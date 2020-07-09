人民网>>教育

文旅部人才中心语言艺术（朗诵）专业考级成果在线展演大会“云启动”

2020年07月09日13:50  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京7月9日电 由文化和旅游部人才中心举办的“听见未来——语言艺术（朗诵）专业考级成果线上展演大会” 7月8日在语言艺术（朗诵）专业考级考务平台（下称平台）“云启动”。

大会建立“线上主会场”，来自北京、上海、浙江、辽宁、江苏、重庆、山西、福建、青海等省（市）考区的优秀考生通过作品朗诵、讲述表达等形式在线展示当代青少年的风采。

讲好中国故事，传递中国声音，是新时代赋予语言艺术的崇高使命。大会于7月8日至9月19日举行，参加展演大会的选手通过平台的“听见未来”专区报名。考生将经过区域展演选拔环节进入全国范围的展演，参加本次专项考级成绩为“优秀”的考生，获得参加全国展演资格；未获“优秀”的，由各地承办单位组织培训“复活”活动，推选相应数量考生获得参加全国展演机会。在以往考级活动中已取得“优秀”等级的选手，直接获得全国范围展演的参加资格。本次展演大会的颁奖典礼将于9月19日“全国普通话推广宣传周”举行。

文旅部人才中心语言艺术（朗诵）专业考级工作以专业求索、“试点”先行、稳步铺开的节奏，紧紧围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，为广大新时代未来人才提供学习掌握、提升语言艺术感知力的机会，努力搭建好展示自身良好美育素质的高端平台，着力满足新时代未来人才过上美好精神生活的新期待。考试选用作品遵循《义务教育语文课程标准》、《普通高中语文课程标准》和考级教材，既保证了考试内容的科学性、权威性、规范性，同时也使其具有学校教育的补充性、导向性、普适性、实用性。

此外，考生参加本次展演大会的参考教材《青少年语言艺术考级教材》由文化和旅游部人才中心编著，已经由人民日报出版社出版。

（何淼）

(责编：熊旭、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

2019年全国教育经费总投入为50175亿元 教育部近日发布了2019年全国教育经费执行情况统计快报。经初步统计，2019年全国教育经费总投入为50175亿元，比上年增长8.74%。 【详细】

原创报道|

教育部发布2020年第1号留学预警 疫情期间，澳大利亚发生多起针对亚裔的歧视性事件。教育部提醒广大留学人员做好风险评估，当前谨慎选择赴澳或返澳学习。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved