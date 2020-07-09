专家评析2020高考英语（北京卷）：坚持稳中求进，注重学以致用

2020年高考英语（北京卷）试题（以下简称“2020年高考英语试题”）的命制以教育部制定的四省市教学指导意见和新课程标准为依据，并结合中学英语教学实际，坚持稳中求进的命题指导原则，注重落实立德树人根本任务，促进考生英语学科核心素养的发展，培育社会主义核心价值观。

一、落实立德树人根本任务，强化育人功能

2020年高考英语试题进一步强化高考的育人功能。完形填空一文讲述了一个背包失而复得的故事。故事中的小男孩在一个繁华的步行街不小心遗忘了背包，数小时后竟然发现东西仍在原地，完好无损，这让人感受到了友善的力量。

阅读A篇介绍了一款语言学习APP，引导考生关注学习手段。阅读B篇讲述了英国一对父子和他们养的宠物狗Baggy共同为环保做贡献的故事，旨在引导考生关注如何更好地保护环境。阅读C篇介绍了工匠精神的意义和价值，促进并帮助考生认识到新时代工匠精神的重要性。阅读D篇探讨了人工智能的发展，引导考生关注新兴科技，关注发展创新。阅读还原一文辩证地介绍了积极思考的益处和重要性，帮助考生认识到在遇到困难和挫折时，多一些积极思考。

2020年高考英语试题作文二以自律为切入口，传达了一个简单而朴素的道理，即自律是自由的前提，唯有自律，才能渡过难关，获得进步，取得胜利，走向自由。

二、促进英语学科核心素养的发展，关注考生的全面进步

2020年高考英语试题在命制过程中注重促进考生英语学科核心素养的发展，突出对语言运用能力的考查，间接地考查了思维品质等要素。

语法填空进一步渗透新课程理念，不以孤立的句子为单位，而是以语篇为单位和载体考查语法知识，体现了以语言运用为导向的学习观。完形填空充分强调语篇和语境，注重考查考生在上下文中运用词汇的能力，这能够有效地帮助考生认识到词汇等语言要素是如何相互联系、共同组织和建构语篇的。

阅读理解集中考查了考生在完成阅读任务过程中所应具备的各种阅读理解能力，例如获取事实性信息的能力，利用上下文推测词义的能力，理解归纳语篇主旨要义的能力，以及理解句子、段落之间逻辑关系的能力等。考虑到测试的真实性，根据阅读任务的不同，对阅读理解能力的考查侧重点有所区分。应用文和记叙文侧重考查考生获取事实性信息的能力；说明文和议论文则聚焦篇章的深层信息，强调对重点信息的纵深性理解，鼓励考生以更加宏观、全面、系统的视角进行篇章解读，这也是2020年高考英语试题设计的特点所在。例如，阅读C篇及D篇在试题的设计上，加大了对考生篇章概括、推断等能力的考查，鼓励考生挖掘篇章的深层含义，读懂言外之意。

书面表达试题努力创设了接近现实生活的交际语境，明确了交际场合与参与人的身份，注重在真实的任务和情景中考查考生的语言表达能力，有利于帮助考生认识到语言运用需具备得体性，语言形式需为意义和内容服务，从而帮助考生增强语用意识，真正实现与他人有效的沟通、交流和合作。另外，书面表达试题设计具有很强的开放性，给予考生更多的语言展示空间，摆脱单一的思维和表达模式，在展示多彩思维活动的同时，有效地考查了考生的语言表达能力。

此外，试题还注重考查考生的思维品质和学习能力。例如，阅读篇目虽多，但所需阅读策略各有不同。阅读B篇和书面表达试题中图片的设计，鼓励考生借助多重资源学习的能力。在文章内容层面，阅读C篇、D篇和阅读还原分别探讨了工匠精神的价值、人工智能的新发展及积极思维的作用，引导考生深入、辩证地思考问题，从而培养优秀的思维品质。

三、科学选材，突出北京特色

2020年高考英语试题所用素材均来自外文期刊，语言地道，经过改编后，符合中学生的认知水平。从题材来看，话题丰富，视角新颖，聚焦人类家园的大事小情，涵盖工匠精神、前沿科技、环境保护等内容，突出北京考生视野宽、知识面广的特点。

从体裁来看，试题所用素材涵盖了应用文、记叙文、说明文和议论文四大不同类型的文体，以及多模态形式的语篇。多样的语篇形式和结构不仅有助于考生加深对语篇意义的理解，还有助于考生进行有效的表达和交流。

另外，试题选材贴近考生，贴近生活，贴近时代，面向全体考生，注重公平，无性别差异，无城乡差异，并充分考虑到了考生的认知发展水平，杜绝偏、怪、专话题。

四、发挥测试的反拨作用，实现评价为教学服务的目的

作为一种大规模、高利害考试，高考对教学的反拨作用尤为明显。2020年高考英语试题在注重高校人才选拔要求的前提下，努力发挥对教学的积极反拨作用，在命题中强化应用导向，引导学生能用英语，会用英语，积极引导和反拨教学，促进学以致用。

例如，2020年高考英语试题中对语法的考查注重基础，突出主干，以语篇为单位，强调运用，重在考查考生的综合语言运用能力。这能够有效引导教学关注基础知识和主干知识，关注语言运用能力的培养。

再如，2020年高考英语试题在命制过程中注重任务和情景的设计，明确交际场合、参与人的身份及其之间的关系，努力创设接近现实生活的交际语境，引导教学关注语言的得体性，增强交际性。作文一中李华给因疫情滞留英国的戏剧俱乐部指导教师Jim写一封电子邮件，请他帮助推荐一名外籍指导教师，表示感谢的同时，提醒Jim需要注意的一些防疫事项。这种设计有利于引导教学在实际教学中关注语言结构的同时，多设计真实的任务，增强学生的语用意识，根据交际场合和任务，感知交际对象情感距离，判断语体风格，选择合适的语言形式，从而确保语言的得体性和交际的有效性。

总而言之，2020年高考英语试题在命制过程中注重促进考生英语学科核心素养的发展，科学选材，突出北京特色，充分发挥高考对教学的积极反拨作用，较好地体现了高考的选拔功能和育人导向。

(责编：李依环、熊旭)