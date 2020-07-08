高考期间暴雨高温南北夹击 多地部署应对极端天气

7日，2020全国高考开考，南方多地的考生在雨天赶赴考场，安徽歙县语文、数学考试因洪涝灾害被迫延期。据气象预报，高考期间，全国天气形势复杂，暴雨高温南北夹击，多地已出台措施并做好应急预案，力保高考平稳进行。

高考首日洪涝来袭 安徽歙县考试延期

7日早晨，安徽南部雨势较为猛烈，引发内涝阻碍考生赴考。

据歙县政府办消息，7月7日凌晨，安徽省黄山市歙县遭遇50年一遇的洪涝灾害，县城多处洪水上路、严重积水、道路受阻。

实况监测显示，7日早晨(5时-8时)，安徽安庆南部、池州、黄山、宣城南部等地部分地区出现降雨，其中祁门、黟县、徽州区等地雨势较强，110个站点降水超过50毫米。受持续暴雨影响和上游洪峰影响，黄山市歙县境内多条河流水位上涨。歙县城区处于四条河流汇集处，由于河水水位不断升高，倒灌进城区，导致城区多地积水严重。

受此影响，歙县部分师生无法准时到达考场，歙县考区原定7月7日语文、数学科目考试延期举行。

7日上午5时，歙县已启动城区防洪Ⅱ级响应。安徽省水利厅也宣布，自7月7日7时起将水旱灾害防御应急响应提升至Ⅱ级。

安徽省水利厅、安徽省气象局7月7日18时联合发布山洪灾害气象预警。预计，7月7日20时至7月8日20时，黄山市全境、石台县、太湖县、望江县发生山洪灾害可能性很大(红色预警)。正值高考，考生和家长请及时关注最新预报、预警信息，防范强降雨和强对流天气的不利影响。

考试期间天气复杂 高温闷热南北夹击

根据中国气象局3日的预判，高考期间全国天气气候形势较为复杂。

中央气象台预计，7月7日至9日，强降雨、强对流、高温天气各占一方，其中，持续性强降雨占据西南地区东部至长江中下游，强对流天气频繁出没在华北、东北地区等地，高温天气把控江南南部、华南中东部等地。

8～9日，雨带逐步南压，浙江中北部、江西北部、湖南中北部、贵州等地部分地区有暴雨或大暴雨，局地并伴有短时强降雨、雷暴大风等强对流天气。中央气象台7月7日18时发布今年首个暴雨橙色预警。

气温方面，南北方各有高温发展，高考考生需注意防暑。

北方的西北地区东部、华北西部和南部、黄淮等地有高温出没，省会级城市中，西安、银川、郑州都将遭遇高温“烤验”。山西省气象台7月7日13时发布高温橙色预警，运城、临汾、吕梁和晋城部分地区在24小时内最高温度将升至37℃或以上。

在南方的江南中南部到华南一带，受副热带高压影响，闷热天气持续，高温天气不少。省会级城市中，海口、福州、广州未来一周高温日数或分别达到7天、6天和4天，而且这三个城市最低气温也基本保持在26～28℃，从早热到晚。

洪涝风险大 多部门部署应对极端天气

7月正值高温日和洪涝灾害多发时期，如何做好防汛和防暑降温工作成了各部门的重点工作。

高考前，教育部要求各级教育行政部门、招生考试机构要会同有关部门，充分做好考试期间可能出现的极端天气、自然灾害等突发情况的应对准备工作。

在地方，湖南、湖北、贵州等高考期间面临强降雨天气的地区，已做出相关应急预案，保障高考安全。

湖北省应急管理厅日前印发通知指导各地做好高考期间洪涝、地质灾害安全防范和应对处置工作。通知要求，各地要严格落实领导带班和24小时值班值守制度，尤其要加强考试考点等人员密集区的值班值守，加强易涝渍水点和地质灾害隐患排查巡查。

据贵州省应急管理厅消息，省安委办、省减灾办下发关于做好高考期间安全防范的工作提示。提示指出，今年高考期间，要确保在第一时间向各高考考点发出气象、洪涝、地质灾害等预报预警信息，遇重大灾害性天气来临，要及时采取避险措施，确保师生安全。

此外，为防止洪涝灾害和地质灾害对高考造成影响，贵州省各地招生委员会根据本地实际情况制定了工作方案、预案，统筹协调多个相关部门对考点考场及周边洪涝灾害和地质灾害隐患进行全面排查，对考试工作人员进行培训和演练。

今年高考正值盛夏酷暑之际，为了打造“清凉考场”，一些地区今年为高考考场配备了空调。

山西运城为全市1014个考场安装了空调、573个考场安装了电风扇并放置冰块，为每位考生每科考试提供两块消毒湿巾。

北京市教委也明确，气温较高时，可合理使用空调降温，考点校会把空调出风口都做好遮挡，做好调整，确保不直吹到考生。

(责编：李依环、熊旭)