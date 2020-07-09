从零开始：成立留学生联合会路漫漫

有学子曾这样形容自己国外求学时在留学生联合会（简称留联）中的时光：“就像一叶扁舟在河流上漂泊，但留联像是我们共同的温暖港湾，是在异国他乡的另一个‘家’。”

对许多学子来说，与留联有关的故事，是自己在海外时的一段难忘记忆。

成立留联，支持与质疑并存

陈赛曾在马来西亚马来亚大学计算机科学专业攻读硕士，那段时光，让他萌生了在马大成立中国留学生联合会的想法。

“马大校园内有不少其他国家的学生组织，但在中国留学生数量日益庞大的情况下，我们却一直没有属于自己的组织，应该把中国学子的力量联合起来。”陈赛说。想要成立留联的另一个原因，在于当时中国学生需要一个同校方进行沟通协调的组织，并提高自身的校园活动参与度。除此之外，当时在马大就读的中国学生有过被不正规中介蒙骗的先例，这让陈赛意识到，成立规范的学生组织也能为刚到马来西亚的中国留学生提供一些帮助，让此后的学弟学妹少走弯路。

深思熟虑之后，陈赛向马大中国学子发出倡议，成立中国留联，倡议一经发出便得到了不少关注与支持，这让陈赛的信心更足，留学生的支撑就是证明——留联是大家的“刚需”。

并不意外的是，质疑声也开始出现，“有人觉得我会不会是想做中介，就为了挣钱？我认为没必要特别在意那些想法，成立留联是为了把大家拧成一股绳，我们的目的是为中国学生服务。只要坚持成立留联的初心，做好自己的事，同学们就能够看到我们的真诚。”陈赛说。

撰写留联章程、准备申请材料、组建人员团队……马大中国留联就这样在摸索中成立了。陈赛还记得成立当天学子们在现场踊跃报名的场景，留联得到了大家的积极响应，陈赛算是松了一口气。

搭建平台，展示学子多样风采

“我们有明确的部门分工。”陈赛说，“多媒体学术部负责官网搭建，文化学术部负责编写学术指南，组织部负责订制会服，宣传部负责社交媒体平台运营……我们邀请经验丰富的师哥师姐分享自己的选课经历、科研与学术历程，也为新生提供辅导、释疑解惑。留联的会员里还有音乐系的同学，为会歌写词谱曲。这其中，凝聚着留联每一个同学的力量。”

得到同学的认可是陈赛最开心的时候。“我们为学联写公众号有时会写到凌晨三四点，就想能够第一时间将内容分享给大家。在不到1个月的时间里，我们的公号粉丝就上涨了1000多个，学生愿意关注、转发，就是对我们工作和付出的肯定。”

“一方面，留联是为学生办实事的，应该尽可能地为遇到困难的留学生提供帮助；另一方面，我们也希望留联能够丰富大家的生活，发展兴趣俱乐部，提供更广阔的施展才华的平台。”陈赛说。除了学习，他也希望中国学生可以在留学期间体验与探索更多生活的可能性，让留学生活更充实、更愉快。“最理想的状态是打造好学联这个平台，在这里，同学们既可以互帮互助，也可以向马大展示中华文化的广博，展示中国留学生的精神风貌。这，也是我们的努力方向。”陈赛坚定地说。

(责编：郝孟佳、熊旭)