人民网>>教育>>本网原创

教育部 公安部联合指挥调度全国高考工作

2020年07月07日09:41  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京7月7日电（孙竞）据教育部网站消息，教育部党组成员、副部长翁铁慧和公安部党委委员、副部长林锐今天联合坐镇国家教育考试考务指挥中心，指挥调度全国高考工作。他们通过网上巡查系统检查了部分地区考点入口体温检查、考生入场身份识别、隔离考场及通道设置、考点周边警戒、试卷保管和发放等情况，听取了北京、湖北、江西等省市相关部门负责同志关于高考组织和安保情况的介绍，通过指挥平台对各地做好高考工作提出明确要求。

翁铁慧指出，今年高考面临的形势特殊复杂，是疫情防控常态化下涉及上千万考生的一次大规模集体性活动。高考工作要坚持最高标准、最严举措，切实做到严字当头、万无一失。

翁铁慧强调，要严格落实防疫要求，按照组考防疫方案认真细致实施全链条防疫措施，扎实做好入场体温检测、考场消毒通风、人员物资配备等工作，确保广大考生和考务人员身体健康和生命安全。要严格执行保密规定，层层压实责任，严格执行试卷保管、分发、施考、回收等每一个环节的管理要求，做到全程监控、无死角。要严厉打击考试作弊，保持高压打击态势，严肃考风考纪，特别要注意防范高科技舞弊行为。要优化考生保障服务，坚持以人为本，充分考虑高温、紧张等因素导致个别考生体温升高的情形，专门安排心理老师帮助考生缓解紧张焦虑情绪。注意防范极端气象灾害，把对高考的影响降到最低。要稳妥处置突发事件，提前研判、细化预案，确保第一时间发现、第一时间处理。要加强宣传引导，做好政策解读，营造良好舆论氛围。

林锐强调，各地公安机关要切实增强工作责任感和主动性，迅速投入战斗状态，积极配合教育部门抓好各项安保措施落实，确保高考安全顺利进行。要全力维护良好的考试秩序，增派警力加强考点现场巡查，及时查处扰乱考场秩序的违法行为，妥善处理考生及家长的报警求助，维护考点周边治安秩序。要全力优化“护航高考”服务，切实落实服务考生“绿色通道”的有关要求，积极为考生提供应急通行便利，帮助转送赴考受困学生，共同营造安全和谐的考试环境。要全力做好应急处置，加强多部门联合办公值守，严厉打击考试作弊违法犯罪，及时联动处置考试期间突发案事件，同步做好网上舆情及有害信息监测管控，全力维护考试秩序，保障社会治安稳定。

(责编：孙竞、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

2019年全国教育经费总投入为50175亿元 教育部近日发布了2019年全国教育经费执行情况统计快报。经初步统计，2019年全国教育经费总投入为50175亿元，比上年增长8.74%。 【详细】

原创报道|

教育部发布2020年第1号留学预警 疫情期间，澳大利亚发生多起针对亚裔的歧视性事件。教育部提醒广大留学人员做好风险评估，当前谨慎选择赴澳或返澳学习。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved