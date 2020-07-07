高考首日 沈阳公安交警多措并举全力为高考考生护航

2020年高考期间，沈阳交警部门采取多举措加强道路管理，优化考场周边交通秩序，快速处置涉及考生的交通事故，加强交通应急救援工作，及时救助报警求助的考生及家长。

高考首日 沈阳公安交警护送粗心考生取回准考证

沈阳市公安局交通警察局供图

在北顺城/德增高考便民服务站，沈阳蓝盾骑警大队一中队民警杨旭接到考生家长求助称，孩子准考证忘在家中，请求交警帮助送准考证给孩子。于是，民警杨旭立即载着求助人，驾驶摩托车赶往回民中学考点。最终及时将准考证送到考生手中。

沈阳公安交警10分钟护送考生到达考场

8点10分，沈阳和平区三好街南桥头，一位考生家长跑到正在长白北路长白四街执勤的民警那里求助，他们的私家车已经堵一阵了，看着前方三好桥满满的车辆，母女两人流着泪向民警求助，希望帮忙送考生到沈阳市第38中学。

沈阳市公安局交通警察局供图

和平大队五中队辅警马靖云，立即骑上摩托带着考生，十分钟将考生送到考点。

沈阳公安交警7处高考服务点位置：

1、南京街/北二马路；

2、和平大街/南五马路；

3、青年大街/大西路；

4、青年北大街/北站路；

5、北顺城路/德增街；

6、黄河大街/崇山路

更多高考相关内容请关注@人民网教育频道微信公众号

7、建设大路/兴华街。

(责编：何淼、熊旭)