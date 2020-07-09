人民网>>教育

张老师的力量来自哪里（新语）

曹雪盟

2020年07月09日05:30  来源：人民网－人民日报
 

　　责任、信念、坚守，成就了张桂梅的“奇迹”，也给予每个人长久的启迪。有了这种力量，教育的灯盏就能散发永恒的光亮

　　

　　近日，云南华坪女子高中校长张桂梅“拿命办学”的事迹再次刷屏。

　　人们惊叹张桂梅瘦小身躯迸发出的能量：筹办山区免费女子高中，创造出连续9年高考综合上线率100%、综合排名丽江市第一的成绩；拖着病体忘我工作，兑现着“只要我还有一口气，就要站在讲台上”的诺言。

　　很多人问，张桂梅的力量来自哪里？

　　张老师的力量，首先来自她对教师职业的崇高信仰。有人说，一名教师的人生可以影响许多人的人生。张桂梅就像暗夜里的灯盏，在教学一线照亮了贫困学子用知识改变命运的成长之路。这既是她心心念念的事业，也是她坚持不懈的动力。

　　不只是张桂梅。湖北乡村教师倪秀兰，任教贫困山区小学31年，为山里孩子撑起一片天；广西宁明县爱店镇丈鸡教学点唯一的老师蕉生定，30载坚守山乡，点亮瑶寨儿童的求学梦……他们用知识的光芒温暖孩子的心房，用梦想的火种点亮求学的希望。

　　张老师的力量，还来自她对教育扶贫的深刻认识。她让我们看到，当教育遇到扶贫会迸发出怎样的能量。

　　她下定决心要让贫困山区的女生也有受教育的机会，每年寒暑假，张桂梅都坚持到山里做家访，把“知识改变命运”的理念带进大山。为了让更多孩子拥有走向广阔天地的机会，她默默奉献，帮助学生铺平前行的路。

　　如今，她的很多学生又用自己的努力支援和回报家乡。在传道授业解惑的过程中，在每一次谆谆教诲中，张桂梅不仅改变着学生个体的人生轨迹，更实践着阻断贫困代际传递的教育探索。

　　张老师的力量，更来自她对初心和使命的坚守。爱唱《红梅赞》的她说自己从不觉得苦，因为“支撑着我的，是共产党员的初心和使命，让我直面这片热土时，心里不愧。”

　　10多年来，华坪女子高中坚守教育扶贫的真谛，张桂梅思索的不仅是传授知识，更是如何让学生成长为对社会有用的人。以身作则的张桂梅是师生们的榜样，蕴藏于信仰中的力量持久激励着师生们。

　　“如果说我有追求，那就是我的事业；如果说我有期盼，那就是我的学生；如果说我有动力，那就是党和人民！”张桂梅的这句表白，让我们看到了她全部力量的来源。责任、信念、坚守，成就了张桂梅的“奇迹”，也给予每个人长久的启迪。有了这种力量，教育的灯盏就能散发永恒的光亮。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月09日 12 版）

(责编：马昌、何淼)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

2019年全国教育经费总投入为50175亿元 教育部近日发布了2019年全国教育经费执行情况统计快报。经初步统计，2019年全国教育经费总投入为50175亿元，比上年增长8.74%。 【详细】

原创报道|

教育部发布2020年第1号留学预警 疫情期间，澳大利亚发生多起针对亚裔的歧视性事件。教育部提醒广大留学人员做好风险评估，当前谨慎选择赴澳或返澳学习。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved