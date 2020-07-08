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2020年高考语文试题有哪些特点？专家为你解读

2020年07月08日13:17  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京7月8日电（孙竞）2020年高考语文科考试结束后，试题、特别是作文试题引起了社会广泛关注。许多专家、学者也从自己的学科领域和专业角度发表了独特的见解，对试题予以充分肯定。

高考内容改革专家委员会主任委员、清华大学原副校长、教授谢维和表示，今年的高考语文体现“稳中有进”的改革总基调。“稳”的是改革方向、社会预期；“进”体现在三个方面，一是试卷体现了高考评价体系“一核四层四翼”的要求，二是试题内容、结构等达到较好专业水准，三是难度把握较好。

谢维和认为，试题较好体现了高考的专业定位和教育规律。一是试题设计和要求达到服务选才和引导教学的目标；二是在考查知识广度与深度的基础上，实现对关键能力的考查；三是体现了教育应该帮助学生实现自我认识和自我认同的本质目的。

“五份考题，在内容、题材的选择上，没有任何生僻和冷僻的人和事。”教育部普通高中语文课程标准研制组组长、北京师范大学教授王宁说，“都在高中生亲历、目睹、所思、所为和应知的情境中，这就体现了最大的公平。每个考生都可以亮出自己的真本事。学得好、素养高的孩子真能得高分。‘’

王宁特别提到，过去有一段时间，语文课过于文学化，理性因素不足，习惯于想当然，对所以然不关注，对因何如此的思辨更是有所忽略。这次的考题，特别是选择题里暗含的推理、概括、辨析等理性思维要素，精准度很高。语言文字运用能力必须有思维能力支撑，而思维能力反映的是语文综合素养中很关键的能力。

国家教育考试指导委员会委员、北京师范大学教授张志勇谈到，这一届高中生经历了抗击疫情的人民战、阻击战、总体战，这是他们人生当中的一场特殊的经历，必然会在他们的心灵上、精神上刻下难以磨灭的印迹。新高考I卷作文以“疫情中的距离与联系”为题切入时代主题，让高中生回到这场全面抗疫战争中去，与这场战争中发生的重大事件、英雄人物和具体生活相关联，引导学生结合自己参与全民抗疫的切身体验，在中外抗疫对比中，发现我国的制度优势、中国力量和中国精神，引发当代青年思考历史使命和责任担当。

素材来源：教育部政务新媒体“微言教育”公众号

(责编：孙竞、熊旭)
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