全网课=不能入境 美国留学新规惹争议

7月6日，美国移民与海关执法局（ICE）发布新规，将国际学生与交流学者项目的签证发放与今秋美国高校的开学模式挂钩，开学模式将分为“网上授课”“线下授课”与“线上线下结合”三种。

根据新规，若国际学生所在高校选择“全面网上授课”，那么美国境外的国际学生今秋将无法拿到学生签证入境、目前在美境内的留学生也将被要求离境。国际学生若想继续留在美国，需要转学至另一所高校就读，且所转至的学校必须是线下授课或者线上线下结合授课。同时，秋季学期提供“线上线下结合”模式授课的学校，学生上网课的时长也将受到限制。

根据美国《高等教育纪事报》此前对美约1100所大学统计的有关数据显示，截至目前，已有8%左右的高校决定今年秋季学期仅提供网上授课，23%左右的学校计划以“线上线下结合”模式进行教学。

新规一出，美国教育界的担忧情绪不绝于耳，认为这将给国际学生到美国留学“造成更多混乱”，学生今秋赴美留学的不确定性进一步加剧。

哈佛大学校长劳伦斯·巴科认为，包括哈佛在内的许多院校疫情期间选择网上授课，是出于对学生健康与安全负责、深思熟虑的结果，ICE此举破坏了这一授课方式。哈佛将与其他高校合作，共商解决之策。

在美国教育委员会副主席布拉德·法恩斯沃斯看来，留学新规将使得留学生更加焦虑，对于还在考虑今秋留学目的地的学生来说，新规很可能会促使国际学生选择到美国之外的其他国家求学深造。

美国是中国学生第一大留学目的地，根据美国国际教育协会发布的2019年度数据，2018—2019学年在美高校的中国留学生为36.95万人，占全部国际学生数量的33.7%。面对新规，许多就读于美国高校的中国留学生不得不紧急对秋季学期可能遇到的困难做出预判，而对有意向前往美国留学的中国学生来说，也必须重新考量和审视留学计划。

万女士的女儿此前已拿到了波士顿学院法学院的录取通知，按照学校已出的新生课程，秋季学期将以“线上线下结合”的方式授课，学校预计将于感恩节前后结束面授课程，学生在家中进行线上考试。“我和女儿在国内第一时间给学校发了邮件，询问ICE新规之下课程安排是否会出现新的变化、学生签证是否会受到影响，学校尚未回复。”万女士对记者说。

今秋即将在普林斯顿大学攻读博士学位的麦米告诉记者，新规出台后她在一天时间里已经收到了学校发来的5封邮件，“学校说正在商量对策，让我们耐心等待。此时学生除了观望与等待也没有别的办法。”

“已拿到美高校录取通知的留学生可以与学校取得联系，寻求校方帮助。”启德教育考培事业部副总经理刘文勇说，“学生和家长也不要过分焦虑。据我们了解，一些美国高校正在商讨ICE新规之下如何尽量避免留学生利益受损。”刘文勇同时建议，对于确有意向赴美留学的学生来说，也可以观望一段时间，抓住申请季开始前的这段时间提高标准化语言考试分数，保留前往其他国家留学的选择。

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