贵州省35万余名考生今日参加高考

人民网贵阳7月7日电（龙章榆）7月7日上午9时，2020年普通高考正式开考，记者从贵州省招生考试院获悉，今年贵州省35万余名考生在248个考点、12623个考场参加考试。

今年，贵州高考总报名人数470602人。其中，全国统考报名人数397436人，中职毕业生报考分类招生人数73166人。

全国统考报名的397436名考生中，理工类考生为223274人，文史类考生125324人，艺兼理考生6112人，艺兼文考生24176人，体兼理考生9095人，体兼文考生9455人；应届考生325048人，往届考生72388人 ；男生189200人，女生208236人。全国统考报名考生中，已有42557名考生通过高职分类考试招生录取，实际参加考试人数354879人。

贵州今年高考全省9个市（州）及贵安新区均设考点，考试工作人员达61515人。其中，专职防疫副主考248人，备用隔离考场1024个，驻点防疫人员1643人。

同时，参加专升本考试的考生26917人，考点25个，考场907个。

为实现健康高考、平安高考目标任务，充分发挥招委成员单位联防联动机制，整合各单位力量，提升应急处置能力，7月7日至9日，贵州省国家保密局、省卫健委、省公安厅等单位将在贵州省国家教育考试指挥中心联合办公，为高考保驾护航。

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(责编：何淼、熊旭)