学生会要培育清新组织文化

组织文化代表着组织的价值观，影响着组织成员的行为方式，是基本、持久的力量。学生会培育清新组织文化，必须要坚持开放、流动、脱俗，让人际关系清清爽爽，让广大同学神清气爽，让组织充满生机活力。《关于推动高校学生会（研究生会）深化改革的若干意见》对学生会工作人员遴选程序提出明确要求，从机制上保证学生会工作人员来源广泛、政治合格、能力过硬、同学认可，为学生会培育清新组织文化提供了坚实制度保障。

打破小圈子。一段时间以来，高校学生会封闭运行的现象比较明显，大一做干事，大二接部长，大三进主席团，非升即走，谁升谁走主要是“内部人”说了算。校级学生会与学院（系）学生会之间工作联动不够，很少有人员交叉任职，彼此各揽一摊，各自为政，没有形成合力。《若干意见》规定，校级学生会工作人员中来自学院（系）学生会的成员一般不少于50%。这个机制安排，就是要打破学生会封闭运行、任人唯亲的现象，通过人员的合理流动建立校级、学院（系）学生会之间的硬链接，塑造学生会清新的人际关系，构建学生会组织有效覆盖全体同学的组织网络。

选出真骨干。组织文化由组织成员塑造，要形成清新文化，选人首先要制度化。《若干意见》规定，学生会主席团成员由学生代表大会选举产生。校级学生会工作部门成员由学院（系）团组织推荐，经学校党委学生工作部门和学校团委审核后确定。学院（系）学生会主席候选人和学生会工作人员应当由班级团支部推荐，经学院（系）团组织同意，由学院（系）党组织确定。学生会工作人员的遴选不是由一个组织、一个部门或少数人说了算，保障了党对学生会的领导、团对学生会的指导，保障了广大同学的参与权、评价权、监督权。学生会工作人员要过得了党团的“组织关”、身边同学的“群众关”，主席团成员还要过代表大会的“选举关”。

培育大情怀。“与有肝胆人共事，从无字句处读书”。在学生会工作的最大责任，就是搭建好党联系广大同学的桥梁，服务好广大同学。在学生会组织工作的最大幸福，就是用心甘情愿的态度和乐此不疲的精神去享受无怨无悔的奉献，以彰显自身价值。在学生会组织工作的最大收获，就是自己的付出推动了组织的发展，组织的发展又助力了更多同学的成长。学生会要凝聚起一批有理想、有本领、有担当、有情怀的人共事，学生会工作人员要远离追求“级别”、选人“接班”、谋求“上位”、迷恋“等级”等不良习气，使组织文化建立在科学遴选制度上、厚植于服务同学生动实践中。

遵循严格的遴选程序，突出党、团组织的把关定向，保障广大同学的公开公平参与，选出真正为同学服务的学生会工作人员，才能塑造学生会健康向上的好形象，交上新时代学生会深化改革的好答卷。

本报评论员 来源：中国青年报

(责编：何淼、熊旭)