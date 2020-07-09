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基教研专家解读北京2020学业水平等级性考试思想政治试卷

2020年07月09日16:23  来源：人民网-教育频道
 

2020年北京学业水平等级性考试思想政治试题坚持立德树人价值导向，围绕抗击疫情、脱贫攻坚、北京冬奥会、国家和社会治理等社会生活的重大主题，将理想信念、爱国主义情怀、品德修养、知识见识、奋斗精神、综合素质等方面的育人要求有机融入到试题中，引导考生培育政治认同素养，坚定“四个自信”，为全面发展奠定思想政治素质基础。试题结合教学实际，坚持变中求稳、稳中求进，创新情境呈现方式、优化问题设计，平稳实现过渡，科学引导教学，充分彰显了学业水平等级性考试的育人功能。

一、坚守初心使命，落实立德树人

育人之本，在于立德铸魂。试题坚守初心和使命，落实立德树人根本任务，紧扣时代脉搏，凝眸疫情防控，聚焦脱贫攻坚，关注社会发展，情系民生福祉，引导考生坚定理想信念，厚植家国情怀，增强“四个自信”，肩负时代重任，促进学生德智体美劳全面发展。

心有所信，方能行远。试题注重将理想信念教育、爱国主义教育融入情境，如，第9题以“在决战决胜脱贫攻坚工作中，派出驻村工作队，选派干部到村担任第一书记和驻村干部”为背景，引导考生感受党员干部在脱贫攻坚中的骨干带头作用，从优秀群体的行为中受到启发和感染，思考自身如何坚定理想信念，勇担时代使命，把个人理想追求融入党和国家事业之中，为民族复兴、人民幸福贡献智慧和力量，在个人与社会的统一中创造人生价值。

坚持政治方向引领，增强“四个自信”，是思想政治试题一贯的价值追求。突如其来的新冠肺炎疫情，必然给考生留下难以磨灭的印迹。试题注重讲好中国人民抗击疫情的故事，如，第2题通过《众志成城 抗击疫情》邮票，方寸间展现了中国共产党领导中国人民，万众一心抗击疫情的感人画卷；如，第20题以中央统一指挥、各方协调配合共克时艰为情境，让考生深刻感悟中国共产党以人民为中心的执政理念、中国集中力量办大事的制度优势、中华儿女逆行出征英勇无畏的精神风貌，引导考生坚定中国特色社会主义道路自信、制度自信、理论自信和文化自信，深入思考中国青年的历史使命和价值选择。

试题注重落实“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的时代要求，坚持“五育并举，全面发展”理念，在引导考学生求真理、悟道理、明事理的同时，将美育、劳动教育有机注入试题。如，第3题以学校组织学生参加插秧、开镰等农事体验活动为背景，引导考生了解农耕文化，体会劳动艰辛，继承中华民族崇尚劳动的优秀传统，树立尊重劳动、热爱劳动的思想意识。如，第16题以北京2022年冬奥色彩系统为背景，既引导考生理解中华色彩文化的博大精深、时代内涵和情感价值，又注重陶冶考生的审美情操，提升考生的审美品味，发挥了以美育人、以文化人的积极作用。

二、关注思维方法，聚焦关键能力

试题坚持以高考评价体系为指导，结合考试内容改革要求，以鲜活的情境为载体，以学科任务为依托，以灵活多样的设问方式综合评价考生辨识与理解、阐释与论证、探究与建构、反思与评价的能力。要求考生精准运用学科知识正确地认识问题、分析问题，提出解决问题的建议等。

试题要求考生运用辩证思维能力“辨识与理解”社会问题。如，第21题呈现甲骨文“化”字，引导考生从处理问题、协调人际关系、艺术创作等多维度理解“化”中蕴含的哲学智慧，思考“化”字的时代价值，运用学科思维方法认识、分析问题，作出正确的价值判断与行为选择。

