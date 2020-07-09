人民网>>教育>>滚动新闻

学生会要培育清新组织文化

本报评论员

2020年07月09日08:31  来源：中国青年报
 

组织文化代表着组织的价值观，影响着组织成员的行为方式，是基本、持久的力量。学生会培育清新组织文化，必须要坚持开放、流动、脱俗，让人际关系清清爽爽，让广大同学神清气爽，让组织充满生机活力。《关于推动高校学生会（研究生会）深化改革的若干意见》对学生会工作人员遴选程序提出明确要求，从机制上保证学生会工作人员来源广泛、政治合格、能力过硬、同学认可，为学生会培育清新组织文化提供了坚实制度保障。

打破小圈子。一段时间以来，高校学生会封闭运行的现象比较明显，大一做干事，大二接部长，大三进主席团，非升即走，谁升谁走主要是“内部人”说了算。校级学生会与学院（系）学生会之间工作联动不够，很少有人员交叉任职，彼此各揽一摊，各自为政，没有形成合力。《若干意见》规定，校级学生会工作人员中来自学院（系）学生会的成员一般不少于50%。这个机制安排，就是要打破学生会封闭运行、任人唯亲的现象，通过人员的合理流动建立校级、学院（系）学生会之间的硬链接，塑造学生会清新的人际关系，构建学生会组织有效覆盖全体同学的组织网络。

选出真骨干。组织文化由组织成员塑造，要形成清新文化，选人首先要制度化。《若干意见》规定，学生会主席团成员由学生代表大会选举产生。校级学生会工作部门成员由学院（系）团组织推荐，经学校党委学生工作部门和学校团委审核后确定。学院（系）学生会主席候选人和学生会工作人员应当由班级团支部推荐，经学院（系）团组织同意，由学院（系）党组织确定。学生会工作人员的遴选不是由一个组织、一个部门或少数人说了算，保障了党对学生会的领导、团对学生会的指导，保障了广大同学的参与权、评价权、监督权。学生会工作人员要过得了党团的“组织关”、身边同学的“群众关”，主席团成员还要过代表大会的“选举关”。

培育大情怀。“与有肝胆人共事，从无字句处读书”。在学生会工作的最大责任，就是搭建好党联系广大同学的桥梁，服务好广大同学。在学生会组织工作的最大幸福，就是用心甘情愿的态度和乐此不疲的精神去享受无怨无悔的奉献，以彰显自身价值。在学生会组织工作的最大收获，就是自己的付出推动了组织的发展，组织的发展又助力了更多同学的成长。学生会要凝聚起一批有理想、有本领、有担当、有情怀的人共事，学生会工作人员要远离追求“级别”、选人“接班”、谋求“上位”、迷恋“等级”等不良习气，使组织文化建立在科学遴选制度上、厚植于服务同学生动实践中。

遵循严格的遴选程序，突出党、团组织的把关定向，保障广大同学的公开公平参与，选出真正为同学服务的学生会工作人员，才能塑造学生会健康向上的好形象，交上新时代学生会深化改革的好答卷。

本报评论员 来源：中国青年报

(责编：何淼、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

2019年全国教育经费总投入为50175亿元 教育部近日发布了2019年全国教育经费执行情况统计快报。经初步统计，2019年全国教育经费总投入为50175亿元，比上年增长8.74%。 【详细】

原创报道|

教育部发布2020年第1号留学预警 疫情期间，澳大利亚发生多起针对亚裔的歧视性事件。教育部提醒广大留学人员做好风险评估，当前谨慎选择赴澳或返澳学习。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved