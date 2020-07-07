黑龙江省18.3万考生赴考

人民网哈尔滨7月7日电（袁成亮、韩婷澎、焦洋）又到一年高考时。7月7日，2020年全国高考正式拉开大幕，黑龙江省18.3万考生奔赴考场，乘风破浪，为梦想拼搏。

今天，共同为高考少年加油！

高考人数：18.3万人参加2020年高考

2020年黑龙江省普通高考报名21.1万人，比去年增加0.7万人，高职单招提前录取2.8万人，参加高考18.3万人，是五年来报考人数和参加考试人数最多的一年。

考试时间：2020年7月7日至9日

《2020年黑龙江省教育系统几项主要考试时间确定》日前由黑龙江省教育厅发布。普通高考时间为2020年7月7日至9日。

考试纪律：对发现的违规行为进行严肃处理

每年高考，严肃考风考纪、保障高考安全都是高考工作的重点内容。

考生要严格遵守《考场规则》及各项考试规定，信守《考生诚信考试承诺书》，尊重监考老师和考试工作人员，独立完成考试。除黑龙江省招生考试院规定的考试用品外，其他任何物品一律不准带入考场。黑龙江省所有高考考场均为标准化考场，考试全程录像并实时监控。考试结束后，还要进行录像回放倒查，对发现的违规行为进行严肃处理。

在此，提醒广大家长和考生不要购买和使用考试作弊器材，切莫心存侥幸，以身试法，贻误终生。考试期间，如考生不遵守考场规则，不服从考试工作人员管理，有违纪、作弊等行为的，将依照《中华人民共和国教育法》《国家教育考试违规处理办法》（教育部令第33号）确定的程序和规定进行严肃处理；涉嫌犯罪的，按照《中华人民共和国刑法》《最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释》等法律规定，移送司法机关追究法律责任。

高考安保：多警种确保高考安全顺利进行

黑龙江省公安厅治安、交警、网安、政保等警种结合职责任务提前谋划部署高考安保工作，确保黑龙江省高考安全顺利进行。

省公安厅要求各地公安机关坚持整体防控和重点防控相结合、疫情常态化防控与高考安全保卫相结合，全力维护考点及周边良好秩序。强化考点周边治安管理。提前对考点周边出租屋、饭店、旅馆等场所开展安全检查，加强治安复杂场所整治，净化考点周边治安环境。加强考点及周边巡逻防控。指导学校强化考点出入口安全防范，划设安全控制区域，设置隔离和防冲撞设施，配齐配强保安人员和防护器械，确保考点门口秩序良好。保证充足警力部署，协助配合卫生防疫等部门做好疫情联防联控工作，强化考点周边治安巡控，提高巡逻密度和频次，及时查处影响考试治安秩序案事件，妥善处理考生和家长的报警求助。交警部门将科学安排考点及周边勤务，疏导交通保障交通秩序，提示机动车驾驶人在高考期间尽量减少出行或绕行高考区域路段，禁止在高考区周边鸣笛，确保高考期间的交通安全畅通，全力营造平安和谐的交通安全氛围。

气象预报：全省大部地区有分散性阵雨或雷阵雨 温度比较适宜

7月7-9日，全省大部地区有分散性阵雨或雷阵雨，降雨同时局地有雷暴、瞬时大风、短时强降水等强对流天气；最高气温为25～30℃，最低气温15～19℃，温度比较适宜。

具体天气预报：

7日：伊春、哈尔滨、鹤岗、佳木斯、双鸭山、七台河、鸡西、牡丹江有阵雨或雷阵雨，其中鸡西、牡丹江局部地区雨量可达中雨；其它地区晴有时多云。最高气温大兴安岭北部、黑河、伊春为22～25℃，其它地区26～29℃；最低气温大兴安岭8～11℃，黑河、伊春、鹤岗14～16℃，其它地区17～19℃。

8日：大兴安岭、黑河、伊春、鹤岗、佳木斯东部、双鸭山东部有分散性阵雨或雷阵雨，其它地区晴有时多云。最高气温齐齐哈尔、绥化、大庆为30～32℃，其它地区25～29℃；最低气温大兴安岭10～12℃，黑河、伊春、鹤岗14～16℃，其它地区17～20℃。

9日：大兴安岭、黑河、佳木斯、齐齐哈尔、鹤岗、佳木斯东部、双鸭山有分散性阵雨或雷阵雨，其它地区晴有时多云。最高气温全省大部地区为27～31℃；最低气温大兴安岭11～13℃，黑河、伊春、鹤岗14～16℃，其它地区17～21℃。

气象部门提醒，请考生和家长及时关注天气变化，既要防暑降温，又要防范短时强降水、雷暴大风等强对流天气对考生出行、安全、考务组织工作以及考场电子设备可能带来的影响，赴考前须关注最新天气变化，及早做好防护准备；降雨地区道路湿滑，要注意安全。

本组图片由孙元波、王波、刘兴华、周继成、曹凤艳、付春梅拍摄

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(责编：何淼、熊旭)