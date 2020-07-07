当高考遇上强降雨 武汉多举措为高考保驾护航

人民网武汉7月6日电 （周雯 王郭骥）受新冠肺炎疫情影响，今年高考较往年推迟了1个月，同时根据气象部门预报分析，明后两日高考期间，武汉市将有新一轮较强降雨发生。针对疫情、雨情不利因素“双重叠加”，6日上午，武汉市政府召开新闻发布会，介绍高考期间降雨应对工作，回应广大家长和考生的关切。

高考期间暴雨持续

6月8日入梅以来，武汉市已发生7轮强降雨。武汉市气象局副局长唐仁茂表示，根据最新气象资料分析，预计今年“高考”期间，武汉市仍将有较强降雨过程，并伴有短历时强降雨、雷暴大风等强对流天气，强降雨天气对高考和出行将会带来不利影。

数据显示，5日9时至6日6时，最大累积降雨量为426.6毫米（江夏乌龙泉），是有历史记录以来单日降雨量最大值。此前单日最大值为317毫米。

武汉市防汛抗旱指挥部办公室根据2020年度渍水风险图和近期几场强降雨渍水情况，专门绘制了易渍水点与高考考点布置一张图，对58个考点进行风险分级，其中武汉市第十七中学、水果湖高级中学、关山中学、鲁巷中学以及江夏区两处考点为6个高风险考点区域。在系统应对的基础上，对高、中风险点强化了一点一策保障。

据通报，为切实保障所有考点排水安全，市区两级水务部门已有针对性地开展准备工作：积极推进东湖低排泵站和38个泵站双回路改造，确保汛前建成受益；持续开展湖泊、港渠腾退工作。另外，将投入2000名一线水务人员到城市防汛防涝工作中，全市136个重要路段和重要地段都将有人24小时值守，全市79座外排泵站（含新城区）持续抽排。

所有考点配备有应急电源

“受疫情影响，今年高考较往年推迟一个月，面临时间调整、疫情防控、天气影响、心态变化等诸多新问题，为确保高考平稳顺利进行，确保试卷保密安全、考试过程安全、考生生命安全，武汉市在考试组织方面，增加了疫情防控措施，同时采取多举措应对可能的强暴雨天气影响。”武汉市招生考试办公室主任冯农介绍。

据悉，武汉市加强考试供电保障，今年该市首次所有考点配备有应急电源，确保极端天气下，考场照明、考点空调、听力播音、保密监控等重要负荷正常供电。

同时，今年武汉所有考场安装了空调，实现了考场清凉化，因下雨可能淋湿衣物，提示考生可带好备用衣服，适时添加衣服等。有条件的考点将为考生准备男女更衣室。

在考务准备时间上提前，如遇强降雨，开考前，考点大门将适当提前开启。各考点设立考生接受体温监测后的考生候考区域，专辟避雨场所，如将体育馆、食堂、会议室、未用作考场的教室等供考生避雨，同时避免考点大门口人员聚集。引导考生在避雨场所尽量保持安全距离。考务人员准备足够的雨具，确保试卷及考试用品不被淋湿。考试结束时，考生错时离场，如遇强暴雨，允许适当延迟考生离开考场和考点的时间。

如遇强降雨天气高考英语听力考试可暂停

今年高考恰逢武汉梅雨季，外语听力考试时如遇强暴雨、雷电等异常天气，有没有相关的应对举措？

冯农表示，外语听力考试除小语种之外，武汉市各考点均采用校园广播网方式进行。各考点配备听力考试备用播放设备、备用应急UPS电源和一定数量的可移动录放机，备足干电池。

同时，外语听力考试期间，如遇强雷电干扰影响考试，视具体情况，立即履行报批程序后，可采取暂停听力考试、先笔试后听力考试、延长考试时间等办法应急处置。

考生持准考证可免费乘坐公交、地铁

武汉市交通运输局通过在考点周边增加运力，对交通运输工具进行全面消毒等举措，保障考生安全顺利出行。对全市公交车、地铁运行列车、出租车（含网约车）等交通运输工具进行全面消毒，乘车时需佩戴口罩、进行体温检测，以保障考生健康安全。

高考期间，考生持准考证可免费乘坐公交、地铁出行。地铁运营公司在地铁站点设置了“高考专用通道”，并在部分高考考点周边的地铁站点设置了“爱心服务台”，为考生和家长免费提供考试用品和医疗防护物品。

此外，地铁运营公司采取降低列车运行限速、关闭车站自动广播、取消列车进站及发车鸣笛、严格控制高考期间夜间地铁施工作业等措施，为考生提供良好的考试环境。市公交集团要求驾驶员做到文明规范驾驶，严禁行驶中急加油、急刹车，为考生提供安全平稳的乘车环境。

根据武汉市高考考场布局，武汉市公交集团安排235条公交线路进行对接，并在考场周边3—5公里范围内的公交站点储备90辆公交车作为应急机动运力；地铁运营公司根据考生出行时间和线网客流情况，将适时增加高考考点周边线路的运力投入。

考生如遗失证件 可通过多种途径寻求帮助

高考期间，交管部门将安排汉警快骑机动力量，提高路面巡逻频率，快速处置路面交通拥堵及事故，护航参考学子，为走错考场、忘带证件、遇有拥堵等突发事件的考生提供车辆应急服务，帮助考生快速抵达考场。

武汉市交通运输局一级调研员黄一兵说，高考期间考生遗失身份证、准考证等情况时有发生。考生无论是乘坐公交、地铁还是出租车，都可及时向工作人员寻求帮助。他介绍，每台公交车配备了安全员，随车安全员对持准考证乘车的考生予以重点照顾，上车前提醒持证考生免费乘车，下车前叮嘱考生带好随身携带物品，考生如果出现不慎遗失证件等突发情况，可以向随车安全员反映。

公交车还将启动一键报警系统，与汉警快骑进行协调联动，快速处置。考生乘坐轨道交通遇到遗失证件等突发状况，可向就近站点工作人员寻求帮助，还可立即拨打地铁服务热线95556寻求帮助。出租车方面，市交通运输部门已叮嘱出租车司机做好服务，多与考生说一句话，多对考生予以提醒，提醒考生下车的时候检查重点物品。

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(责编：何淼、熊旭)