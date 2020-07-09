专家解析2020北京学业水平等级考物理卷命题思路

相比以往，2020年尤为特殊。面临复杂形势，2020年北京学业水平等级性考试物理学科命题工作坚持“变中求稳”工作总基调，在积极“适应变”的同时努力“把握稳”。一方面保持命题理念的总体稳定，另一方面保持试题特色和整体风格的稳定。

高考命题对中学教学的导向是个缓慢渐变的过程，需要长时间的持续用力。2020年物理学科命题继续坚持对“物理本质”的考查，引导中学回归以物理观念为核心的物理本质教学；继续坚持回归教材，引导中学物理教学回归到以教材为基础的正常物理教学；继续坚持加强对实验的考查，引导中学物理教学重视通过实验教学培养学生的实践和探究能力；继续坚持对学科思想和研究方法的考查，引导中学教学重视对学生科学思维能力的培养。

在等级考的首考之年，落地之年，物理卷命题进一步深化考试内容改革，在丰富试题选材范围、创新试题呈现方式、深化学科能力考查以及探索核心素养的考查方式等方面进行了有益的尝试，逐步完善命题技术，提升命题质量。具体总结如下：

1.关注科技发展前沿，引导学生联系所学知识理解科技前沿

物理卷第3题通过对第5代移动通信技术（简称5G）的特点进行介绍，使学生从物理学的角度理解5G技术的特点，引导学生结合所学的近代物理、物理光学、电磁波的知识了解5G技术诸如信号频率、波段的相关信息，思考相关问题。试题虽涉及前沿科技，但设问贴近学生生活实际和教学实际。第5题以“天问一号”为背景材料，引导学生依据万有引力定律的相关知识，结合题设给出的火星相关参数信息，从物理学角度对比分析火星与地球的有关特点，思考火星探测器发射的相关问题。第20题以高速列车的制动系统和制动过程为背景设置问题，引导学生学会依据合理简化和模型简化并理解日常生活中复杂的技术问题。引导学生关注时代发展，呈现我国新时代科技发展的新成就，增强考生的民族自豪感和自信心。

2.注重联系生活实际，引导学生从物理学视角认识理解自然

物理卷第17题截取疫情期间无人机投放抗疫物资的生活场景，考查平抛运动的基础知识及应用。第13题以牛顿摆为素材，通过摆起更多数量的球、更换质量不同钢球、对钢球涂胶使其粘在一起等情景设置，引导考生深入分析实验现象背后蕴含的丰富的物理原理。第14题以从高处释放旋转篮球的生活场景为素材，通过给定新知识，考查考生结合已有知识，并学习应用新知识解释物理现象探究物理问题的能力。第20题中对高速列车制动停车过程进行了深入探究。试题以列车制动的v-a图像切入，引导学生从运动学规律入手，逐步深入，搭设台阶，建立模型，引导学生思考电气制动的物理过程，并在此基础上，引导学生进一步综合分析各种制动的特点并形成对列车制动的整体认识。

3.突出实验能力考查，引导教学关注实践和探究能力的培养

自主命题以来，北京卷物理试题始终把对实验能力的考查摆在十分突出的位置。2020年等级考物理卷涉及到4个学生实验的考查，涵盖2个力学实验和2个电学实验，此外还涉及物理学史上的“罗兰实验”和其他的实验探究活动。总体来看，实验考查呈现如下特点：（1）题量大，分值占比高，内容覆盖面广。同历年高考试题相比，实验考查分值占比最高，达到25%。内容包含力学和电学，实验类型涵盖学生实验和探究活动。（2）能力考查全面深入。2020年物理卷实现了实验能力考查的全覆盖，考查了实验仪器选择、控制实验条件、记录实验现象、处理实验数据等实验操作能力，也考查了实验误差的分析和讨论、实验结论的评价等实验分析能力。既有定量研究，也有定性分析。（3）教学导向积极正向。物理卷第16题是以学生实验“测量电源的电动势和内电阻”为背景，试题引导学生在综合分析的基础上选择电路图，使学生意识到任何一个实验方案的确定都是需要经过认真的多角度思考后确定的，不能简单机械的记忆。

4.体现核心素养考查，探索不同水平核心素养的考查路径

（1）探索物理学科核心素养的考查路径。以科学思维为例，第13、14、19、20题突出考查了模型建构要素，第13、17（3）、20（2）题则涉及对科学推理、科学论证的考查。（2）探索学科核心素养不同水平的考查和区分。以科学思维中的模型建构要素为例，2020物理卷探索了对模型建构各水平层级的考查。第2题考查考生对氢原子能级结构模型和第7题对点电荷模型的理解，符合水平一的要求；第10题对分子间作用力模型以及第17题对平抛运动模型的考查符合水平二的要求；第13题对碰撞模型的考查符合水平三的表述；第19题涉及电流微观模型、通量概念和守恒思想以及碰撞模型的考查，符合水平四的表述。第20题对列车制动这一实际问题情境的考查，符合水平五的要求。

5.考虑疫情影响，照顾学生心态，体现人文关怀

物理组在命题过程中，充分考虑疫情对考生复习备考和心理状态的影响，在试题呈现和设问上照顾考生的作答心态，体现人文关怀。

（1）突出主干模块和基础知识，聚焦关键能力，避免繁偏怪试题；物理卷从教材选取考生熟悉的素材命制试题，用考生熟悉的语言通过简单熟悉的物理情境考查考生的学科基础知识。（2）重点考查考生熟悉，教学侧重的问题；试题情境均为常规和简单情境，避免多过程、多对象等涉及复杂计算的问题。（3）照顾考生作答的心理过程，调试考生的考试心态，整卷由低起点切入，逐层递进，合理设置难度梯度，力求让考生在物理考试过程中心态平和，适度紧张。

（北京市教委供稿）

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(责编：李依环、熊旭)