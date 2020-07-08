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安徽歙县高考今日开考

2020年07月08日10:48  来源：人民网-安徽频道
 

人民网歙县7月8日电（汪瑞华 李希蒙 陈若天）2020年7月7日，原本已延期了整整一个月的高考，受持续强降雨影响，歙县高考再次延期，比其他考区来得更晚一些。

收拾好心情，7月8日，晚来了一天的高考，在歙县拉开大幕。

歙县今年高考报考总人数2769人，实际参加高考人数2207人，其中文史类考生909人，考点设在歙县二中；理工类考生1298人，考点设在歙县中学。

早上8点还没到，就有不少考生赶至考点，戴好口罩、出示准考证、测量体温……在一系列规定操作之后，考生步入歙县二中考场，整个过程衔接有序。

家住徽州区岩寺的鲍荣华，早上7点20就陪着女儿出了门，看到女儿走进考场，悬了一整天的心这才稍许放了下来。

今天一身旗袍装的鲍荣华告诉记者，尽管高考推迟了一天，但还是想着能给孩子带来个好彩头。

7月8日这一天，对于歙县2207名参加首场高考考试的考生来说，期盼已久、来之不易。

年初的一场新冠肺炎疫情，让所有高三考生，开启了不一样的备考之路：推迟开学、网上授课、延迟高考，加上又受暴雨影响，无论哪一项，都让歙县今年的高考变得特殊而又不易，无论哪一项，都给今年的高考增加了不小的难度系数。

消停的雨，在开考前又断断续续下了起来。然而，虽然高考延期了，但梦想不会缺席。

(责编：李依环、熊旭)
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