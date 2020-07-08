香港国安法规定，香港特别行政区应当通过学校、社会团体、媒体、网络等开展国家安全教育，提高香港特区居民的国家安全意识和守法意识。对于回归23年却仍未完成“去殖民化”的香港教育而言，这意味着正本清源、去除沉疴的良机已然到来。

加强国家安全教育，为教育正本清源，香港社会期盼已久矣。这种期盼，源于人们不愿坐视孩子被错误价值观和虚假信息所扭曲污染，更不忍看到孩子被黑暴势力裹挟而为政治“献祭”，付出一生背负犯罪案底的代价。“修例风波”以来，全港因涉及相关违法行为被捕的人员中，逾四成是学生；而在近期因涉嫌违反香港国安法被捕的10人中，年龄最小的才15岁。

从朝气蓬勃的学生沦为恣意妄为的暴徒，一些香港青少年滑向黑暴深渊绝非一朝一夕之事，其根本在于教育系统“旧疾之上累新疴”，出了大毛病。在香港不少学校里，教育已严重偏离“一国两制”的正确方向，偏离教化育人的应有之义。“黄师”们利用课堂大肆宣扬“港独”思想、美化暴力行为，散播“违法达意”“公民抗命”“仇警仇中”等极端言论，怂恿学生做“政治祭品”“街头炮灰”。

对于无良“黄师”犯下的罪行，香港“教协”、考评局之流更是为其百般开脱，纵容“有案底的人生更精彩”“暴力是一种解决问题的方式”等歪理邪说横行校园，放任“毒思想”“毒教材”侵蚀心智尚未成熟的孩子。香港国安立法过程中，还有幕后黑手在校园兴风作浪，造谣抹黑相关法律，煽动学生联署、罢课。

如此乱象若不刹住，香港社会将永无宁日。

教育领域“排毒”，香港不能再等。香港国安法的颁布实施，为香港创造了由乱及治的转机，也为根除教育沉疴、根治旧疾提供了良药和手术刀。对于那些胆敢跨越红线，继续荼毒年轻人的“洗脑师”和“煽暴家”，相关执法部门必将依法对其实施精准打击，斩断其伸向校园的“政治黑手”，还青少年一片知识净土。

要保香港长治久安，香港青少年的国家安全教育这一课必须要补上。香港特区应切实承担起法律赋予的责任与使命，大力开展维护国家安全教育，让青少年学习、理解香港国安法的意义和重要性，增强维护国家安全的意识。也要让年轻人看清，“高悬的利剑”只是针对极少数严重危害国家安全的行为和个人，而对广大香港市民而言则是充分保障人权与自由的“守护神”。

与此同时，香港教育主管部门还应抓住契机，强化落实宪法和基本法教育、国民教育和国情教育，帮助香港青少年重建国家认同，重塑与“一国两制”、爱国爱港相契合的价值观、历史观和国家观。引导那些遭受洗脑毒害而误入歧途的孩子远离“黑暴”、重回正道，在未来香港与祖国的建设之中实现自己的人生抱负。

有了香港国安法这部“守护法”，有了国家安全教育这盏“指明灯”，相信香港青少年终可远离“黄师”毒害、“港独”蛊惑和政治裹挟，在对香港和国家有真切、深入了解的基础上，建立起正确的价值观和世界观，成长为爱国爱港、遵纪守法的中坚力量，找回本应属于他们的美丽人生。

（作者为本报评论员）

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