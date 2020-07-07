破浪启航！重庆市18.97万考生今日参加高考

人民网重庆7月7日电（陈琦、姚於）今（7）日，2020年普通高校招生全国统一考试（以下简称“高考”）举行。记者从重庆市教育考试院获悉，今年重庆市共有18.97万考生在全市6409个考场参加本次高考。

2020年重庆市高考报名28.3万人，比2019年增加1.87万人。其中，普通文理类考生22.95万人，比2019年增加0.5万人；高职对口类考生3.74万人，中职直升类考生1.58万人，分别比2019年增加1.1万人、0.27万人；体育单招、残疾单招、消防单招298人。

除去高职分类考试、保送生等已录取考生和体育单招等单考单招不参加统一高考的考生外，重庆市应参加统一高考实际人数为18.97万人，比2019年增加0.3万人。其中，文科7.58万人、理科11.39万人。全市共设39个考区、101个考点、6409个考场。

目前各项考试工作正有序开展。重庆市教育系统会同市卫生健康委制订了《新冠肺炎疫情防控常态化下国家教育考试组考防疫工作指导意见》《重庆市2020年教育统一考试新冠肺炎疫情防控工作指南（试行）》，并制定考试期间疫情突发事件应急预案。所有考点均设立体温检测点、暂时留置观察区，配备充足的防疫物资，确保考务人员及考生健康安全。

另据了解，高考期间相关部门还将开展督考巡考。目前重庆市在各考点派驻督考人员101人，督导巡查考试准备及实施工作。同时还开展网上巡查，选派专门人员通过市级国家教育考试考务指挥平台及电子监控系统，对全市各考点保密室、考场考风考纪进行实时监控、全程录像。

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(责编：何淼、孙竞)