特殊之年的高考：家长“隔空”送考 疫情写入考题

7日上午9时，伴随着考试铃声响起，2020年全国高考正式拉开大幕。在经历了疫情带来的一系列影响后，1071万学子迎来人生中的一次关键考试，而特殊之年的高考，也会成为一代人的特殊记忆。

特殊之年，家长“隔空”送考

早上7点钟，距离考试还有两个小时，北京101中学的考生小雪已经收拾好，坐在饭桌前，眼前是爸爸专门为她精心准备的营养餐：香肠、煮鸡蛋、牛奶、黄桃、面包……但面对即将到来的考试，小雪多少还是有点紧张。

妈妈王子珍理解女儿的心情，但是她却对女儿有信心，她叮嘱小雪到考场记得签到、看准自己的座位、掌握好考试时间……

在王子珍看来，虽然经历了疫情、高考延期等变化，但经过半年多的复习，孩子的状态也比自己想象中要好不少。

为了讨个好彩头，出门前，小雪按照学校的要求穿上红彤彤的校服赴考，妈妈还准备了一双红色的耐克运动鞋，从头到脚，小雪身上除了醒目的红色，就是大大的对勾。

上午，带着父母的鼓励，小雪从容步入考场。这一天，和她一样，全国1071万考生迎来人生中的一次大考。

来自教育部的数据显示，2020年，全国高考报名人数比去年增加40万人，这是继2009年的1020万人之后，高考报名人数第三次破千万。

面对新冠肺炎疫情背景下举行的特殊高考，家长们的送考方式也出现变化。

在北京的不少考点外，“1米间距请勿聚集”“保持距离”等提示牌清晰可见，“家长等候区”、“送考区”明确划分出来。

为了减少人员聚集，今年，很多家长没有在考点外过多逗留就匆匆离开，或者走到远处的马路对面默默“隔空”目送孩子走入考场。

虽然送考方式不一样了，但家长们对考试的重视程度和对孩子的殷切期望丝毫没有减少。

红衣、旗袍、向日葵傍身……这一天，全国各地传来的高考新闻图片中，家长们的行头依旧是最抢眼的，不同的是，大家的脸上多了一只口罩。

考场疫情防控“严”字当头

作为新冠肺炎疫情发生以来，全国范围内规模最大的一次有组织的集体性活动，今年高考的考场防疫工作也备受瞩目。

同样是7日一大早，人大附中考点外已经有公安和城管部门的工作人员开始进行准备工作。

不到7点，考场外面已经用路障隔离出了考生家长专用的等候区，为了避免人员聚集，每一个考场都专门设定了一个专属的等候区。

今年，北京市高考综合改革全面实施，考试时间也变为4天，加之北京处于疫情防控二级响应机制下，这些都为安全保障工作增加了难度。

“我们按照每个考点不少于8名警力的配置，比去年将近翻了一倍，每日出动警力6700人，其中考点周边的实名制的警力是2391人。”北京市公安局内保局文保支队大队长毛守德在接受中新网记者采访时透露。

除了北京，在全国，加强疫情防控和保障考试秩序都是今年的重中之重。

今年，全国设置了考点7000余个、考场40万个，监考及考务人员就达到94.5万人。

为了防控疫情风险，早在考前，各地已经对考场进行了全面消杀。同时，依照要求，今年高考的考点入口处都设有体温监测点，对所有进入考点人员进行体温测量，所有考生、考试工作人员体温低于37.3℃方可进入考点。

“我们在考试之前已经来学校这边踩过点，看到周围的消毒和环境卫生做得很到位，还是比较放心的。”人大附中考点外，一位家长在接受记者采访时这样评价。

“疫情”成考题关键词之一

高考首日，最受关注的当属语文作文题。

2020年高考语文试卷作文题共11道，其中5道由教育部考试中心命制，天津、上海、江苏、浙江等省市各命制1道，北京命制2道。

特殊之年的高考，“疫情”这个关键词没有悬念地出现在了考题中。

例如，在全国新高考Ⅰ卷中，要求以“疫情中的距离与联系”为主题，写一篇文章。

北京卷中的微写作以“三选一”的形式出现，其中一个题目就是为新冠肺炎疫情期间的快递小哥写一首小诗或一段抒情文字。

此外，天津卷的题目则是围绕“中国面孔”展开，要求考生就走过2020年的春天，对“中国面孔”又有什么新的思考和感悟写一篇文章。

除了命题，今年作文的形式也十分丰富，发言稿、演讲稿、主持词、书信……应用文体很多。

对于考题的设置，教育部考试中心称，命题把握时代脉搏，紧贴时代精神，落实立德树人根本任务，加强应用写作能力考查，引导当代青年坚定理想信念、厚植家国情怀、拓宽国际视野、培养奋斗精神。

极端天气下的挑战

作为自2003年以来首次在7月举行的全国高考，今年考生们无疑要面临更多来自天气的影响。

高考首日，部分地区的考生也遭遇了极端天气带来的挑战。

7日凌晨，安徽省黄山市歙县遭遇50年一遇的洪涝灾害，县城多处洪水上路、严重积水、道路受阻，这导致歙县考区原定7月7日的语文、数学科目考试延期举行。

随后，歙县政府网站发布《致全县高考考生及家长的一封信》。信中称，省委省政府高度重视，省委主要领导在该县实地查看灾情和考点情况。经研究并报教育部，歙县考区原定7月7日语文、数学科目考试延期举行，7月8日综合、外语科目考试正常举行。具体安排将及时通知考生及各位家长。

除了洪涝灾害，部分地区的考生还将面临高温天气。

海南省气象局7日16时发布高温四级预警：预计8日白天，海口、临高、澄迈、定安、儋州、屯昌、昌江和白沙8个市县的大部分乡镇将出现37℃以上的高温天气。

对于天气问题，官方此前已早有准备。

教育部专门作出部署，要求充分做好考试期间可能出现的极端天气、自然灾害等突发情况的应对准备工作。

针对部分地区将进入强降雨、洪涝、台风等多发期，有关地方也着重细化了应对自然灾害的专项预案，并组织开展应急演练，确保未雨绸缪、有效处置。

特殊之年的全国高考，对于各部门的保障和组织能力也是一次大考。

(责编：李依环、熊旭)