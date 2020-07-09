基教研专家解析2020高考英语（北京卷）：注重英语学科素养

2020年普通高等学校招生全国统一考试英语（北京卷）（以下简称2020年高考英语（北京卷））以“立德树人”、“服务选才”、“引导教学”为指导思想，稳中求变，变中求稳，在考查核心价值、学科素养、关键能力、必备知识过程中，强调基础性、综合性、应用性和创新性。

一、坚持“立德树人”，实现高考评价目标与素质教育目标的内在统一

2020年高考英语（北京卷）以“立德树人”为主线，将理想信念、品德修养等核心价值的要求有机融入到试题中，突显学科育人功能，引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观，体现了“将试题打造成为素质教育的重要载体”的命题指导思想。

二、注重英语学科素养，实现核心价值与关键能力、必备知识的有效融合

2020年高考英语（北京卷）体现了对英语学科素养的考查，强调在核心价值引领下，运用必备知识对语篇理解、概括和分析以及对文本进行构建和准确得体表达的关键能力，包括与之密切相关的文化意识、思维品质和学习能力。

三、强调以情境承载考查内容，实现在情境中考查语言综合运用能力的核心要求

2020年高考英语（北京卷）以情境为载体，在贴近时代、贴近社会、贴近生活的情境中考查学生运用必备知识理解和表达意义、情感和观点的能力，突显在情境中认识问题、分析问题和解决问题的核心要求。

四、引领教学导向，实现评价为教学服务的根本宗旨

2020年高考英语（北京卷）契合高中课程改革理念，强调思维在语言学习中的重要性，鼓励学生能用英语，会用英语，学以致用，促进英语学科核心素养落实，真正实现英语教学的语言交流目标、思维认知目标和社会文化目标。

知识运用

第一节 语法填空

2020年高考英语（北京卷）语法填空是这种题型在北京卷使用的第二年，试题提供三段语篇材料，有助于在不同语境中考查考生语言应用能力，也有助于考查更丰富语法项目。具有如下特点：

一、符合课标对语法考查要求

考生需要在理解内容的基础上根据语篇线索在具体语境中恰当地运用所学语法知识。试题引导学生在语境中了解和掌握语法的表意功能，体现了以语言运用为导向的“形式-意义-使用”三维动态语法观，体现了“英语怎么用就怎么考”，促进了学以致用。

二、注重基础，突出主干

2020年高考英语（北京卷）语法填空主要考查了“时态语态、非谓语、从句、形容词、名词、介词”等内容。保持了北京卷一贯注重基础，突出主干，面向全体考生的特点。

第二节 完形填空

2020年高考英语（北京卷）完形填空文章主题鲜明，上下文逻辑性强，脉络清晰，难度适中。具有如下特点：

一、立意积极向上，体现育人价值

2020年高考英语（北京卷）完形填空延续了北京卷叙事的特色，选材注重立德树人。通过讲述作者一家将背包落在喷泉边五六个小时仍然失而复得的故事，体现了社会的和谐、友善。试题对考生情感、态度、价值观的培养与塑造起到积极正面的引导。

二、从语篇角度设题，培养思维能力

试题考查考生在对语义、语境、语篇的准确理解的基础上，对常用词汇的准确运用能力。考点包括动词、名词、形容词和副词，以实词为主，尤其是动词和名词的考查。考点设置大都在语篇层面，考生需要结合词汇知识、语篇知识、生活常识和文化背景知识进行逻辑推理和综合判断。

阅读理解

2020年高考英语（北京卷）阅读理解话题均在课程标准（2017年版）所要求的主题语境范围之内，考查了考生根据具体主题语境，基于不同语篇类型，运用各种知识和策略，围绕所读材料建构意义的能力，并渗透对文化意识、思维品质和学习能力的考查。本部分具有如下特点：

一、坚持立德树人，体裁题材多样

文本涉及记叙文、应用文、说明文、议论文，话题围绕人与自我、人与社会、人与自然三大主题，取材广泛、时代性强，在巩固德育、坚守智育的考试内容改革基本命题指导思想基础上，稳中求变，变中求稳。例如C篇选取了一篇体现工匠精神与现代科学结合的文章，令人耳目一新。这样的文章对于学生的认知和视野会有很大提升。七选五语篇则是关于积极思考的重要性，尤其是疫情背景下学生的学习和生活都受到了很大的影响，读后一定会获得积极的启发和释然。

二、注重理解能力，体现思维品质

高考英语北京卷一贯注重对思维能力的考查，鼓励考生挖掘篇章的深层含义，读懂言外之意。2020年阅读试题进一步加强了对分析推断信息的能力和解决问题的能力的考查。D篇和七选五启发学生辩证地看待问题，对学生的思维能力有很大的挑战，要求学生具备严谨的逻辑思维、批判性思维和创新思维。

三、试题设计科学，能力考查全面

试题凸显了对阅读理解关键能力的关注与考查，考点全面均衡，立足考查学生的综合语言运用能力，体现英语学习活动观的各个层次。A、B篇侧重考查了信息的筛选能力，细节题目比较多；C、D篇侧重对文章整体的理解和推理能力的考查。通过试题设计引导考生积极参与社会生活，创造性地解决问题，掌握多种思维方式，在学习英语和使用英语的过程中形成一定的创新意识和能力。

书面表达

2020年高考英语（北京卷）书面表达部分落实了立德树人的根本任务，情境创设真实，考查了考生的综合语言运用能力。

书面表达部分具有如下特点：

1. 坚持立德树人，关注学科素养

书面表达部分落实了立德树人的根本任务，体现了高考的育人功能，考查学生在面对生活问题情境时，运用科学的思维方式和方法去认识问题、分析问题和解决问题。

应用文要求考生解决复学在即，外教滞留英国无法按时到岗的问题。情景作文要求考生解决中学生居家学习自律性差的问题。考生在面对问题情境时，需要运用科学的思维，合理的方法来解决问题。情景作文的题目设置也会使考生“照镜子”，反思自己居家时的自律情况，体现了高考的育人功能。

2.贴近学生生活，注重英语的应用性

书面表达的交际场合设置明确，符合考生的认知水平，交际语境符合学生身份，考查了考生的综合语言运用能力，引导考生使用英语做事情，体现了英语的应用性。

应用文中，考生需要结合生活实际，合理地用英语写出被推荐人的条件和要求，贴近考生的生活实际，体现了用英语做事情。情景作文要求考生写一篇以“自律”为主题的调研活动过程，符合当前的疫情下学生居家学习的社会环境和学生的身份。

3.体现开放，考查考生的思维能力

书面表达继续保持选择性和开放性的特点，为考生展示个性、思维的多样性提供了广阔空间。

应用文题目要求中包括外籍指导教师的条件和要求，但是具体的内容并未罗列，这需要考生展开积极的、合理的、有逻辑的思考完成写作任务，为考生提供了展示自我能力的机会。情景作文中除了考生需要具备较扎实的语言功底和表达能力外，也需要考生展开想象，提供合理的细节内容。

专家组成员：

窦飒 朝阳区教育研究中心中学高级教师

景鹏 西城教育研修学院中学高级教师

梁亚平 北京汇文中学中学高级教师

张艳萍 北京教育科学研究院周口店中学中学一级教师

陈新忠 北京教育科学研究院中学高级教师

(责编：李依环、熊旭)