张老师的力量来自哪里（新语）

责任、信念、坚守，成就了张桂梅的“奇迹”，也给予每个人长久的启迪。有了这种力量，教育的灯盏就能散发永恒的光亮

近日，云南华坪女子高中校长张桂梅“拿命办学”的事迹再次刷屏。

人们惊叹张桂梅瘦小身躯迸发出的能量：筹办山区免费女子高中，创造出连续9年高考综合上线率100%、综合排名丽江市第一的成绩；拖着病体忘我工作，兑现着“只要我还有一口气，就要站在讲台上”的诺言。

很多人问，张桂梅的力量来自哪里？

张老师的力量，首先来自她对教师职业的崇高信仰。有人说，一名教师的人生可以影响许多人的人生。张桂梅就像暗夜里的灯盏，在教学一线照亮了贫困学子用知识改变命运的成长之路。这既是她心心念念的事业，也是她坚持不懈的动力。

不只是张桂梅。湖北乡村教师倪秀兰，任教贫困山区小学31年，为山里孩子撑起一片天；广西宁明县爱店镇丈鸡教学点唯一的老师蕉生定，30载坚守山乡，点亮瑶寨儿童的求学梦……他们用知识的光芒温暖孩子的心房，用梦想的火种点亮求学的希望。

张老师的力量，还来自她对教育扶贫的深刻认识。她让我们看到，当教育遇到扶贫会迸发出怎样的能量。

她下定决心要让贫困山区的女生也有受教育的机会，每年寒暑假，张桂梅都坚持到山里做家访，把“知识改变命运”的理念带进大山。为了让更多孩子拥有走向广阔天地的机会，她默默奉献，帮助学生铺平前行的路。

如今，她的很多学生又用自己的努力支援和回报家乡。在传道授业解惑的过程中，在每一次谆谆教诲中，张桂梅不仅改变着学生个体的人生轨迹，更实践着阻断贫困代际传递的教育探索。

张老师的力量，更来自她对初心和使命的坚守。爱唱《红梅赞》的她说自己从不觉得苦，因为“支撑着我的，是共产党员的初心和使命，让我直面这片热土时，心里不愧。”

10多年来，华坪女子高中坚守教育扶贫的真谛，张桂梅思索的不仅是传授知识，更是如何让学生成长为对社会有用的人。以身作则的张桂梅是师生们的榜样，蕴藏于信仰中的力量持久激励着师生们。

“如果说我有追求，那就是我的事业；如果说我有期盼，那就是我的学生；如果说我有动力，那就是党和人民！”张桂梅的这句表白，让我们看到了她全部力量的来源。责任、信念、坚守，成就了张桂梅的“奇迹”，也给予每个人长久的启迪。有了这种力量，教育的灯盏就能散发永恒的光亮。

《 人民日报 》（ 2020年07月09日 12 版）

(责编：马昌、何淼)