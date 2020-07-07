高考期间 秦皇岛市全市范围内取消单双号限行

人民网石家庄7月6日电 一年一度的高考将在7月7日、8日两天进行，现在已经进入高考倒计时阶段，今年秦皇岛市有15176名考生参加考试。为了确保考试平稳、有序进行，秦皇岛市多部门联动，全力以赴做好考试防疫和医疗卫生保障工作，让广大考生能够安全、安心应考。

据了解，今年秦皇岛市设7个考区，14个考点，535个考场。全市共有15176名考生参加考试。由于疫情防控需要，所有考生及涉考工作人员，考前14天进行体温监测，严格执行防疫制度。

秦皇岛市教育考试院院长杨晓冬说：“目前，我市对所有考生及涉考工作人员进行了核酸检测，所有涉考工作人员核酸检测结果确保7日内阴性有效，全力保障我市2020年高考安全进行。在考试期间，市教育考试院在各考点都设置了体温监测通道，监测所有考生的体温，同时，为了防止疫情的突发，在各考点又设立了隔离考场，将有力保障体温异常的考生进行隔离考试。”

为了保障高考安全有序进行，秦皇岛市公安、环保、交通、医疗等多部门联合行动，做好高考期间的保障工作，各项安全措施现已落实到位。“市教育考试部门积极做好考务工作；安全保密局对高考试卷安全保密工作进行指导；电力部门对整个考点周边包括居民小区的供电进行保障；住建交通环保公安还有市场监督管理局，对考点周边的环境进行综合整治，努力做好一切高考保障工作。”杨晓冬说。

与往年不同，今年由于受疫情影响，高三考生目前处于封闭学习状态，为保证全市高考考生顺利参加高考，保障学生由住地到考点的安全，根据秦皇岛市长办公会议纪要相关要求，封闭在校的高三考生由市政府统一安排车辆，实行点对点接送。

杨晓冬说：“目前，市教育局成立专班，积极与市公交公司进行对接，跟交警支队进行对接，在考试当天，交警将协调路面交通，确保所有乘专车的考生快速进入考点，快速返回驻地。”

从市公交公司了解到，目前公交公司已经准备好司机和公交车。司机已经提前做好核酸检测，公交车在高考前进行全面消杀封闭，高考期间点对点运送考生。另外，记者从交警部门了解到，由于其他原因，还有一小部分考生目前没有在学校寄宿，考试当天需要乘坐其他交通工具抵达考点，为此，在7月7日、8日两天，我市将在全市范围内取消单双号限行，交警也将在路面做好交通保障。（祝龙超、孙雪梅 ）

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(责编：何淼、熊旭)