试题要求考生运用分析与综合的思维方法“阐释与论证”问题。如，第17题以北京市发改委网站中可看到的“价格监测”信息为情境，要求考生运用《经济生活》知识，说明为什么要对某些商品进行价格监测，以及推测商品批发价和零售价差异、农贸零售价和超市零售价差异的经济原因。正确作答题目需要考生运用分析与综合思维方法，对价格不同的经济原因作出科学的阐释与论证，深度思考中国经济何以行稳致远。

试题强化“探究与建构”能力考查，引导考生提升解决问题的能力。如，第16题以北京2022年冬奥色彩系统为话题，考查考生对中华文化元素的认识与理解，思考如何增强中华文化的传播力，针对问题运用相关理论进行研究，提出合理的方案及有创见的想法，试题引导考生理解文化既是民族的又是世界的，认同中华文化，坚定文化自信。

试题关注“反思与评价”能力的考查，引导考生提升思维品质。如，第5题以智能技术给老年人日常生活带来的不同感受为情境，要求考生从哲学角度反思智能技术的应用要注重价值考量，坚持科学性与人文性的统一，作出正确的价值判断与选择。

三、坚持素养导向，培育时代新人

试题聚焦培育学科核心素养，围绕社会生活中的重大主题选材，彰显鲜明时代特征。通过真实鲜活的情境引导考生关注时代发展，思考现实问题，提升社会参与能力，培育担当民族复兴大任的责任感。如，第19题以城市生活垃圾处理为议题，历史地呈现我国解决生活垃圾问题的政策，引导学生思考城市生态治理的政策演变，并从哲学角度提出政策优化的方法论建议，使考生认同“绿水青山就是金山银山”的思想；如，第17题以北京市发改委网站中可看到的“价格监测”信息为情境，要求考生运用社会主义市场经济的理论，完成“解释与论证”学科任务，揭示问题本质，树立科学精神；如，第18题以政协委员在义诊中发现的因病致贫、因病返贫的实例撰写提案为情境，引导考生思考一份提案是如何转变为健康福祉的，考查考生参与社会公共事务的意识和能力。

四、紧扣时代主题，彰显首都特色

试题凸显北京特色，关注人与城市的发展，充分利用北京的政治、经济、历史、人文资源，展现首都历史文化风貌和经济社会发展成就，考查考生的思维特点、国际视野和责任担当。

如，第1题以北京市提出要建设布局合理、展陈丰富、特色鲜明的“博物馆之城”为话题，引导考生带入到体验北京的深厚文化底蕴，了解北京城市发展的战略定位。如，第4题以永定河治理为载体，见证北京城的发展历史，展现城市生态综合治理的良好效果。

如，第6、7题以“我们的城市——北京儿童城市规划宣传教育计划”的公益宣传教育项目为情境，呈现“探寻中轴线”“探秘自行车高速路”“寻找玉河”“城市公共空间观测与营造”等四节公开课，引导学生多角度课程的意义和价值、参与课程的科学方法。

试题选择具有首都特点、发生在考生身边的鲜活事例，使考生感受到北京城市建设的成就、首都社会发展的现状，增强对家乡的关心与热爱，并积极投身到首都的建设和发展中。如，第17题以北京市发展和改革委员会官方网站便民查询网页为素材，以价格为话题，引导考生运用学科内容展开分析，深刻体会北京市政府便民利民、优质服务的身边生活，体味幸福感和获得感。

如，第3题以学校组织参加京郊插秧、开镰等农事体验活动为情境，考查考生对劳动教育的理解，体会劳动的艰辛和丰收的喜悦，领略农耕文化的生产方式和历史文化价值。如，第16题以北京2022冬奥会和冬残奥会的色彩系统为题材，引导考生感悟色彩背后蕴含的中华文化元素和深邃的情感。

试题坚持素养导向，力求通过学科任务、问题情境、学科内容的有机融合，考查考生的必备知识和关键能力，对教学发挥了积极的引导作用。

专家组成员：

张莉 北京中学高级教师

冀通宇 北京市第四中学高级教师

李岚 北京教育学院石景山分院高级教师

杨从立 北京市朝阳区教育研究中心高级教师

刘媛 北京教育科学研究院高级教师 

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(责编：李依环、熊旭)
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