小学生给文物局写信之后

“元上都遗址在地面上几乎看不到任何建筑痕迹，它是文物吗？”7月8日上午，一场别开生面的讲座在云端开启。主讲人是北京市文物局文物保护处处长李粮企，听众是北京史家小学的学生。“讲座既是普及知识，也是回应孩子们对文物保护的关切。”李粮企说。

6月17日，一封来信摆到了北京市文物局局长陈名杰的桌上。信中反映第七批全国重点文物保护单位姚广孝墓塔的保护情况不是很理想，落款是史家小学五年级的5名同学：衡亚涵、文家佑、魏森淼、许珂诚、童可佳。

原来，5月16日，魏森淼跟随家长参观姚广孝墓塔时发现，行道碑上长有杂草、碑上刻着“到此一游”、塔顶还有一个鸟窝……他和几名同学商量后，决定写封信，“反映一下墓塔的情况”。

“来信提出了许多保护建议，可以看出孩子们文物保护意识很强，一定要给孩子们一个满意答复。”北京市文物局文物保护处的工作人员吕忠霖第一时间向房山区文物管理所问询，得知自2018年起通过沉降监测、裂缝监测、倾斜检测等手段对姚广孝墓塔开展了变形监测工作，经过数据对比，发现塔身结构及周围沉降情况基本稳定。

6月29日，中国文化遗产研究院文物保护工程所所长李向东和故宫博物院工程管理处处长尚国华到姚广孝墓塔现场勘察。勘测、拍照……两位专家毫不马虎。“文物保护是全社会的事，孩子们关注文化传承和发展，是一件难得的好事。”尚国华深有感触。

勘察显示，墓塔整体保护状况较好，结构稳固。专家们建议结合防雷工程，对塔顶、塔身进行日常维护，清除植物；对塔台须弥座、塔身等残损缺失的砖砌体进行补砌；增加展示说明牌，充分发掘其历史价值。7月7日，北京市文物局发文指导房山区文化和旅游局尽快制定保养维护方案。“疫情过后，我们会邀请来信的5名小学生参与墓塔的保护和展示工作。”李粮企介绍。

据了解，这几位同学关注文物保护，不是偶然的，他们都是学校“让冷门文化景点‘燃’起来”公益项目的成员，经常对学校周边的一些文化景点进行实地考察。

6月29日，收到北京市文物局的回复后，孩子们喜出望外。“以后我们要到学校、社区，让更多人了解这些景点。”童可佳说。

《 人民日报 》（ 2020年07月09日 12 版）

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