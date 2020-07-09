七月七日，这个年轻人给抗日烈士点了一份鲜花外卖

本报成都7月8日电（实习生 罗艳 中青报·中青网记者 王鑫昕）7月7日，成都青石桥一家花店老板申先生的手机上弹出一份鲜花外卖订单。

引起他注意的是下单者的“订单备注”：“今天是‘七七事变’83周年，麻烦老板包好一些，让快递小哥送到人民公园川军抗日阵亡将士纪念碑放着就好，谢谢。”看到这段留言时，申先生“有点感动”。7月7日是2020年高考第一天，高考期间也是花店生意兴旺之时，在大部分家长点给考生的鲜花订单中，这个订单显得更加特殊。他说：“这种精神值得宣扬。”

申先生亲手包好一捧向日葵混搭花束，并请店里长期合作的专职送花人把花送到位于成都人民公园的川军抗日阵亡将士纪念碑前。鲜花摆好后，送花人拍了照片，反馈给下单者。

在这家花店，普通订单一般请快递员送，重要订单才请专职送花人。这个订单，老板特意请专职送花人来送，“成本会高一点，但这样稳妥”。

下单者是成都市民聂学文，一名90后。他对中青报·中青网记者解释，自己当天参加一场考试，未能到纪念碑前送花，因此选择在网上下单。

高考期间，花店在网上展示的大多是寓意喜庆的鲜花。挑来挑去，聂学文选了一束向日葵，配以朱砂根、洋桔梗、非洲菊、玉兰花。花店推出的鲜花套餐里介绍，这种花束适合送给长辈。

这不是聂学文第一次向川军抗日阵亡将士纪念碑献花。自2015年起，每逢“九一八事变”、“七七事变”、抗战胜利纪念日和清明节，只要没有特殊情况，他就会精心挑选一束鲜花，送到纪念碑前。有段时间他在杭州工作，就通过外卖平台下单，或委托朋友献花。

川军抗日阵亡将士纪念碑修建于1944年，是为了纪念在中国人民抗日战争中牺牲的川军将士。

聂学文觉得，川军为中国抗日战争作出了巨大牺牲，是家乡的英雄。他在微信朋友圈里写道：“作为川人，首当铭记无数川军先烈出川许国而未归的壮举。”

献花之举始于他上大学时看到的一则新闻：一群远赴英国的中国留学生去位于纽卡斯尔的北洋水师水兵墓，为长眠在那里的中华英魂献上鲜花，致以哀思。留学生的举动触动了他。隔日，这位大三学生买了一束菊花，送到了川军抗战阵亡将士纪念碑前。

随后几年，他每年都没有忘记给抗战烈士献花。

7月7日这天，他在微信朋友圈里展示纪念碑前自己献上的那束鲜花的图片，得到朋友们的点赞，有朋友评论，这是“朋友圈一股清流”。聂学文说，做这些事的人还有很多，他只不过是其中一员。

来源：中国青年报

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