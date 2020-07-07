贵州安顺一大巴车冲进水库 车内或有高考学生

人民网安顺7月7日电（孙远桃）7月7日12时许，贵州省安顺市西秀区一城市公交车在行驶至虹山水库时发生侧翻坠湖，目前搜救工作正在进行中。据记者了解，发生事故的车辆是当地的2路公交车，途经安顺市三中、五中等地，车内或有高考学生。

最新消息：人民网安顺7月7日电 据贵州省应急厅官方微博发布消息：安顺市公交坠湖事件现已救出18人，并于第一时间送往医院救治。

事故车辆已打捞上岸。贵州蓝豹救援队安顺支队提供

早前报道：

突发！贵州安顺一大巴车冲进水库 搜救工作正在进行

人民网安顺7月7日电（孙远桃）7月7日12时许，贵州省安顺市西秀区一城市公交车在行驶至虹山水库时发生侧翻坠湖，目前搜救工作正在进行中。

贵州应急官方微博截图。

据了解，该公交车内载有数名学生，目前伤亡人数未知，安顺市政府正在全力搜救落水人员。事故发生后，贵州省应急厅已成立应急指挥部，调度各方力量全力组织救援。

事故现场。蓝天救援队提供

目前，安顺市委书记陈训华、市长宋晓路等领导已赶到现场指挥救援，当地各部门正在全力以赴组织救援，部分落水人员已送医院救治。贵州省应急厅党委书记、厅长冯仕文已于第一时间带队前往事发地开展救援调度。

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(责编：何淼、孙竞)