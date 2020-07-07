今天，内蒙古16万余名考生迎来特殊“大考”

7月7日上午，2020年高考拉开帷幕。内蒙古全区16万余名待战的学子，准备迈入考场，迎接前辈考生从未有过的崭新考验。

考生在考点外等候进入考场。李艳红 摄

早上8点，在呼和浩特市第二中学考点，载着考生的车辆陆续停在考点门口，考生们在现场工作人员的指导下有序排队等待。8点半，校门徐徐拉开，考生们带着自信的笑容，走进各自的“战场”。校门外送考的家长和老师目送着学子们，或挥手，或心中默念，为他们加油鼓劲。

相比往年，今年的高考有些“姗姗来迟”。对于2020级考生来说，新冠肺炎疫情打乱了他们的复习节奏，特殊的备考，也为他们积蓄前行的力量。“新冠那年的考生”，成为他们勇气与成长的见证。

呼和浩特市第三十八中学的高三历史老师刘姗旻在考点外守候，为学生们带来一剂“定心丸”。张聿修 摄

呼和浩特市第三十八中学的高三历史老师刘姗旻和同校老师一大早就来了考点，给学生们送上考试前最后的嘱托。作为“90后”老师，在这次特殊的高考中她看到了“00后”身上的成长和祖国未来的希望。“我带的这一届学生，他们非常有思想，非常独立。在这次高考的变化下，他们理解疫情所带来的冲击和影响，同时也能够进一步理解到家长、老师和社会对于他们的关注和帮助，他们的心理也在不断地成长，授课方式的变化也让他们个人学习能力都获得了很大的提升。”

魏海霞穿着旗袍，用“旗开得胜”的寓意为孩子加油。张聿修 摄

比起无所畏惧的孩子，考场外面望眼欲穿、翘首以盼的父母，心情五味杂陈。“有点紧张，”魏海霞送女儿来考试，平静的表情下，却是藏不住的紧张。面对高考的变化，陪考家长魏海霞有些许担心，但看到孩子和老师们的付出，她又充满了信心。“因为上了一段时间网课，当时觉得没有在学校里学的扎实，但是老师们都很辛苦地付出，孩子也比平时更加努力，在家也能自觉调整好学习状态，我有信心，希望能得到好的回报。”今天，魏海霞还特意穿了旗袍，用“旗开得胜”的寓意为孩子加油。

今年高考是对常态化疫情防控的重大考验，对于广大考生来说，固然在考卷之外多了一份考验，而对于相关各方来说，同样在考场之外经历着一场特殊“大考”。为了让特殊年份的高考顺利举行，社会各界的付出更用心、更用情、更用力。

为了确保健康考试，有关部门开展考场消毒、通风，严格落实考生入场离场、戴口罩和考桌距离等防控要求，对师生健康进行筛查，配齐防疫人员、医务人员，配足防疫物资。同时，设置具备防护隔离功能的特殊通道、隔离考场和备用考场，一旦考生出现发热等症状，及时评估处置，确有必要的安排到隔离考场参加考试。

呼和浩特市公安局交通管理支队的交警在考点外开展协调指挥工作。张聿修 摄

由于今年高考期间，全市的中小学还在上课，道路交通压力和安全面临的挑战进一步加剧。早上7点，呼和浩特市公安局交通管理支队的交警准时来到考点，保障考生赴考的交通安全、顺畅。“相比去年，今年高考期间的车流量更大，我们必须更早地做准备。在往年的经验和做法基础上，我们进一步加大服务力度，在每一个考点周围辐射10多个交警岗楼，如有突发情况，岗楼的骑警可以第一时间提供帮助。”呼和浩特市公安局交通管理支队宣传科郝帅介绍说。

呼和浩特市第二中学考点门口停着“高考服务车”，以应对道路突发情况。张聿修 摄

天气炎热，为了给陪考的家长和老师提供更好的环境，在考点门口，呼和浩特市新城区城管局在现场支起九顶遮阳伞，按照一米五的安全距离摆放桌椅板凳。新城区城管局三中队指导员王雪峰说：“我们每年都会来给考生提供服务，今年比往年都要热，所以也相应地提供了防暑药、防暑冰巾、医药箱和防疫用品。”

上午11点30分，第一场考试结束后，考生陆续走出考场。张聿修 摄

呼和浩特市第二中学高三五班的曹宇佳在考试结束后接受采访。张聿修 摄

上午11点30分，第一场考试结束，考生在万众瞩目下走出考场。“感觉考得挺不错的，发挥还行。”呼和浩特市第二中学高三五班的曹宇佳脸上洋溢着笑容，“多了一个月的复习时间，准备也更充分了，之前上网课心里有点没底，后来回到学校和同学们一起复习，更有信心了，接下来继续努力考出自己最好的水平。”

备受关注的高考正式拉开帷幕，2020届高考生是不平凡的一届，凭借着自身的努力和勇气，在社会各界共同铸就的平安之基上，乘风破浪，勇往直前。

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(责编：何淼、孙竞)