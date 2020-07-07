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沈阳7日四万考生参加高考

2020年07月07日12:15  来源：人民网-辽宁频道
 

今天，2020年高考正式开始。沈阳报名考生 44127 人，其中参加统考的考生 39222 人。今年根据疫情防控工作要求，沈阳市共设 13 个考区，59 个常规考点，1346 个常规考场，186 个备用隔离考场。同时，每个考区设立 1 个备用隔离考点。

今年高考，辽宁省采取一系列措施，确保在新冠肺炎疫情常态化防控背景下广大高考考生和考试工作人员的生命安全和身体健康。考场外，交警、医护人员、志愿者等都严阵以待，全力为高考顺利进行保驾护航。

今年，考生可提前一小时进入考点学校。早晨7点30分，考生们在家长的陪同下来陆续来到考场门前等待。

沈阳市同泽高级中学的考生们在考场外为彼此加油打气。

考场外很多家长身穿旗袍陪同考生来到考场，寓意旗开得胜。

即将进入考场，老师和同学家长合影留念。

沈阳市同泽中学的五位老师身穿红色统一服装来为考生们加油，”不一样的高考成就卓尔不群的你！“

即将进入考场，身穿”红对勾“T恤的考生信心十足的为自己加油。

考生们带来了写有”赢“字的红色标语，同学们一起签名留念。

考场外，家长们目送考生走进考场，很多家长留在等候区不舍得离开。

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(责编：何淼、熊旭)
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