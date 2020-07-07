加油！海南57336名考生今日高考

人民网海口7月7日电（王硕）7月7日，2020年高考正式启幕。全国将有1071万考生迎接因疫情影响而“迟来”的高考，今年的高考注定不平凡。而对于海南全省57336名考生而言，这更是一次特殊的高考。

新高考带来新变化

今年是海南新高考落地实施的第一年，新高考意味着从考试科目、考试时间、形式等诸多变化。

今年，海南高考将采用“3+3”考试模式，从2017年入学的高一新生开始，考试不再分文理科，而是采用3门统考科目（语文、数学、外语）+3门学业水平选择性考试科目（政治、历史、地理、物理、生物、化学6门科目中任选3门）。高考时间安排也将从往年的3天，改为4天，从7月7日至10日（具体时间安排见文末）。

对于海南考生而言，新高考时间更长了，要跑的考场也变多了。不同于以往考生，一个考场考完全程，今年的考生至少要跑4个考场。统考科目（语文、数学、外语）将在固定考场，等级性选考科目则将在“流动”考场进行。

考场防疫成重头戏

今年海南全省设19个考区的38个考点，除了1955个普通考场和49个备用考场，还安排了135个隔离考场，原则上做到每1个考点有不少于3个隔离考场，每10个普通考场配套1个隔离考场。

此外，海南省人民医院、三亚中心医院设置了新冠肺炎确诊病例、无症状感染者专用隔离考场；海口市第四人民医院、南部战区海军第二医院设置了疑似患者专用隔离考场；各市县还分别选择一所定点隔离酒店，在隔离酒店内设置了密切接触者考场。

为确保考生和涉考工作人员生命安全，海南省成立了以教育、卫健、疾控等省高校招生委员会有关成员单位负责人组成的高考疫情防控工作领导小组，统筹全省高考疫情防控工作；各市县也相应成立了市县高考疫情防控工作领导小组，为考点联系了定点医院，并派驻1名防疫专业人员担任疫情防控专职副主考，派驻不少于2名医护人员和1辆救护车，与考点校医共同组成考点医疗防控专班。

据了解，各个考点均已安装了体温检测设备，配置了手消毒剂、疫情防护用品等物资。根据防疫要求，进入考点的考生和涉考工作人员均须佩戴口罩并接受体温检测，体温正常者方可在普通考场参加考试或开展涉考工作。

考生服务优之细之

今年高考期间，正值海南盛夏，气温较高。为了给考生营造舒适的考试环境，海南省委、省政府将“高考考场空调设施配置”列入2020年为民办实事事项。目前，全部高考考场的空调配置及电路扩容、线路改造等工作已经完成，考生可以在考试期间正常使用空调，享受“清凉”高考。

海南夏季天气多变。针对可能出现的台风或雷雨天气，考试期间，海南省考试局还将与海南省气象局联动及时发布气象信息，同时加强部门联动保障，为考生提供其他相应服务。

今年海南省共有11名残障考生报名参加高考，海南教育、考试部门将根据教育部和国家残联有关文件精神，为他们提供合理的考试便利。除了省高校招生委员会有关成员单位的协同发力，社会各界也将自发组织“爱心送考”等志愿服务活动，为高考考生保驾护航，营造“温馨高考”的氛围。

附：（一）普通高考统考科目及时间安排

（二）普通高中学业水平选择性考试科目及时间安排

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(责编：何淼、熊旭)