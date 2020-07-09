大山深处 有位“老师妈妈”（传承·红色基因 时代风华）

图为张桂梅（左）在家访。

华坪县委宣传部供图

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一个人，坚持十几年，在大山深处办起一座免费女子高中，1600多名贫困女孩从这里走进大学，改变了人生。这件看似不可思议的事情，云南华坪女子高级中学党支部书记、校长张桂梅做到了。她说，支撑着我的，是共产党员的初心和使命。

抉择

我想为华坪做些事

【镜头一】

6月29日，云南省授予张桂梅“云岭楷模”专场发布会在昆明举行。会上，现场观众流着泪数次集体起立向她致敬。在给张桂梅颁发荣誉证书时，颁证人向她深深鞠躬，表达崇高敬意。

参加完发布会，张桂梅就匆匆上车返回丽江华坪县——高考在即，她放心不下学校的孩子们。

63岁的张桂梅是丽江市华坪女子高级中学党支部书记、校长，华坪县儿童福利院（华坪儿童之家）院长，也是各民族学生口中的“老师妈妈”，曾获得全国五一劳动奖章、全国十佳师德标兵等荣誉。

今年7月，华坪女子高中又将送走一届毕业生。这所由张桂梅创办的免费女子高中，连续9年高考综合上线率100%，1600多名贫困女孩从这里走出大山、走进大学。

在很多人看来，命运对张桂梅并不公平：丈夫患病去世，自己浑身是病。但她自己却说：“在华坪的20多年，是我一生中最精彩的，这片土地接纳了我，给了我一个绽放人生异彩的舞台。”

张桂梅祖籍黑龙江省牡丹江市。在学生时代，她是班里的文艺骨干，曾在演出中扮演“江姐”，最爱唱《红梅赞》。最困难时，张桂梅总会拿江姐等革命先辈激励自己。

18岁时，她从家乡来到云南“支援边疆”。开始在林业企业做行政，后因林业子弟学校缺老师，她转岗从事教学，还带出了不错的毕业班。再后来，张桂梅考取师范学校，毕业后和丈夫到大理教书。1996年丈夫不幸因病去世，张桂梅离开伤心地大理喜洲，调到条件相对较差的丽江华坪中心中学教书，后来又调到刚组建的民族中学任教。

1997年4月，张桂梅查出患有子宫肌瘤，需要立即住院治疗。怕刚调来就给人添麻烦，也怕耽误毕业班，她把诊断书放进抽屉里，忍着剧痛若无其事地在4个教室之间挪动，直到把学生送进考场才住院手术，取出的肿瘤有两公斤多。

1998年县里妇代会上，全体代表和县领导主动为张桂梅捐款治病，有的代表甚至掏光了衣兜，没有留钱坐车，走几个小时路回到山里。

手捧着这山乡的情义，张桂梅的泪水夺眶而出：“华坪给了我第二次生命，我想为华坪做些事。”这一坚持，就是20多年。从那时起，张桂梅的生命就和华坪、和教育扶贫连在了一起。

足迹

11万公里家访路

【镜头二】

2009年，华坪县中心镇河东村，张桂梅来到学生何先慧家里家访。看到何先慧的妈妈衣着单薄，在地里割韭菜，张桂梅把身上穿的新棉衣脱给了她。知道这件事后，何先慧的眼眶湿润了。她家境贫困，初中毕业后没钱上高中，是华坪女高接纳了她。

现在，何先慧已经是一名中学教师。每到周末，她就会去华坪县儿童福利院帮忙。只要张老师打一个电话，她就会无条件支持。因为她知道，张老师播撒的爱，在流动和传递。

在民族中学里，女生很少，张桂梅意识到，提高山区女孩的素质，至少可以改变三代人。她萌生了筹建一所免费女子高中的想法，从2002年起，她开始为这个“不切实际”的梦想四处奔波。

2007年，张桂梅当选为党的十七大代表。张桂梅和她筹建免费女高的想法逐渐被更多人知道。丽江市和华坪县各拿出100万元，帮助张桂梅办校。2008年8月，华坪女子高级中学建成。

张桂梅告诉记者，这所学校能办起来并走到今天，离不开党和政府作坚强后盾。华坪女高的教师工资和办学经费均由县财政保障，学校建设由教育局负责。教学楼墙上，挂满了密密麻麻的捐款人姓名。大家的关心和帮助，张桂梅都记在心里。女高学生在校3年，只需付生活费，这给每个贫困女生家庭免去了不少费用。

为了留住学生，家访成了张桂梅很重要的工作。办校10多年来，她走了11万公里家访路，走进1300多名学生家中。山区偏远、山路艰辛，很多学生的家只能靠步行达到，连爬山过去都得好几个小时，张桂梅还曾在家访途中摔断过肋骨。

家访中，她曾经脱下外套塞给人家，自己冻成伤寒，也曾带头捐出随身的钱……她说，华坪女高不是普通的学校，是党委政府和山区贫困群众的桥梁。

在她的带动下，10多年来，华坪女高坚持每周开展“五个一”红色教育——党员佩戴党徽上班、重温一次入党誓词、组织一次理论学习、合唱一次革命歌曲、观看一部红色影片，让理想信念深入人心。

使命

直面热土时，心里不愧

【镜头三】

2008年，华坪女子高中，开学第一天，天气很热，“秋老虎”肆虐。在仅有一栋楼的女子高中校园，院坝还没有硬化。来报到的学生周云丽走进宿舍，却发现每一张床铺都贴着名字，更让人惊讶的是，床上还铺着凉席。细心的安排让周云丽和一起入学的姐姐激动得哭了，“太不可思议了。”

3年后，周云丽以超过一本的分数顺利考入云南师范大学。毕业后，周云丽放弃了其他工作机会，主动回到高中母校，她想像张老师一样，当一名好教师。

十几年来，张桂梅注重因材施教，摸索出贫困山区学生教育的规律；她把育人当作教育的前提和目标，走到学生心里；她通过家访了解孩子的家庭，竭力改变教育背后的贫困。

“山里的学生太穷太苦了，又那么善良懂事，我想帮帮她们。”正是秉承着一颗仁爱之心，张桂梅努力“让教育走得更深更远”。

她和贫困斗，“挽救一个女孩等于拯救三代人”；她和疾病斗，“不能把宝贵的时间浪费在无休止的看病上”；她去家访，现场“要求”乡干部答应给学生家修路。

她对“外人”慷慨，对自己和家人“吝啬”。外甥住院急需用钱，她却把“兴滇人才奖”的30万元奖金全部捐给华坪县丁王民族小学建新教学楼。她对学生呕心沥血，却要求她们“忘了张桂梅和女子高中”……

是什么支撑着张桂梅一路走来？张桂梅说过：“有人说我爱岗敬业，有人说我疯了，也有人说我为了荣誉。有人不理解，一个人浑身是病，却比正常人还苦得起。支撑着我的，是共产党员的初心和使命，让我直面这片热土时，心里不愧。”

在克服山区教育的种种困难中，她深深感到，实现个人理想，离不开党委和政府的支持。

又是一年高考时，张老师的期盼一年年延续着，她想看着更多孩子走出大山、走进理想的大学。这台“永动机”，又将不知疲倦地工作了。

《 人民日报 》（ 2020年07月09日 12 版）

(责编：马昌、何淼)