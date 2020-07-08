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专家解读高考数学全国卷：战“疫”入题 考查关键能力

2020年07月08日10:56  来源：中国青年报
 
原标题：战“疫”入题 考查关键能力

7号下午，全国高考数学科目的考试开考，教育部考试中心相关命题专家第一时间对高考数学试题进行了解读。专家指出，今年的试题试卷难度合理，对协同推进高考综合改革、引导中学数学教学都将起到积极作用。

高考命题专家指出，战“疫”入题是高考数学全国卷的一大突出特点，比如新高考Ⅰ卷（供山东省使用）第6题，基于新冠肺炎疫情初始阶段累计感染病例数的数学模型的研究成果，考查了学生相关的数学知识和从资料中提取信息的能力，突出了数学和数学模型的应用。

全国疫情防控进入常态化后，各地有序推进复工复产复学。新高考Ⅱ卷（供海南省使用）第9题以各地有序推动复工复产为背景，取材于某地的复工复产指数，考查学生解读统计图以及提取信息的能力。

与上午的语文科目相同，专家认为高考数学命题同样着重考查学生数学关键能力。比如全国Ⅰ卷理科第12题不仅考查考生运用所学知识分析、解决问题的能力，同时也考查学生的观察能力、运算能力、推理判断能力与灵活运用知识的综合能力。另外试卷还注重对学生信息整理能力的考查。比如全国Ⅲ卷文、理科第18题以当前社会关心的空气质量状况和在公园进行体育锻炼为背景，给出了每天的空气质量等级和当天到某公园锻炼人次的数据表，重点考查学生对概率统计基本思想、基本统计模型的理解和运用。

高考命题专家指出，今年山东、海南实行综合改革后的高考，数学不再分文理科，2021年又将有8个省实行高考综合改革，使用新高考卷。新高考卷在题型和试卷结构上进行了调整。为数学基础和能力在不同层次的学生都提供发挥空间，更好地体现区分选拔功能，增强试题条件的开放性，引导学生更加注重思维的灵活性及策略选择。

专家介绍，为了科学调控难度，高考命题中贯彻了“低起点，多层次，高落差”的调控策略。在试题的难度设计上不仅有层次性，而且在思维的灵活性、深刻性，方法的综合性、探究性和创造性等方面，科学把握试题的区分度，发挥了数学科高考的选拔性功能。

(责编：李依环、孙竞)
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