文旅部人才中心语言艺术（朗诵）专业考级成果在线展演大会“云启动”

人民网北京7月9日电 由文化和旅游部人才中心举办的“听见未来——语言艺术（朗诵）专业考级成果线上展演大会” 7月8日在语言艺术（朗诵）专业考级考务平台（下称平台）“云启动”。

大会建立“线上主会场”，来自北京、上海、浙江、辽宁、江苏、重庆、山西、福建、青海等省（市）考区的优秀考生通过作品朗诵、讲述表达等形式在线展示当代青少年的风采。

讲好中国故事，传递中国声音，是新时代赋予语言艺术的崇高使命。大会于7月8日至9月19日举行，参加展演大会的选手通过平台的“听见未来”专区报名。考生将经过区域展演选拔环节进入全国范围的展演，参加本次专项考级成绩为“优秀”的考生，获得参加全国展演资格；未获“优秀”的，由各地承办单位组织培训“复活”活动，推选相应数量考生获得参加全国展演机会。在以往考级活动中已取得“优秀”等级的选手，直接获得全国范围展演的参加资格。本次展演大会的颁奖典礼将于9月19日“全国普通话推广宣传周”举行。

文旅部人才中心语言艺术（朗诵）专业考级工作以专业求索、“试点”先行、稳步铺开的节奏，紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，为广大新时代未来人才提供学习掌握、提升语言艺术感知力的机会，努力搭建好展示自身良好美育素质的高端平台，着力满足新时代未来人才过上美好精神生活的新期待。考试选用作品遵循《义务教育语文课程标准》、《普通高中语文课程标准》和考级教材，既保证了考试内容的科学性、权威性、规范性，同时也使其具有学校教育的补充性、导向性、普适性、实用性。

此外，考生参加本次展演大会的参考教材《青少年语言艺术考级教材》由文化和旅游部人才中心编著，已经由人民日报出版社出版。

（何淼）

(责编：熊旭、曹昆)