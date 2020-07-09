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居家防疫，生活也能很充实

杨  琳

2020年07月09日08:56  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　栾昕雨拍摄的意大利街巷美景。

　　学校停课、商业服务等一些场所关停，往日城市生活仿佛按下“暂停键”，除了居家上网课，海外学子们还能做些什么来充实自己的生活呢？

　　从只会煮泡面的“厨房小白”变成游刃有余的“新晋厨娘”；从几乎不怎么锻炼的“宅居爱好者”变身每天锻炼的“运动达人”；从很少分享自己生活到“高产博主”……疫情之下，海外学子在这段特殊的居家生活里，立下了不少新目标，也有了一些意外收获。

　　“回国后，我想为爸妈做顿饭”

　　“居家隔离之前我没怎么做过饭，现在不得不做了。”杨瑶是葡萄牙里斯本大学葡语专业的交换生，在往日留学时光里，家中厨房几乎成了她与室友眼中的“摆设”，不是简单煮个泡面便是去外面的餐厅吃饭。然而，从学校正式宣布停课、当地餐厅渐次暂停营业之后，她不得不拾起锅铲，从零开始学习做饭。

　　初试烹饪，困难重重。她还记得第一天自己独立完成了一道蒜炒南瓜。起初，连切菜都“步履维艰”，如何切得大小一致、如何快速备菜、如何判断锅热倒油、如何判断油量是否适中、如何适时适度加入调料……做法看起来不难，实际操作却是极大挑战，“每一步都谨遵菜谱，但成品实在是难以下咽”。因为害怕溅油烫手，她甚至做饭时戴上了手套，至今回想，仍会笑起。

　　历经多次尝试，杨瑶终于渐渐掌握了技巧，简单的中国菜已不在话下，她开始尝试复杂菜肴。她的手机相册中至今保留着一盘宫保鸡丁的照片，那是她第一次成功烹制出这道家常名菜，色香味俱全。那天，杨瑶开心极了。

　　看到自己厨艺的进步，杨瑶迫不及待地向在国内的父母报喜，和他们分享这份喜悦。担心她在国外吃不惯饭菜，杨瑶出国前就被母亲催着学做饭，而现在终于被“逼”出了这身厨艺。“回国后，我想为爸妈做顿饭”，杨瑶说，她已经快1年没回家了，如今的她只希望能早日回国，下厨掌勺给爸妈做一桌子好菜。这个心愿，她已在心底搁了很久。

　　“运动能释压，也能让人更快乐”

　　同在里大交换的何嘉铭如今每天忙着健身，她详细记录着每天的运动计划，若回到几个月前，她完全无法想象运动锻炼竟成了自己生活中不可缺少的一部分。

　　“现在不能出门，为了增强免疫力必须得‘动起来’，多加锻炼。”何嘉铭说。在跟着网络健身博主的视频运动了近两个月之后，她明显感觉到了自己身体的变化——原本瘦弱的身体开始出现肌肉线条，心肺功能也有所加强，运动后她的精神状态也变得更好。何嘉铭逐渐喜欢上了运动，如今若是几天不流汗，反而会觉得不自在。

　　“运动小白”喜欢上了锻炼，而一些原本就爱好健身的学子面对健身房关停的现状，也在为居家健身想办法。刘辰是澳大利亚悉尼大学物理治疗专业本科三年级的留学生，大一开始便养成了健身的习惯，如今健身房停业，刘辰自己制作了器材，居家锻炼。他收集了一些空的牛奶桶，将里面装满水作为哑铃使用。同时，每晚8点他会错开人流高峰前往住所附近的公园锻炼，四周静悄悄，只有自己运动的呼吸声。“因疫情产生的焦躁与不安，仿佛也在随着汗水逐渐消散。运动能释压，也能让人更快乐。”刘辰说。

　　“vlog是我记录生活的方式”

　　栾昕雨是意大利那不勒斯美术学院研二的留学生，这些日子，他将自己所见所闻都变成了镜头下记录的每一帧、每一秒。意大利的街头、巴洛克式建筑的富丽、黄昏海边的静谧……都被拍进了他的vlog，风景与生活相结合是他的视频特点之一。

　　在网络上，他是拥有20多万粉丝的vlog博主阿栾。疫情期间，他的粉丝增长了几万人，这让他意识到了大家对自己视频的喜爱，也让他更加重视视频质量和更新频率。他从原本每月不定时更新2期，到如今每月稳定更新4—5期，不仅增量，对于每一期vlog的选题，他也在尝试更多新奇有趣的内容，而非之前只是单纯记录自己的生活与所见所闻。

　　栾昕雨开始了更多学习。他学习优秀vlog博主的视频剪辑，学习专业风景拍摄的运镜，学习更广泛的视频呈现角度。“压力变得更大，必须要产出高质量的内容才能对得起这么多粉丝的关注。”栾昕雨坦言，粉丝数量激增带来了喜悦也带来了压力，但压力的确是激励自己不断前进的动力。

　　“vlog是我记录生活的方式。我们期待着疫情结束的那天，人们能够放下紧张的心情，随心、自由地出行。”在微博上，栾昕雨这样写道。

(责编：郝孟佳、熊旭)
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