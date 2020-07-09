让年轻学子感受到“青岛温度”

急！急！受疫情影响，线下招聘会缩水，就业信息沟通剧减，高校原有的就业指导机制运行受到冲击……史无前例的高校毕业生就业压力频频袭来。

如何为这些年轻学子提供最切实的就业创业服务？如何帮助他们在特殊时期重振信心？在青岛，共青团工作版图上的一张网正悄然织就。“将就业服务精准到个人，协同政府其他职能部门有效参与，进行最大化的社会动员，这对我们来说都是不小的挑战”。团青岛市委书记张海军介绍，通过建设就业岗位数据库、组织“云上招聘会”、建设省内外重点高校“青鸟驿站”等渠道，团青岛市委积极打造人岗精准智能对接平台、青年人才与地方发展供需对接平台、联系凝聚青年平台，尽最大努力吸引青年人才来青岛干事创业。

打通岗位端和学子端

非常时期当行非常之举。团青岛市委专门成立工作专班，分设岗位征集组、青年人才组、综合联络组、网络宣传工作组4个协调组，打破部门界限，协同作战，提高效率，精准定位服务群体，实现“人才+岗位”精准对接。

在打通岗位端方面，团青岛市委发挥共青团组织动员优势，主动对接人力资源社会保障部门，开发岗位需求。通过全媒体发布需求，面向社会广泛征集岗位。

整理汇总岗位信息后，团青岛市委建立了就业岗位数据库。结合青岛市“双招双引”和产业发展重点，共设计了7场“云上招聘会”，通过在线直播互动向青年人才介绍企业情况，推介优质岗位。同时利用团青岛市委官方微信和“青鸟计划”小程序及时分类精准推送，定期更新发布。

目前，“青鸟计划·唯才唯青岛”青岛市青年人才“云上招聘会”累计发布2.4万余个优质岗位，全媒体平台直播吸引超280多万人次观看，获得了企业和青年人才的极大关注。

学子端的打通显然更费周折。团青岛市委一方面发挥学联等平台作用，加强与在青高校团委沟通，保持与全国各重点高校“青鸟驿站”联络；通过各区市团委广泛联系青岛籍高校学子，建立学子微信群，及时推送企业岗位信息、就业创业政策及家乡发展资讯，吸引学子主动“种草”；同时，摸排“智慧团建”系统登记学子信息，建设高校学子和优秀青年人才数据库，并按照专业情况、个人需求、就业意向、家庭情况等条目，进行数据实时动态更新、管理和分析。

精准对接，让服务有温度有力度

“通过团委给我的电话，我才知道有‘新区籍高校在读学子微信群’。”南开大学外国语学院的研二学生宋同学说，“加入群聊之后给我最大的感触就是贴心，团区委工作人员经常在微信群中针对就业、创业等实际问题进行解疑答惑，还会及时推送招才引智政策，对我们这些毕业后想回家乡就业发展的‘游子’无疑是莫大的帮助，我们亲切地称呼他们为‘团委大大’。”

在通过“青鸟计划”小程序了解到西海岸新区机关企事业单位就业实习岗位信息和相关人才政策后，宋同学向心仪的企业投出了人生中的第一份简历。目前她已经通过面试，等新冠肺炎疫情稳定后就可以实习，“想想马上就能够回到自己的家乡工作生活，还是蛮兴奋的”。

服务高校毕业生就业，精准对接需求、提供精准服务是关键。青岛共青团组织充分发挥组织优势，动员各镇街团（工）委、教育系统团组织等，面向全国重点高校的青岛区籍学子群体进行深入摸排，通过各级团组织联系凝聚青岛籍重点高校学子2700多名，并有针对性推送“云上招聘会”的岗位信息。

同时，加强与各驻青高校团委沟通，通过高校团组织扩大“云上招聘会”覆盖面。例如青岛理工大学建立了“校团委-学院分团委-辅导员-班级就业联络员-学生”五级网络，并针对不同专业学生的需求开展精细化、个性化服务。青岛理工大学团干部“一对一”包干服务236名未就业重点服务对象，对照需求和困难采取有针对性的实际措施，为求职困难学生提供全方位、多层次的服务。

线上推荐岗位广覆盖，线下来青就业有服务。团青岛市委依托青年之家打造共青团线下服务阵地，建立了高校学子服务社，为青年学子提供精准有温度的服务。同时整合各种资源，建立“青年人才驿站”，打造来青的青年人才综合服务平台。

团城阳区委联合有关部门设立的“青年人才驿站”，免费向来就业的高校毕业生提供7天的短期住宿，还配备了专门团队全程为入住者提供信息咨询、就业指导、政策解读、发展推介、城市融入等“一对一”综合服务，解决青年人才“求职难、住宿难”的燃眉之急，让来青发展的大学生充分感受到“青岛温度”。

今年，“青年人才驿站”预计为400余名毕业生提供住宿服务和就业指导。目前，首批暂住和咨询的21名高校毕业生均已找到满意的工作。

“云上招聘会”+“云端探企业”

“本次云招聘是我们工业互联网企业对外宣传、招才引智的重要渠道，团市委组织的‘青鸟计划’给了我们一个展示自己的机会。期待有更多年轻人，在青岛这片工业互联网蓬勃发展的热土上，与卡奥斯共同进步。”刚刚走下直播间的海尔卡奥斯物联生态科技有限公司青岛区域总经理官祥臻说。

青岛市青年人才“云上招聘会”采用“直播+招聘”模式，通过多平台同步直播，找准疫情防控、招才引智以及青年人群阅读习惯、获取习惯的契合点，实现信息精准投放。

每次直播活动现场既有人社局、人才服务中心等部门讲解招才引智政策、高校毕业生人才政策，也有多家企业负责人来到直播间，在线向青年人才介绍企业情况。

“这给我们开辟了一个很好的招聘渠道。”青岛视觉志文化传媒有限公司人事行政总监尹瑞军说，通过在“青鸟计划”线上平台发布岗位，视觉志目前通过笔试、远程面试，选中了中国海洋大学的一位硕士生，专业素质较好，目前双方已达成就业意向，等疫情稳定对方即可来签订劳动合同。

有了招聘信息，想进一步了解企业怎么办？青岛共青团还推出了系列“云上探企业”活动，帮助高校毕业生深入了解目标企业。

活动中，团市北区委的团干部变身“岗位推荐官”，通过直播推介青岛中央商务区的千家美食、休闲场所，并走进古麦嘉禾等新媒体企业现场直播办公情景，这场直播吸引了22万人关注。当天古麦嘉禾便收到了几十份简历。

团市南区委联合有关单位开展“云上带你看名企”网络直播活动，帮助青年人才深入了解优质企业，打破青年求职的信息壁垒，建立企业、人才“云端”对接的桥梁，3小时的直播吸引了61万余人次观看。

中青报·中青网记者 邢婷 通讯员 王丽 来源：中国青年报

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