名家长接到出考场的考生。中青报·中青网见习记者 孔斯琪/摄

　　7月7日上午，四川省成都市，成都七中考点门口，一名考生进入考场前与老师拥抱。汪龙华/摄

　　7月7日上午，四川省成都市，刚刚参加完高考语文考试的一位考生坐在车上闭目养神。由于考点不在本校，这位学生所在的学校安排了专车接送考生。中青报·中青网记者 王鑫昕/摄

　　7月7日，全国高考拉开帷幕，上千万考生走进高考考场。因新冠肺炎疫情影响，今年的全国高考时间从6月改到了7月。

　　据了解，1977年恢复高考后的20多年里，全国高考主要在7月举行。但考虑到7月天气炎热、不利于考生考试发挥，以及洪涝灾害频发等不安全因素，国家决定自2003年起把高考日期提前一个月，固定在6月7、8、9日举行。虽然2003年赶上“非典”，但也没有影响高考按期举行。

　　疫情防控、线上学习、延期，种种关键词加在一起，让本就紧张的高三学习增添了不少压力。4月27日，北京高三年级复课，家长在校门口给终于返校的孩子拍照留念，有老师在教室的屏幕上打出“没有一个春天不会到来”。仅仅一个多月后的6月17日，当全国各地高三学生正常在学校备考时，新发地的突发疫情让北京考生们又要切换回线上学习状态，不少学生趁着还在学校，提前拍了毕业合影。高考前，北京市的各个考场进行了无死角的消杀，监考老师反复演练着开考后的每一个防疫环节。

　　7月的高考，恰逢南方暴雨洪涝灾害，在不利天气条件下，各地在尽全力保证考试公平、保障考生权益。高考首日，安徽歙县因暴雨发生内涝，截至当日上午10点，该县2000多名考生中只有500多名抵达考场，首日语文、数学考试被迫延期，将于7月9日启用命制标准相同的副卷进行补考。高考第二天早上，湖北黄梅县500多名住校高考生因暴雨内涝被困，但经过各方努力，被困考生已陆续补时参加了上午的考试，下午的考试按时进行。

　　在重重挑战之下，今年的高考，或许比往年更有“心理战”的意味。中国教育在线发起的“新冠肺炎疫情对2020届高考生的影响”调查问卷结果显示，新冠肺炎疫情给绝大多数2020届高考生带来了心理压力，68.58%的高考生表示有一定心理压力，19.4%表示有很大心理压力；超九成高考生认为疫情影响了学习效果。但学子们仍然对今年的“非常高考”抱有信心，上述调查显示，有49.46%的高考生认为今年的高考成绩将保持正常，还有10.6%的高考生认为会高于预期。

　　入场前的健康宝、测温仪、消毒液提示着今年高考的特殊性。但与往年相比不变的，是考生们厚积薄发的信心、遮阳伞或雨伞下老师家长们期盼和鼓励的眼神。不少人认为，2020届高三学生遭遇了“史上最难”高考。但相信，经历此番磨炼后，“2020届高考生”会成为值得这一届千万少年骄傲与自豪的标签。

　　见习记者 曲俊燕写文

(责编：何淼、熊旭)
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